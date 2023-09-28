fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／「玉兔」變「慾兔」　Franck Muller潮錶引人發噱

>

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2合作推出限量800只的#FR2NCK MULLER Vanguard腕錶，368,000元。（圖／FRANCK MULLER提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明天迎中秋節，已擁有月相錶的錶主不僅可抬頭賞明月，亦可在錶上欣賞圓月，除了月相功能錶款應景，FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2跨界合作的「反骨月兔」#FR2NCK MULLER Vanguard限量版腕錶更引人發噱，因為錶上的「玉兔」變「慾兔」了！

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲#FR2NCK MULLER Vanguard腕錶焦點是6時位置的親密兔子，具夜光效果。

FRANCK MULLER玉兔變慾兔
FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2聯手打造限量800只的#FR2NCK MULLER Vanguard 限量版腕錶，風格大膽，不僅以玻璃碳纖維複合材質打造大尺寸酒桶型錶殼，面盤設計還挑展禁忌話題，7時位置裝飾#FR2招牌的親密動作兔子圖案，兩隻兔子塗覆超級夜光，在暗夜中也能見到狂放不羈的潮兔。

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲HUBLOT經典融合鏤空月相鈦金鑽錶，661,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

HUBLOT華麗霸氣兼具
HUBLOT（宇舶）顛覆眾人對月相錶夢幻的想像，而以霸氣與華麗兼具的設計吸睛，旗下經典融合系列月相鏤空腕錶照樣以透露機芯的面盤示人，透過6時位置半透明的心形煙燻黑霧面玻璃，可欣賞兩輪月亮相互交替，外環則是日期顯示，款式包括個性黑陶瓷、皇金與雙鑽圈鈦金屬腕錶。

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓Premier系列Precious 36毫米月相功能仕女腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

Harry Winston浪漫月相錶
月相功能的浪漫設計是不少女性的首選，海瑞溫斯頓（Harry Winston）卓時Premier系列36毫米月相功能仕女腕錶，於珍珠母貝面盤上優美呈現陰晴圓缺，面盤中央的一抹明月會隨著時間推移隱匿於精雕的珍珠母貝蕾絲之後，充滿詩意記錄著時光流逝。

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲Swatch將於中秋節開賣秒針以OMEGA Moonshine™ Gold 製成並飾以大麥花紋的Mission to the Moon錶，9,600元。（圖／翻攝Swatch IG）

Swatch歡慶豐收月
Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名的登月錶全球大賣，特別是強調只在滿月才以OMEGA Moonshine™ Gold材質製作秒針的Mission to the Moon腕錶，且只在月圓之日才銷售的策略，引起錶迷排隊瘋搶。明日是中秋節，將開賣秒針以大麥花紋裝飾的Mission to the Moon腕錶，慶祝9月的「豐收月」（harvest moon）。

▲▼中秋錶專題 。（圖／公關照）

▲9月滿月被稱為「豐收月」，Swatch因此以大麥花紋點綴秒針。

►邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人

►賽車手漢米爾頓就愛高調IWC　戴573萬陀飛輪錶踩街

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

風Luxury, Franck Muller, HUBLOT, Harry Winston, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

邵雨薇巴黎景點傻傻分不清　還好氣勢夠強大扳回一城

邵雨薇巴黎景點傻傻分不清　還好氣勢夠強大扳回一城

愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

愛馬仕粉絲都在問這只錶　亮色好年輕、錶殼紋理獨一無二

凱特王妃放不下同色控執念　大地色西裝齊發 劉詩詩露香肩配金魚珠寶好俏皮　愛牌活潑設計在台曝光 英國名媛中門大開性感踩場　邵雨薇巴黎初登場優雅取勝 蕭敬騰搶到近12萬RIMOWA X Tiffany登機箱　曝整牆驚人潮鞋收藏 邵雨薇曬幸福亮出30萬沛納海名錶　18K金月相太迷人 劉敬拒穿暴露裝　狂愛層疊穿搭原因曝光 Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿根辣回「你沒被邀」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面