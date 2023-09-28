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百頁豆腐竟是大魔王！營養師曝「中秋烤肉食材熱量圖鑑」

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▲中秋。（圖／123RF）

▲挑對的食材，中秋烤肉也不發胖。（圖／123RF，以下同）

時尚中心／綜合報導

中秋節不烤肉要幹嘛？但小心不要一個中秋月圓了，連人也變圓了，營養師高敏敏分享中秋烤肉熱量圖鑑，仔細看發現加工品熱量名列前茅，其實就連烤肉醬的熱量也不少，聽聽營養師教你怎麼聰明吃。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，中秋烤肉的食材選擇很重要，她舉例像是加工品盡量少碰為妙，像是百頁豆腐其實不是豆腐，它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆加上油，熱量和油脂含量才那麼高。

除了百頁豆腐，豬血糕、甜不辣、香腸也是熱量魔王，若是再刷上烤肉醬，熱量更加乘，營養師分享輕輕一刷就會增加大約23大卡和將近400毫克的鈉含量，因此建議少沾醬，享用食物原本的味道最健康。

▲中秋。（圖／123RF）

她也提到若能夠自製烤肉醬更健康，而她也點出只要烤肉就會容易致癌，並不是只有燒焦才會，因為肉類只要經過高溫燒烤，就會釋放出致癌物質，如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火職火上燒烤，影響更大，節日偶一為之即可。

▲中秋。（圖／123RF）

那麼烤肉要選什麼食材才健康呢？營養師透露可多選原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品等，飲品建議搭配無糖茶，如果真的想喝啤酒，男生不超過2罐，女生也以1罐為限，才不怕熱量超標、體重大爆走。

▲中秋。（圖／123RF）

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關鍵字：

中秋, 烤肉

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