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說・流行／Diesel千人派對迎接大秀「服裝全被燒毀」？招牌1DR包勢不可擋

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記者鮑璿安 ／專題報導

在Y2K熱潮的催化下，義大利丹寧品牌Diesel在首位創意總監Glenn Martens帶領，從乏人問津到成為時尚圈矚目焦點，品牌於2024春夏米蘭時裝周首日帶來最新設計，而他本季仍是不走尋常路，以燒毀、破壞感美學打造殘缺不全的新裝，更召集千人免費進入派對觀秀，果然只有Diesel能夠超越Diesel。

自 2020 年 10 月Diesel任命 Glenn Martens 為創意總監開始，品牌一路開始逆襲，除了不敗的丹寧風格之外，以D Logo為主軸的「1DR」包款更成為Logo控的追捧對象，打敗眾多一線精品躍升Lyst季排行第一名，至今熱度還很可觀。而Diesel的起死回生，與Glenn Martens獨到的解構美學，暫時逃離現實的穿衣模式有很大關聯性，最新2024年春夏系列也同樣貫徹品牌理念，只想告訴世人盡情活在當下。

有別於各品牌寧靜且充滿高級感的秀場空間，Diesel 2024年春夏系列以「Diesel For The People」為主題，以戶外音樂節的形式邀請年輕族群免費入場參加大秀，伴隨紅色舞台光線以及警報音樂，當天也戲劇性下起大雨，完全符合Glenn Martens一貫的怪誕作風，讓眾人以末日狂歡感受迎接這場大秀。

▲▼Diesel 。（圖／CFP）

▲▼Diesel 。（圖／CFP）

▲▼Diesel 。（圖／CFP）

▲Diesel2024春夏系列貫穿破壞手法，好萊塢電影海報、迷人水晶元素陪襯  。（圖／CFP）

本季大量服飾以破壞概念形成幾乎鏤空成絲的狀態，如第二層肌膚般順著身線自然生長，更巧妙以陽光曝曬、火燒褪色等逼真手法打造自然的迷彩印花，而品牌標誌性的丹寧品項也完全未被局限，擁有解構廓形新樣貌，出現好萊塢電影海報、迷人水晶元素。當中也不乏剪裁極簡的貼身晚宴服、橡膠質感連體衣，傳遞性感核心的同時緊抓人眼球。

這幾年街頭出鏡率超高的D Logo 1DR包款持續進化中，換上全新材質和火焰圖騰，也出現了枕頭包大尺寸款式，迎合放蕩不羈的Z世代群眾，可見明年春夏恐怕還是Diesel的主場。

關鍵字：

說流行, Diesel, 米蘭, 時裝周

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