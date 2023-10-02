華莎靠獨門「減重菜單」悄悄變瘦了　5招健康甩肉、體態線條更勻稱

文／美人圈

近期以Solo新曲《I Love My Body》回歸的MAMAMOO成員華莎再次展現吞CD般的超強唱功，且歌曲中毒性副歌和洗腦節奏令人一聽就在腦海中揮之不去，還在網上刮起舞蹈Challenge風潮。或許有眼尖粉絲早已發現，近期頻上節目打歌的華莎似乎又「瘦了一大圈」，與剛出道的肉肉臉和豐腴身型相比，不僅整個臉型明顯變尖，向來主打健康美的她，勻稱體態也更加有線條感，整個人瘦得恰到好處！該如何甩掉一身肥肉，又要瘦得健康、減出曲線？以下華莎的減重瘦身菜單務必筆記起來。

華莎「瘦身前VS瘦身後」驚人對比

▲出道前期華莎體態還是偏豐滿，臉頰也十分圓潤！（圖／IG@mamamoo_official、小紅書＠小辣羊、新浪）



▲上、下兩張對比圖可以明顯感受到華莎不論是手臂、下巴或是身型都明顯消瘦，且線條感也出來了！（圖／IG@_mariahwasa、@wheesa95）

華莎減重瘦身菜單

1、瑜伽＋皮拉提斯

編輯其實相當推崇華莎的減重方式，不為體重機上數字，而是選擇健康且有目標地雕塑在意的部位！像華莎平時除了透過高強度舞蹈練習達到大量燃脂的效果，時下最夯的瑜伽和皮拉提斯也是她的最愛。瑜伽本身能有助於放鬆緊繃肌肉、加強核心肌力，達到全身良好的拉伸效果。而皮拉提斯則著重核心肌群的鍛鍊，還能瘦小腹、大腿，緊實腰部線條，看看華莎的「炫腹」美照就知道效果多顯著！

▲華莎。（圖／IG@_mariahwasa，下同）

2、自創「三明治減肥法」

練習生時期華莎體重也曾來到六字頭，但為了出道她狠心減重，2個月內竟瘦到45公斤左右！華莎在節目《我獨自生活》中大方公開自己的獨門瘦身菜單「吃單片三明治」，顧名思義就是將原本上、下兩層夾住配料的吐司改為只吃單層（薄餅也可），就連漢堡也不例外。這個小習慣可以有效減少碳水化合物的吸收，至於三明治配料她則建議搭配鮭魚、大量蔬菜，如番茄和生菜等，再加入雞蛋以增加蛋白質，就是營養美味又有飽足感的瘦身餐！

▲華莎自創三明治減肥法。（左圖截自《我獨自生活》）

3、低脂油豆腐壽司

除了爆火的三明治減肥法，華莎在節目《我獨自生活》亦公開健身教練傳授給她的減脂餐「低脂油豆腐壽司」，所需材料有：壽司用油豆腐皮、豆腐。先把豆腐清洗乾淨，放入碗裡捏碎，緊接著將做好的配料均勻包覆在油豆腐皮捏成壽司狀，不到10分鐘就完成啦！ 豆腐比起米飯與其他肉食、麵條熱量相對較少，因此作為瘦身主食便是很好的選擇。

4、搭配有氧運動

能在短時間爆汗並快速燃脂的游泳、跑步、爬樓梯等有氧運動也是華莎私下最愛！有專家建議，每次有氧運動時間至少要20分鐘以上才能被稱之為有效的鍛鍊。有氧運動好處多多，不僅能減重保持體態，還能降低心臟病發作、同時增強身體耐力。

5、保持不追隨大眾審美標準的霸氣態度

華莎之所以能圈粉無數，不外乎是她超霸氣的態度！從出道至今沒少被批評過的華莎反而時常鼓勵女孩愛自己的身體，就如同新曲《I Love My Body》一樣，她表示：「如果我不符合現在這個世代美的標準，我就要成為新的標準」，腿粗、不夠瘦又怎樣，只要活出自己的態度，你就是最美的那一個！

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