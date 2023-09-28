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亞洲才有賣的「鬆髮天花板」！日本爆賣2500萬瓶　小資女也能有沙龍級洗護

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記者李薇／台北報導

選對髮品可以讓髮絲更輕盈有型，建議可以透過每天的清潔，讓自己頭髮狀態煥然一新，以下就盤點多款厲害的洗護單品，甚至有些是針對亞洲地區特別設計，當然用起來更合適。

＃MOROCCANOIL 優油超輕感保濕洗髮露，250ml、售價1080元

▲MOROCCANOIL,YOLU,嬌蘭,髮品,頭髮,。（圖／品牌提供）

風靡全球的MOROCCANOIL這次特別為亞洲潮濕炎熱的天氣，研發出全新洗髮露，比起過去的款式更能洗出輕盈、蓬鬆的立體髮根，簡直「鬆髮天花板」，比較不會有過度滋潤的問題，讓人用完也可以享受豐盈感的髮絲狀態，裡面當然也少不了玻尿酸、摩洛哥堅果油等成分，是一款雖然有保濕度，但用起來真的不會黏膩的單品，很多人試用過就回不去，僅亞洲限定區域販售，真的太幸福。

＃YOLU 舒緩修護洗髮精，475ml、售價550元

▲MOROCCANOIL,YOLU,嬌蘭,髮品,頭髮,。（圖／品牌提供）

夜間，不僅是肌膚修護最好的時機，髮絲想要逆齡，同時也要靠晚上的休息，才能讓頭皮生長出健康的秀髮；才短短上市不到2年就熱賣超過2500萬瓶的YOLU，雖然是消費型髮品出身，但是連專業沙龍造型師用完都讚不絕口的修護力，讓重度受損的髮絲也可以擁有絲滑綢緞髮，效果直接超越沙龍等級，更厲害的是同時擁有夜間修護的功能，透過夜間神經醯胺與夜間角蛋白搭配濃度超高的精華，僅僅只是洗頭也能有感養髮，難怪迅速爆賣，口碑直接反應在銷量上面。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導修護髮膜，200ml、售價3600元

▲MOROCCANOIL,YOLU,嬌蘭,髮品,頭髮,。（圖／品牌提供）

如果說護髮可以多奢華，用蜂王乳來滋養髮絲，可以說是最高層級了！嬌蘭甫推出就立刻在歐美賣到缺貨的皇家蜂王乳雙導修護髮膜，不僅把蜂王乳在臉部肌膚的修護科技奢華運用在頭皮，更是將成分推到最極致，蜂豐修護蜜科技結合植萃角蛋白，一瓶裡面雙管的蜂蜜凝膠與乳霜擠出來瞬間結合，塗抹到髮絲給予最新鮮的修護能量，用過才懂得什麼叫「頂級」。

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關鍵字：

MOROCCANOIL, YOLU, 嬌蘭, 髮品, 頭髮

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