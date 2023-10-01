你是哪一種？「成熟相vs幼態相」臉部特徵＆適合妝容分析

文／美人圈

如何找到適合自己妝容的風格？是許多彩妝新手們在化妝學問上的一大難題，想找到適合自己的風格，可以先從了解自己的長相開始。以下帶來「成熟相vs幼態相」特徵分析三重點，從臉部輪廓、眼型以及五官集中度判斷，就可以基本找出臉型風格，搭配上適合妝容，更能大幅度提升自己的魅力！

臉部特徵分析

1：臉部輪廓

幼態系長相很關鍵的一點就是臉部輪廓的流暢性，平滑飽滿的臉型會給人孩童般的稚嫩視覺感。還有一大重點就是臉型的長寬比例，因此臉型比例接近1：1，再加上下巴短、額頭飽滿，就會讓人視覺上有嬰兒時期的稚嫩感受，像是譚松韻、張員瑛都屬於圓潤臉型就是標準的幼態臉。

▲譚松韻、張員瑛。（圖／微博@兩小姐的便利貼、IG@for_everyoung10）

成熟臉最經典的臉部特徵，包含俐落的下頷線條及高顴骨，也或許是高挺的鼻形，這些骨相明顯的特徵都是屬於成熟顏，另外長臉人也會比圓臉更來的成熟。比如宋慧喬、迪麗熱巴的骨相明顯，都屬於成熟臉長相。

▲宋慧喬、迪麗熱巴。（圖／IG@kyo1122、微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

2：眼型＆眼位高低

如果眼部輪廓偏向細長的話，整體給人感覺會更成熟；若是圓眼型，那更偏向幼態臉長相。除了眼型之外，單眼皮也會比起雙眼皮更顯減齡，像是金多美就是標準的單眼皮＋圓眼型，加上臉型本就圓潤，因此在《那年我們》穿上高中制服也毫無違和感！還有初戀系女神朴寶英也是標準的圓眼型，加上凍齡童顏，根本看不出來已經30+！

▲金多美、朴寶英。（圖／SBS@《那年，我們的夏天》、IG@boyoung0212_official）

我們常說中庭偏長就會顯老，其實眼位高低也會大大影響中庭在視覺上的長短。如果眼睛位置太高，長相會更成熟；反之，若是偏低，或是下眼瞼明顯，那就屬於幼態臉特徵。

3：五官集中度

這個分析分為兩種，首先第一種是縱向五官的集中性，如果本身眼唇距離較遠，代表整體五官較為分散，視覺上看起來會更加成熟；反之眼唇距離較近，也就是五官聚攏的人，看起來則比較幼態。若是整體臉型偏長，也會看起來較成熟，像是Joy將長瀏海剪成帶點厚度的漫畫瀏海後，臉型縱向縮短，看起來就更加顯嫩。

▲眼唇距離較遠，視覺上看起來會更加成熟。（圖／IG@athe.official、@_imyour_joy）

第二種就是橫向式的集中性，而主要的差異是在眉眼間。左右兩側的眼間、眉毛距離較開，會顯得成熟、精明；反之的話，則會給人嬰兒般的幼態感，不過若鼻樑也比較扁平，視覺上會有五官分散、不太立體的印象。

▲倪妮這組照片妝容眉毛粗細差異不大，不過調整了眉頭間的距離，視覺上就會有五官更加聚攏的效果！（圖／IG@captainmiao）

成熟臉妝容重點

結合上述重點，成熟臉型就很適合注重陰影與修容，立體感強，凸顯骨相美的3D妝！像是熱巴就是標準的成熟臉長相，擁有強烈的立體五官，搭配上3D妝，可以讓骨相的結構層次感變強，相反的2D妝容就會太過於清淡像是素顏，不夠驚艷還會顯老、沒精神。

▲迪麗熱巴就是標準的成熟臉長相。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

3D妝的畫法具有鋒利感，比如眼線明顯張揚且線條飽滿，眉毛根根分明，眉尾上挑眉峰加強，並用不同高光陰影打造骨感，加強整體的臉部輪廓。此外，可以透過縮短「面部縱向」距離方式，降低成熟感。好比說畫上臥蠶放大眼型、或是讓唇型加厚的方式，都可以在視覺上讓五官比例更集中，進而達到減齡效果。

▲讓五官比例更集中可降低成熟感。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

幼態妝容重點

雖然眼睛、眉毛距離較開看起來較減齡，不過可能會讓臉部比例失衡或是看起來不太精明。我們可以透過幾個秘訣視覺縮短眼距！透過化妝修飾，讓眉毛距離與鼻翼兩側凹陷處同寬，有效改善眼睛不夠有神、五官分散的狀況。另外，加強山根兩側的眼窩陰影，也能夠自然的顯示山根立體度，讓眼距中心有阻隔，減少視覺上眼距寬度。

▲加強山根兩側的眼窩陰影。（圖／IG@peripera_official）

另外還有一個小秘訣，就是畫內眼角！我們可以利用咖棕色的淺色系眼線筆，將眼頭的內眼線稍稍向外延伸，並停在內眼角處，這樣可以避免整體妝容看起來太強烈，又可以達到減少眼距寬度、開內眼角效果。

▲畫內眼角可以避免整體妝容看起來太強烈。（圖／IG@for_everyoung10、@you_r_love）

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