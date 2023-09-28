伴楊勇緯奪金的Seiko錶帥爆　東區即將開幕新店買得到

▲Seiko主題概念店正式進駐新光三越Diamond Towers。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

柔道好手楊勇緯在2020年東京奧運獲得男子柔道60公斤級奪銀牌後再創佳績，日前於杭州亞運柔道60公斤級摘下金牌，伴他度過榮耀時刻的錶款，正是他代言的Seiko Prospex SpeedTimer台灣限量款「疾速領先者」，錶迷可於即將開幕的東區最新百貨新光三越DIAMOND TOWERS中的Seiko概念店，買到與楊勇緯同款的限量錶。





▲Seiko Prospex品牌之友楊勇緯奪下亞運柔道男子60公斤亞運金牌，絕配Seiko Prospex SpeedTimer台灣限定款24,500元。（圖／澄禹行銷提供）

新光三越DIAMOND TOWERS預計將於10月初開幕，今Seiko揭露進駐此時髦商場的直營概念店，銷售的錶款以Prospex與Seiko 5 Sports兩大經典運動系列為主，亮點是有從未在台販售的美國與日本版特殊錶款，以及Seiko特別為參加亞運的台灣運動員推出的Prospex SpeedTimer台灣限量款「疾速領先者」太陽能計時腕錶，面盤是放射狀藍綠色調配玫瑰金秒針與Logo，搭深藍色系的不鏽鋼錶帶，成為楊勇緯此次奪金的幸運錶。





▲Seiko Diamond Towers Prospex系列獨賣錶款SLA053J1，102,500元。

▲Seiko 5 Sports X Chaos Fishing Club聯名錶SBSA169J，11,000元。

百貨界另一焦點是位於新店的「YES!LIFE裕隆城」今正式開幕，為新店地區最大的複合式百貨公司，結合物販、休閒、展覽、書店、娛樂、影城與生活服務內容，規劃1至4樓為誠品生活新店，5樓裕隆集團旗下裕隆城管理，6至7樓則為威秀影城與商場，9／20開始試營運後人潮不斷，誠品董事長吳旻潔信心十足，表示誠品生活新店年營業額目標可望40億元起跳，希望上看50億元。

▲位於新店的「YES!LIFE裕隆城」今正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）