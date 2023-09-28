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宋慧喬一個斜倚pose美暈粉絲　極簡黑裝藏不住女神氣勢

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬現身香港出席CHAUMET高級珠寶活動。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《黑暗榮耀》獲封百想視后和青龍大賞的女星宋慧喬，再創事業高峰，特別是在亞洲她享有高人氣，昨受邀出席法國珠寶品牌CHAUMET於香港舉辦的高級珠寶展，身穿黑色襯衫式長裙禮服搭配Le Jardin de Chaumet系列的Magnolia木蘭花項鍊，斜倚在椅子上的隨意擺拍pose就美暈眾人。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬身穿黑色襯衫式禮服搭配CHAUMET珠寶展現女神氣勢。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬所到之處都是目光焦點，從南韓仁川機場出發前往香港時，已被鏡頭捕捉到她一派休閒的登機裝，雖然只是簡約的白T恤、牛仔褲與黑色西裝外套，但她疊戴CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 玫瑰金吊墜與Bee My Love 18K玫瑰金吊墜，時髦指數立刻飆升，讓人不注意也難。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬佩戴CHAUMET Le Jardin de Chaumet的Magnolia木蘭花項鍊。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬機場造型疊戴CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 玫瑰金吊墜與Bee My Love 18K玫瑰金吊墜。（圖／CHAUMET提供）

而出席CHAUMET香港珠寶展活動，宋慧喬換上極簡的黑色長禮服，靠CHAUMET 18K金鑲鑽的Le Jardin de Chaumet系列Magnolia木蘭花項鍊與耳環增添華麗感，盡顯巨星氣勢；身為時尚圈寵兒的她，仍繼續擔任南韓服裝品牌Michaa的代言人並拍攝秋冬宣傳照，展現知性優雅的時尚造型。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬演繹南韓品牌Michaa秋冬新裝。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

CHAUMET, 宋慧喬

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