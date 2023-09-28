fb ig video ETtoday search mobile

Ralph Lauren免費LINE貼圖快下載！「16款超萌Polo熊」穿西裝說早安

>

記者鮑璿安／台北報導

具有經典美式風格的服飾品牌Ralph Lauren台灣LINE官方帳號終於推出首波限定貼圖，以標誌性的Polo熊為主題，換上Polo衫、雙排釦條紋西裝等多變造型，模樣超可愛，時尚迷快動動手指收下貼圖和好友聊天去。

▲▼CACO、Ralph Lauren 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Polo熊是品牌經典元素 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼CACO、Ralph Lauren 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ 加入Ralph Lauren台灣LINE官方帳號即可下載限定貼圖，下載時間9月26日至10月26日。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Ralph Lauren台灣LINE官方帳號帶來16款限定貼圖，Polo熊以童趣的插畫風格呈現，並穿著品牌主打單品Polo衫、雙排釦條紋西裝及板球針織上衣，無論是衝浪或是泡咖啡都能展現活潑氛圍，更說出「OK」、「THANK YOU」、「GOOD MORNING」等實用對話，民眾自9月26日至10月26日加入Ralph Lauren 台灣LINE官方帳號好友，即可下載限定貼圖，未來帳號則會推送當季形象廣告、新品資訊等新消息。

▲▼CACO、Ralph Lauren 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼CACO、Ralph Lauren 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲美國經典動畫《辛普森家庭》潮流單品登上服飾品牌CACO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

同時，美國經典動畫《辛普森家庭》潮流單品登上服飾品牌CACO，將動畫中經典鮮豔黃、藍多巴胺配色結合《辛普森家庭》元素推出多款服飾、配件，當中角色荷馬、美枝、霸子、花枝、奶嘴一家設計電繡短T及滿版塗鴉花襯衫則是主打單品，洋溢休閒與童趣概念。

 《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

Ralph Lauren, 貼圖, LINE, CACO, POLO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手

NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

「年紀輕輕就有老靈魂」星座Top 3！　第一名思想超成熟總愛照顧人

「年紀輕輕就有老靈魂」星座Top 3！　第一名思想超成熟總愛照顧人

營養師教「改善易胖體質」5大關鍵！身體慢性發炎別忽略 觀點／大葉高島屋重回天母第一　2大優勢擺脫老味　2年人潮成長100% 根本童話世界！星巴克花蓮理想門市夢幻登場　連獨家提袋也好美 超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀 亞洲才有賣的「鬆髮天花板」！日本爆賣2500萬瓶　小資女也能有沙龍級洗護 趙露思4款「甩肉瘦身飲」必學！　越喝越窈窕太心動 邵雨薇巴黎景點傻傻分不清　還好氣勢夠強大扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面