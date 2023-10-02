fb ig video ETtoday search mobile

華莎靠獨門「減重菜單」悄悄變瘦了　5招健康甩肉、體態線條更勻稱

>

文／美人圈

近期以Solo新曲《I Love My Body》回歸的MAMAMOO成員華莎再次展現吞CD般的超強唱功，且歌曲中毒性副歌和洗腦節奏令人一聽就在腦海中揮之不去，還在網上刮起舞蹈Challenge風潮。或許有眼尖粉絲早已發現，近期頻上節目打歌的華莎似乎又「瘦了一大圈」，與剛出道的肉肉臉和豐腴身型相比，不僅整個臉型明顯變尖，向來主打健康美的她，勻稱體態也更加有線條感，整個人瘦得恰到好處！該如何甩掉一身肥肉，又要瘦得健康、減出曲線？以下華莎的減重瘦身菜單務必筆記起來。

華莎「瘦身前VS瘦身後」驚人對比

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲出道前期華莎體態還是偏豐滿，臉頰也十分圓潤！（圖／IG@mamamoo_official、小紅書＠小辣羊、新浪）

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲上、下兩張對比圖可以明顯感受到華莎不論是手臂、下巴或是身型都明顯消瘦，且線條感也出來了！（圖／IG@_mariahwasa、@wheesa95）

華莎減重瘦身菜單

1、瑜伽＋皮拉提斯

編輯其實相當推崇華莎的減重方式，不為體重機上數字，而是選擇健康且有目標地雕塑在意的部位！像華莎平時除了透過高強度舞蹈練習達到大量燃脂的效果，時下最夯的瑜伽和皮拉提斯也是她的最愛。瑜伽本身能有助於放鬆緊繃肌肉、加強核心肌力，達到全身良好的拉伸效果。而皮拉提斯則著重核心肌群的鍛鍊，還能瘦小腹、大腿，緊實腰部線條，看看華莎的「炫腹」美照就知道效果多顯著！

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲華莎。（圖／IG@_mariahwasa，下同）

2、自創「三明治減肥法」

練習生時期華莎體重也曾來到六字頭，但為了出道她狠心減重，2個月內竟瘦到45公斤左右！華莎在節目《我獨自生活》中大方公開自己的獨門瘦身菜單「吃單片三明治」，顧名思義就是將原本上、下兩層夾住配料的吐司改為只吃單層（薄餅也可），就連漢堡也不例外。這個小習慣可以有效減少碳水化合物的吸收，至於三明治配料她則建議搭配鮭魚、大量蔬菜，如番茄和生菜等，再加入雞蛋以增加蛋白質，就是營養美味又有飽足感的瘦身餐！

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲華莎自創三明治減肥法。（左圖截自《我獨自生活》）

3、低脂油豆腐壽司

除了爆火的三明治減肥法，華莎在節目《我獨自生活》亦公開健身教練傳授給她的減脂餐「低脂油豆腐壽司」，所需材料有：壽司用油豆腐皮、豆腐。先把豆腐清洗乾淨，放入碗裡捏碎，緊接著將做好的配料均勻包覆在油豆腐皮捏成壽司狀，不到10分鐘就完成啦！ 豆腐比起米飯與其他肉食、麵條熱量相對較少，因此作為瘦身主食便是很好的選擇。

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

4、搭配有氧運動

能在短時間爆汗並快速燃脂的游泳、跑步、爬樓梯等有氧運動也是華莎私下最愛！有專家建議，每次有氧運動時間至少要20分鐘以上才能被稱之為有效的鍛鍊。有氧運動好處多多，不僅能減重保持體態，還能降低心臟病發作、同時增強身體耐力。

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

5、保持不追隨大眾審美標準的霸氣態度

華莎之所以能圈粉無數，不外乎是她超霸氣的態度！從出道至今沒少被批評過的華莎反而時常鼓勵女孩愛自己的身體，就如同新曲《I Love My Body》一樣，她表示：「如果我不符合現在這個世代美的標準，我就要成為新的標準」，腿粗、不夠瘦又怎樣，只要活出自己的態度，你就是最美的那一個！

▲華莎瘦身。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

你可能不是真的胖？搞懂「實胖v.s.虛胖」差異，瘦身事半功倍、健康瘦下，還不怕復胖！

女明星最愛5大「燃脂運動」！原來孫藝珍都靠「這運動」1小時消耗500大卡爆瘦全身！

整形後的金貌美我可以！《假面女郎》Nana林珍娜瘦身小撇步，長年不復胖「這運動」必做

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

美人圈, MAMAMOO, 華莎, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎時裝周／Rosé耍酷力拼凱特摩絲爆辣超低領！YSL打造性感工裝服帥翻

巴黎時裝周／Rosé耍酷力拼凱特摩絲爆辣超低領！YSL打造性感工裝服帥翻

星巴克10／2周一上班日買1送1　路易莎「免黑卡」咖啡飲品75折

星巴克10／2周一上班日買1送1　路易莎「免黑卡」咖啡飲品75折

最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑

最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑

巴黎時裝周／穿上LOEWE長褲胸部以下都是腿　郭雪芙、林智妍看秀各自美 賈靜雯美腿全都露飛巴黎賞LV秀　楊冪看秀鞋太大超窘 華莎靠獨門「減重菜單」悄悄變瘦了　5招健康甩肉、體態線條更勻稱 貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身 許光漢進軍韓劇！　《想見你》到《鬼家人》6部作品許太太必回顧 超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀 怎麼拍都美！迪麗熱巴當芭比換金短髮、街頭拿麵包當道具也好時尚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面