Ralph Lauren免費LINE貼圖快下載！「16款超萌Polo熊」穿西裝說早安

記者鮑璿安／台北報導

具有經典美式風格的服飾品牌Ralph Lauren台灣LINE官方帳號終於推出首波限定貼圖，以標誌性的Polo熊為主題，換上Polo衫、雙排釦條紋西裝等多變造型，模樣超可愛，時尚迷快動動手指收下貼圖和好友聊天去。

▲Polo熊是品牌經典元素 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ 加入Ralph Lauren台灣LINE官方帳號即可下載限定貼圖，下載時間9月26日至10月26日。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Ralph Lauren台灣LINE官方帳號帶來16款限定貼圖，Polo熊以童趣的插畫風格呈現，並穿著品牌主打單品Polo衫、雙排釦條紋西裝及板球針織上衣，無論是衝浪或是泡咖啡都能展現活潑氛圍，更說出「OK」、「THANK YOU」、「GOOD MORNING」等實用對話，民眾自9月26日至10月26日加入Ralph Lauren 台灣LINE官方帳號好友，即可下載限定貼圖，未來帳號則會推送當季形象廣告、新品資訊等新消息。

▲美國經典動畫《辛普森家庭》潮流單品登上服飾品牌CACO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

同時，美國經典動畫《辛普森家庭》潮流單品登上服飾品牌CACO，將動畫中經典鮮豔黃、藍多巴胺配色結合《辛普森家庭》元素推出多款服飾、配件，當中角色荷馬、美枝、霸子、花枝、奶嘴一家設計電繡短T及滿版塗鴉花襯衫則是主打單品，洋溢休閒與童趣概念。