舒服香甜的中性香！3款「無花果單品」一聞就愛上

記者曾怡嘉／綜合報導

無花果有「天堂的果實」之稱，近來不少香氛、保養品皆不約而同使用無花果香調，給人甜甜又帶點綠意盎然的氣息，聞起來舒適清新，是一款男女皆愛的中性香。

▲Maison Francis Kurkdjian Es Cap 香氛蠟燭，200g，3,600元。

Es Cap代表著簡約優雅，恬靜奢華，以及一望無際的地平線。它象徵著被夏日陽光灼熱而成的紅土及明亮璀璨的藍天。這香調帶有無花果樹的芬芳氣息，猶如輕柔的暖風吹拂著福門特拉島南部令人屏息的峭壁風景。

▲CULTI MILANO 限量裝飾系列擴香 無花果園，500ml，4,000元。

CULTI MILANO 以成熟多汁的無花果實作為發想：在廣藿香帶有土壤、大地感的基礎結構上，堆疊起義大利檸檬和柑橘的爽朗，搭配著無花果的甜香，末了因茉莉花香而增添了幾許柔軟質感。閉眼感受、彷彿陽光下迎風而來的果園香氣。

▲ELEMIS 海洋膠原精油卸妝膏-無花果限定版，100g，2,100元。

無花果限定版融合了夏夜地中海的輕風輕拂，捎來的無花果林的甜美芬芳，三合一的乳化技術搭配經典獨特的空氣膏體質地以及粉紅團扇藻等多種獨家配方，給卸妝帶來全新的奢華的體驗。