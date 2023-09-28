誠品生活新店開幕人潮滿　董座吳旻潔：業績將超越信義店

▲誠品生活新店開幕，一開門就人潮滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導

誠品位於裕隆城的全台最大店「誠品生活新店」，今（9／28）正式對外開幕，上午11點才剛開門，就吸引大批人潮入館，位於門口的CAFE!N馬上出現排隊人潮，一樓商場也有許多民眾逛起來，一開店就出現熱鬧景象，誠品董事長吳旻潔難掩好心情，表示誠品生活新店年營業額目標可望40億元起跳，希望上看50億元。

位於新店的「YES!LIFE裕隆城」今正式開幕，該商場是新店地區最大的複合式百貨公司，1至4樓為誠品生活新店，5樓裕隆集團旗下裕隆城管理，6至7樓則為威秀影城與商場，兼具物販、休閒、展覽、書店、娛樂、影城與生活服務內容，讓在地民眾都非常期待，9／20開始試營運後就吸引許多民眾進場體驗，人氣不減，今正式開幕商場人潮滿，近中午用餐時間每間餐廳都一位難求，媲美百貨周年慶。

特色店家包括「ESLITE SENSE 10/10」全台獨家合作品牌，精選世界各國獨具匠心的美妝、香氛、生活小物、全台獨家新品牌「養心沙龍」中西蔬食餐廳，以及主打綠色保養的「expo BEAUTY」全台最大店，匯集近50家台灣在地美妝香氛、食補保養、植栽花藝等生活選物，並規劃10大運動潮流主題店，囊括NIKE、adidas、new balance、SKECHERS、CONVERSE、FILA、K-SWISS、PALLADIUM等。

位於4樓的書店則以30米挑高天井的「光合廣場」，以及50米閱讀大道為空間特色，另以佔地500坪、挑高12米的「實驗場」；可容納500名觀眾的「黑盒子」將規畫一系列大師講座、民生電氣DJ秀、售票演唱會；「紅廳」為梯廳開放式展覽場域，以無牆美術館為概念設計打出誠品風。9／29起則是澳洲ENESS科技藝術團隊，在亞洲獨家展出《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》開啟首發。

▲誠品董事長吳旻潔出席開幕，信心滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

誠品董事長吳旻潔表示，裕隆城在2019年決定暫緩開發並更改設計，對於打造一個外觀低調，內部卻有驚喜感的空間，覺得很滿意，也希望藉由這種空間通透的規劃，達到處處都能辦展覽的效果，也讓民眾來到賣場不僅是購物，也能有活動、展覽等休閒可以滿足，餐飲比重為30%至40%，就是希望來訪的都能找到休息的角落，試營運期間業績表現還不錯，明年可望出現轉盈，預估年業績可達40億至50億元，將超過信義誠品30億元至40億元的業績。

誠品生活新店從9／28起至10／10期間，推出會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。9/30起4F書店響應24小時不打烊。11／6前，當日新註冊誠品會員就送限量CAFE!N冠軍咖啡兌換券張；新店人出示指定證件再贈「誠品生活新店限定文件夾」開幕紀念禮。

▲新光三越DIAMOND TOWERS即將登場。（圖／記者李毓康攝）

東區最新百貨新光三越DIAMOND TOWERS近期也公開內部空間，4500坪以時髦社交為規劃主題，要吸引東區高含金量客層作為生活中心，包含米其林餐飲、香氛博物館、潮品運動、超美超市等特色，其中10間全台首發、7家百貨獨家品牌。

▲香氛博物館有4間香氛獨家專門店。（圖／記者蔡惠如攝）



10個全台首發品牌則為PORSCHE全新電動車概念店、LOEWE PERFUMES、Cire Trudon、MAISON MARGIELA（10X）、MALIN+GOETZ、PBS、RESTAURANT A、夏花餐室、li teppanyaki、板前中山。

▲米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者蔡惠如攝）

7間百貨獨家品牌為日本橋玉井、Purebread Bakey、宇宙生煎Space Bao、宇宙小艇、九州鬆餅瓦芙、Sugar Miss、LITTLE TREE JUICE CLUB。17間東區獨家則為PANERAI、CHRISTIAN DIOR 迪奧香氛世家、Monceau Fleur花店、YSL、LE LABO、MAISON KITSUNE、AHKAH、ARTE WHITE、VIVIENNE DIAMANT、TO b.、BEAMS、HARE、DESCENTE、AAPE、誠品酒窖、DODOLI與Kafe D。