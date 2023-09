風・Luxury／「玉兔」變「慾兔」　Franck Muller潮錶引人發噱

▲FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2合作推出限量800只的#FR2NCK MULLER Vanguard腕錶,368,000元。(圖/FRANCK MULLER提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

明天迎中秋節,已擁有月相錶的錶主不僅可抬頭賞明月,亦可在錶上欣賞圓月,除了月相功能錶款應景,FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2跨界合作的「反骨月兔」#FR2NCK MULLER Vanguard限量版腕錶更引人發噱,因為錶上的「玉兔」變「慾兔」了!





▲#FR2NCK MULLER Vanguard腕錶焦點是6時位置的親密兔子,具夜光效果。

FRANCK MULLER玉兔變慾兔

FRANCK MULLER與日本東京潮牌#FR2聯手打造限量800只的#FR2NCK MULLER Vanguard 限量版腕錶,風格大膽,不僅以玻璃碳纖維複合材質打造大尺寸酒桶型錶殼,面盤設計還挑展禁忌話題,7時位置裝飾#FR2招牌的親密動作兔子圖案,兩隻兔子塗覆超級夜光,在暗夜中也能見到狂放不羈的潮兔。





▲HUBLOT經典融合鏤空月相鈦金鑽錶,661,000元。(圖/HUBLOT提供,以下同)

HUBLOT華麗霸氣兼具

HUBLOT(宇舶)顛覆眾人對月相錶夢幻的想像,而以霸氣與華麗兼具的設計吸睛,旗下經典融合系列月相鏤空腕錶照樣以透露機芯的面盤示人,透過6時位置半透明的心形煙燻黑霧面玻璃,可欣賞兩輪月亮相互交替,外環則是日期顯示,款式包括個性黑陶瓷、皇金與雙鑽圈鈦金屬腕錶。





▲海瑞溫斯頓卓Premier系列Precious 36毫米月相功能仕女腕錶。(圖/海瑞溫斯頓提供,以下同)

Harry Winston浪漫月相錶

月相功能的浪漫設計是不少女性的首選,海瑞溫斯頓(Harry Winston)卓時Premier系列36毫米月相功能仕女腕錶,於珍珠母貝面盤上優美呈現陰晴圓缺,面盤中央的一抹明月會隨著時間推移隱匿於精雕的珍珠母貝蕾絲之後,充滿詩意記錄著時光流逝。





▲Swatch將於中秋節開賣秒針以OMEGA Moonshine™ Gold 製成並飾以大麥花紋的Mission to the Moon錶,9,600元。(圖/翻攝Swatch IG)

Swatch歡慶豐收月

Swatch與歐米茄(OMEGA)聯名的登月錶全球大賣,特別是強調只在滿月才以OMEGA Moonshine™ Gold材質製作秒針的Mission to the Moon腕錶,且只在月圓之日才銷售的策略,引起錶迷排隊瘋搶。明日是中秋節,將開賣秒針以大麥花紋裝飾的Mission to the Moon腕錶,慶祝9月的「豐收月」(harvest moon)。





▲9月滿月被稱為「豐收月」,Swatch因此以大麥花紋點綴秒針。