fb ig video ETtoday search mobile

誠品生活新店開幕人潮滿　董座吳旻潔：業績將超越信義店

>

▲誠品生活新店開幕,誠品裕隆城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品生活新店開幕，一開門就人潮滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新北報導

誠品位於裕隆城的全台最大店「誠品生活新店」，今（9／28）正式對外開幕，上午11點才剛開門，就吸引大批人潮入館，位於門口的CAFE!N馬上出現排隊人潮，一樓商場也有許多民眾逛起來，一開店就出現熱鬧景象，誠品董事長吳旻潔難掩好心情，表示誠品生活新店年營業額目標可望40億元起跳，希望上看50億元。

▲誠品生活新店開幕,誠品裕隆城。（圖／記者蔡惠如攝）

位於新店的「YES!LIFE裕隆城」今正式開幕，該商場是新店地區最大的複合式百貨公司，1至4樓為誠品生活新店，5樓裕隆集團旗下裕隆城管理，6至7樓則為威秀影城與商場，兼具物販、休閒、展覽、書店、娛樂、影城與生活服務內容，讓在地民眾都非常期待，9／20開始試營運後就吸引許多民眾進場體驗，人氣不減，今正式開幕商場人潮滿，近中午用餐時間每間餐廳都一位難求，媲美百貨周年慶。

▲誠品生活新店開幕,誠品裕隆城。（圖／記者蔡惠如攝）

特色店家包括「ESLITE SENSE 10/10」全台獨家合作品牌，精選世界各國獨具匠心的美妝、香氛、生活小物、全台獨家新品牌「養心沙龍」中西蔬食餐廳，以及主打綠色保養的「expo BEAUTY」全台最大店，匯集近50家台灣在地美妝香氛、食補保養、植栽花藝等生活選物，並規劃10大運動潮流主題店，囊括NIKE、adidas、new balance、SKECHERS、CONVERSE、FILA、K-SWISS、PALLADIUM等。

位於4樓的書店則以30米挑高天井的「光合廣場」，以及50米閱讀大道為空間特色，另以佔地500坪、挑高12米的「實驗場」；可容納500名觀眾的「黑盒子」將規畫一系列大師講座、民生電氣DJ秀、售票演唱會；「紅廳」為梯廳開放式展覽場域，以無牆美術館為概念設計打出誠品風。9／29起則是澳洲ENESS科技藝術團隊，在亞洲獨家展出《AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園》開啟首發。

▲誠品生活新店開幕,誠品裕隆城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品董事長吳旻潔出席開幕，信心滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

誠品董事長吳旻潔表示，裕隆城在2019年決定暫緩開發並更改設計，對於打造一個外觀低調，內部卻有驚喜感的空間，覺得很滿意，也希望藉由這種空間通透的規劃，達到處處都能辦展覽的效果，也讓民眾來到賣場不僅是購物，也能有活動、展覽等休閒可以滿足，餐飲比重為30%至40%，就是希望來訪的都能找到休息的角落，試營運期間業績表現還不錯，明年可望出現轉盈，預估年業績可達40億至50億元，將超過信義誠品30億元至40億元的業績。

誠品生活新店從9／28起至10／10期間，推出會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。9/30起4F書店響應24小時不打烊。11／6前，當日新註冊誠品會員就送限量CAFE!N冠軍咖啡兌換券張；新店人出示指定證件再贈「誠品生活新店限定文件夾」開幕紀念禮。

▲▼新光三越東區diamond towers媒體預覽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越DIAMOND TOWERS即將登場。（圖／記者李毓康攝）

東區最新百貨新光三越DIAMOND TOWERS近期也公開內部空間，4500坪以時髦社交為規劃主題，要吸引東區高含金量客層作為生活中心，包含米其林餐飲、香氛博物館、潮品運動、超美超市等特色，其中10間全台首發、7家百貨獨家品牌。

▲新光三越DT導覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲香氛博物館有4間香氛獨家專門店。（圖／記者蔡惠如攝）

10個全台首發品牌則為PORSCHE全新電動車概念店、LOEWE PERFUMES、Cire Trudon、MAISON MARGIELA（10X）、MALIN+GOETZ、PBS、RESTAURANT A、夏花餐室、li teppanyaki、板前中山。

▲restaurantA 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫開設的「Restaurant A」。（圖／記者蔡惠如攝）

7間百貨獨家品牌為日本橋玉井、Purebread Bakey、宇宙生煎Space Bao、宇宙小艇、九州鬆餅瓦芙、Sugar Miss、LITTLE TREE JUICE CLUB。17間東區獨家則為PANERAI、CHRISTIAN DIOR 迪奧香氛世家、Monceau Fleur花店、YSL、LE LABO、MAISON KITSUNE、AHKAH、ARTE WHITE、VIVIENNE DIAMANT、TO b.、BEAMS、HARE、DESCENTE、AAPE、誠品酒窖、DODOLI與Kafe D。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

誠品裕隆城, 誠品生活新店, 誠品書店誠品裕隆城, 新光三越

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手

NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

「恐婚星座」Top 3 ！　第一名寧可戀愛一輩子也不想輕易給承諾

「年紀輕輕就有老靈魂」星座Top 3！　第一名思想超成熟總愛照顧人

「年紀輕輕就有老靈魂」星座Top 3！　第一名思想超成熟總愛照顧人

營養師教「改善易胖體質」5大關鍵！身體慢性發炎別忽略 觀點／大葉高島屋重回天母第一　2大優勢擺脫老味　2年人潮成長100% 根本童話世界！星巴克花蓮理想門市夢幻登場　連獨家提袋也好美 超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀 亞洲才有賣的「鬆髮天花板」！日本爆賣2500萬瓶　小資女也能有沙龍級洗護 趙露思4款「甩肉瘦身飲」必學！　越喝越窈窕太心動 邵雨薇巴黎景點傻傻分不清　還好氣勢夠強大扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面