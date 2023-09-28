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NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手

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▲ NIKE 。（圖／翻攝NIKE官網）

▲ NIKE官網換季特惠開跑 。（圖／翻攝NIKE官網，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

中秋節連續假期即將開始，NIKE官網無預警帶來換季特惠活動，此次特價品項高達900多件，針對鞋款、運動服以及配件裝備都降價，連熱門鞋Nike Dunk、Air Jordan 1也參與活動，至少現省1600元。

▲ NIKE 。（圖／翻攝NIKE官網）

▲Air Jordan 1 低筒 SE女鞋 。（圖／翻攝NIKE官網）

▲ NIKE 。（圖／翻攝NIKE官網）

▲Nike Dunk 低筒 Premium MF女鞋 。（圖／翻攝NIKE官網）

此次換季特惠活動規則為購買 2 件或是更多品項，訂單輸入促銷代碼 「SALE30」即可享有額外 7 折優惠，相當於是折上折，要注意效期當地時間至 2023年 10月 1日 晚上23:59。舉例熱門款Air Jordan 1 低筒 SE女鞋，原價NT$3,800降至NT$3,039，輸入折扣碼後有望以$2,127價格入手。Nike Dunk 低筒 Premium MF女鞋也參與活動來到NT$2,239新價格，都是此次降價較有感的品項。

▲林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏示範adidas Z.N.E.系列經典連帽外套 。（圖／品牌提供）

針對換季時刻，adidas剛於9月推出全新Z.N.E.系列，全新形象大使林柏宏示範熱門adidas Z.N.E.系列經典連帽外套，加深帽緣與高領設計提升包覆效果，藍綠套裝低調沉穩，連帽外套延續上一代的垂墜式肩部設計更顯俐落有型。

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關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠

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