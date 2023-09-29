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柯佳嬿《想見你》再掀話題！素顏扮高中生無違和　「少女肌保養」公開

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文／美人圈

由全汝彬（全余贇）、安孝燮、姜勳主演的Netflix韓劇《走進你的時間》翻拍自高人氣台劇《想見你》，播出至今反應似乎十分兩極，PTT上亦有劇迷表示原作演員詮釋的實在太強，導致很難超越，尤其是柯佳嬿的角色，雖然女主角全汝彬演出了不一樣的感覺，但復刻出的「黃雨萱＆陳韻如」就是少了那一味！當然，此篇並不是來論戰兩位台韓演員的演技，主要是柯佳嬿再度因為韓版的上線，話題和人氣直線狂飆啦！

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

▲《想見你》柯佳嬿與《走進你的時間》全汝彬。（圖／三鳳製作、IG@netflixkr）

38歲柯佳嬿不僅在《想見你》中素顏上陣，演出青春高中生也無違和，私下不愛化妝的她，光澤少女肌更是碾壓萬千大學生！本篇也整理出柯佳嬿的保養秘技，學起來立刻回春5歲以上。

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

▲柯佳嬿的保養秘技。（圖／IG@alicekochiayen，下同）

柯佳嬿少女肌保養秘技

1：保持充足睡眠＋多喝水

「熬夜」絕對是現代人養出法令紋、垮臉、皮膚變得暗沉的元兇！而保持充足睡眠可以讓免疫力增強，進而減少粉刺青春痘、濕疹等肌膚問題的出現，同時睡眠時皮膚也會增生膠原蛋白，能避免臉部肌膚下垂，同時起床還能養出紅潤通透的好氣色。另外，柯佳嬿也鼓勵大家平時多喝水，一天喝到2000CC的水，透過上廁所排出體內毒素，代謝變好自然身體就會變好，也能一掃水腫困擾。

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

2：著重清潔

常常進劇組都要帶妝整天的柯佳嬿透露對於保養皮膚，她著重基本功，尤其是「清潔」！唯有認真清潔卸妝，後續保養品才能完整吸收，發揮最大功效。建議用最佳洗臉水溫大約是攝氏25－30度之間，這種溫水可使毛孔張開，清潔效果最佳，同時也最不易刺激肌膚。

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

3：濕敷＋拍打

近看柯佳嬿肌膚，會發現她不僅擁有零毛孔無瑕美肌，甚至連洩露年紀的脖紋通通都沒有！本身是乾性肌膚的柯佳嬿平時保養步驟很簡單：化妝水→精華液→乳液／乳霜，當然，敷面膜也是必備，但柯佳嬿還會搭配「濕敷」。利用心頭好化妝水資生堂紅色活酵超導奇蹟露，把化妝棉浸濕敷在兩頰、額頭10－15分鐘，輕輕地拍打幫助吸收，就可以很快為肌膚補水。記得用完還有點溼潤的化妝棉不要急著丟，柯佳嬿會順便帶到脖子，便能有效防止脖紋出現。

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

4：物理防曬

柯佳嬿過去也曾因想要美白試過各種方法，最終認為「物理防曬」最有效也最直接！平時她外出一定會配戴遮陽帽，穿長袖、戴墨鏡或是撐傘來抵禦陽光直射對肌膚造的傷害。

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

5：每天吃一根香蕉

要養出好肌膚，飲食也是一大關鍵！除了多吃天然原型食物以及蔬菜外，柯佳嬿也會把「香蕉」納入每日菜單。香蕉為何又被稱為養顏美容聖品？其實它富含膳食纖維，可以促進腸道蠕動、產生便意，當腸道保持健康，就能預防毒素囤積，進而達到美膚的作用。此外，吃香蕉本身也有極大飽足感，晚上吃也不容易會肚子餓嘴饞想吃宵夜，減重人士必備啊！

▲柯佳嬿 。（圖／FB@想見你、翻攝自IG）

延伸閱讀

《走進你的時間》全汝彬 VS《想見你》柯佳嬿，私下「穿搭風格」你最愛誰？

柯佳嬿9個人氣角色！《媽，別鬧了！》演技再突破，《想見你》分飾兩角演技炸裂

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 柯佳嬿, 保養

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