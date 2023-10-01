虹夕諾雅沖繩開箱！在房裡竟能「下廚」　泡泡茶好喝又好拍

文、圖／Ean

自2019年底開始，我循著虹夕諾雅的觸角，依序探訪京都、谷關、東京、輕井澤、富士，享受在地風情下的非日常體驗，地點不同但相同是都能感受到非日常的體驗，可能是楓紅輕舟上的一碗綠色抹茶，也興許是森林夜裡的橘色篝火，茶與火都只是介質，為的是要讓旅人品味那時那刻的當下，那是真奢華。今年夏天，終於首次踏上南國沖繩，為的就是要開箱我的第6間、也是目前星野集團旗下最新的一間虹夕諾雅。

2020年夏天開幕的虹夕諾雅 沖繩，不只最新也是客房數最多，相較於虹夕諾雅 京都的25間與虹夕諾雅 富士的40間，虹夕諾雅 沖繩的100間客房像是開了外掛，間數雖多但每間房都有一窗子的海洋，不僅客房景觀沒半點犧牲，就連設計上的細節也沒因距離而有絲毫妥協。距離千逾公里，虹夕諾雅 京都客房牆上的優美京唐紙，來到虹夕諾雅 沖繩，換成了富有琉球文化特色的壁紙，這就是虹夕諾雅厲害之處，用同樣的靈魂核心，細膩的為旅人說著在地故事。值得一提的是，與汪洋相連的無邊際泳池剛拿下2023《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎「飯店泳池」項目的第一名，而那恐怕就是非得親身泡在四季溫水的池子裡，透過視覺與觸感方能感受到的當下奢華了！

▲猶如讓人置身海底的飯店大廳。

▲能在盛夏裡吹著冷氣欣賞海洋，是很幸福的事。

▲幸運遇上彷彿颱風前夕的火燒雲。

▲日落後，我帶著相機走到無邊際泳池，正好一位小弟弟坐在池畔，雙腳泡在水裡欣賞著眼前的絕美天色，多動人的畫面，我趕快站在後面按下快門，馬上，他的哥哥也靠了過來，更增添了溫馨感，那一刻，對攝影師來說，真是太享受的滿足一刻。

▲一窗子的海，是多彩的藍。

故事，從飯店的圍牆說起

以琉球王國的城跡「Gusuku」為靈感所設計的飯店城牆，讓客人猶如旅居在御城宅邸。開著高爾夫球車的飯店人員為我說明那城牆上的圖案，需在特定光線角度下才能被清楚發現的三種圖案從上而下依序是代表長壽的X、象徵富裕的錢幣以及意味多子多孫的扇子。為什麼X是長壽？因為是代數？非也！那形狀代表風車。原來，沖繩當地有個習俗，人們會送97歲的長者風車，經飯店人員一說我才知道風車是逆時針轉動，用意就是希望長者能返老還童與時光逆行。「但為什麼是 97 歲？」飯店人員當下被我問倒，但隔天見面時馬上就給了我答案，瞧、這就是頂級飯店的服務！

因為每 12 年值一次太歲，而沖繩人一出生就是 1 歲，就像我們說的虛歲，而經過 8 次太歲就來到 97 歲、就真可謂是人瑞了。還沒真正進入飯店，光是一個圍牆就有這麼多在地故事，能不期待與感動嗎？

▲下次造訪不妨留心觀察飯店圍牆上的圖案。

▲設計師以琉球王國城跡為靈感所設計的圍牆。

▲強烈的太陽打落迷人的光影。

▲“記憶中的青春 夢裡仍像盛夏的扶桑 親愛的你想念我嗎 親愛的你想念自己嗎” – 《最好的時光》/ 安溥。紀念如夢一般的陽光與水色天光…。

30米深藍的接待大廳

「哇！」相信大多數走進接待大廳的房客在第一時間，應都是跟我一樣的反應！從陽光燦燦的外頭彷彿一秒潛入30米深藍，虹夕諾雅 沖繩利用劇場般的場景，讓旅人能馬上轉換成渡假模式，把那些屬於塵世的，都暫且擱置在外。藍，是包圍沖繩的海，而懸掛櫃檯後方牆上的漸層巨幅作品，則是畫著從上帝視角所見、飯店所在的讀谷村沙灘，還有那一根根拔地而起的木頭，長得好似海底的珊瑚，沒錯，他們為了打造眼前這座無水海洋，竟遠從南美玻利維亞運來了這種生長在河裏的奇珍樹木，只能說太用心也太到位了！

▲飯店大廳很有劇場感。

▲當我聽到這些樹木是遠從玻利維亞而來，讓我內心又是一陣讚嘆。

▲如夢境一般的場景，洗滌旅人舟車勞頓的疲憊。

虹夕諾雅沖繩下午茶：海邊泡泡茶

虹夕諾雅 谷關的迎賓茶點一般在客房，虹夕諾雅 富士則是讓旅人在森林裏享用，我好奇，那虹夕諾雅沖繩呢？他們設計成一個具有文化特色的體驗，在一處擁有開放式面海落地窗及日式走廊的單層建築裡進行，當我一走進這名為「道場」的舒適空間，馬上聞到那種被陽光曬過的草蓆香，原來那味道是來自木地板上一個個圓圓的蒲團，好舒服。活動取名為「海邊泡泡茶」，我乍聽還想說為何要疊字裝可愛，是我誤會了。

▲下午茶在名為「道場」的地方提供。

▲被陽光曬過的草蓆香，是盛夏的味道。

▲第一次喝到那麼多泡泡的飲品。

端上來時，真的是整碗泡泡，能喝到嘴角全是泡泡的那種！原來，這是在沖繩流傳許久的傳統，流行於捕魚人家，每當早上漁人要出海時，就會打碗泡泡茶讓他們喝完再出發，有祈求平安好運的寓意。這泡泡茶的做法是將炒好的大米放入水中煮沸做成炒米湯，然後再與茉莉花茶以1：2的比例混合，接著打出泡沫，這儀式確實蠻像打抹茶，但我從來沒看過有誰可打出那麼多泡沫的。

▲帶給旅人的不只是一席茶，而是世襲的傳統文化。

原來，是有秘訣在。首先，得用硬水，正好沖繩的水，就是富含礦物質的硬水，其次，泡沫不耐油，只要有油、泡沫就會消掉，所以製茶的容器是使用沖繩一種含油量較低的特有樹木所製成，接著再使用竹子製成的特大號茶筅來打，於是就能打出綿密又有彈性且不容易消掉的泡沫了，佩服先人的智慧。

▲好優美的展示。

▲好有意思的泡泡茶，大開眼界。

▲茶筅也是前所未見的大尺寸。

而他們提供給客人飲用的茶碗也很講究，是沖繩很具代表性的陶器，使用藍色、紅色及綠色的釉料，再結合流釉、染色與線雕等手法所繪製出藤蔓花紋及魚紋等傳統圖案。一邊品嚐飯店送給旅人的祝福，一邊欣賞沖繩的傳統工藝之美，這份迎賓下午茶，好有在地故事。

▲連著兩日下午，都來喝這碗海邊泡泡茶。

Fushi海景豪華套房開箱

虹夕諾雅 沖繩的100間客房全數都奢侈的面向海洋，因腹地大，所有客房高度也僅有兩層樓，除了少數幾間的Villa房型，主要就分為Fushi海景豪華套房、Haru海景露台套房以及Tin海景標準套房。這回入住的是位於二樓的「Fushi海景豪華套房」，擁有94平米約28.4坪的空間非常寬敞，是間4人房，客廳、用餐空間及寢室各自獨立，是設定為多天數旅居的房型選擇。其中，掘坑式設計的客廳能用剛好的高度看海，很是迷人。

▲房間位於2樓，海景更顯純粹。

▲客廳窗戶，框出一方絕美的碧海藍天。

▲走至房間陽台，離海更近了。

▲客房座落六個區塊，每一區的鑰匙圈都是不同圖案。

繽紛張揚的九重葛下，有著距離飯店不遠的讀谷山燒共同窯，一旁還有嬉戲的貓與鳥，及琉球佳餚，這是我的房間牆上說著沖繩文化故事的壁紙，不同房型牆上則有不同圖案，虹夕諾雅不管到哪，都有著如此深具底蘊的細緻。

▲用圖案訴說在地故事的壁紙。

▲加大尺寸的床鋪，就算四人同住也都覺得寬敞。

▲客廳一隅，牆上的顏色顯得貴氣。

▲臥室書桌的窗景，美極！

沒意外的，客房設計相當成熟，提供的設備也都在相當等級之上，從Bose藍芽喇叭到浴缸，若我沒認錯、纖薄的浴缸是採用高級德國品牌，內部空間非常寬敞。還有非常人性化而先進的照明開關，對了，就連提供的戶外拖鞋都有漂浮感，住在這，就是一整個舒坦。

▲一應俱全的電器用品。

▲浴室磁磚的藍也十分迷人。

▲衛浴空間相當寬敞與舒適。

客房用餐，顛覆我對Room Service的想像

近年若到高級飯店，特別當又是入住高級房型，都想有一餐是叫客房餐飲服務，來好好享受房間。這回，真可說顛覆了長久以來我對客房餐飲（Room Service）的認知。之前都是到了用餐時間，飯店人員把餐點送至房間，然後馬上趁熱享用。但這次，約莫下午四點多，服務人員就已把餐點送來，層層疊疊、一個個的紅盒子往冰箱裡送，甚為壯觀。

▲嫻熟的服務人員三兩下就把食材放至定位。

原來，為了讓客人感覺像在家一樣，可以自由決定何時要吃晚餐，屆時，再使用既有的客房設備簡單復熱即可，大概10-20分鐘就可上桌。就算平常不下廚也不必擔心會不知如何下手，因除了有精美的說明圖卡外，還貼心提供教學影片可線上觀看，真是太有意思的客房用餐體驗！

▲就算平時沒在下廚，也能輕鬆變出一桌熱騰騰的晚餐。

▲好料準備上桌。

▲豐盛食材、用料實在，誠意滿滿。

▲客房餐飲的盤飾如此這般，讓人激賞。

我很訝異的是，從所用的器皿到擺盤，都精緻宛如在餐廳裡用餐那般！客房餐飲能做到這種程度，讓我徹底佩服，最重要的還真是好好吃。除了口味與呈現，讓我蠻驚訝是這樣雙人份的一整桌料理，在這樣一間頂級飯店的收費可說實惠，16,940日幣、折合台幣約3,800元，相當超值！細思會感動，餐廳費心開發餐點，並研究如何在配送及復熱後還都能維持一定美感，再加上服務人員大熱天的辛苦搬上搬下送到客房及餐後的收拾，如此大費周章，為的，就是要讓房客能自在坐在大木桌前與親友以大海佐餐，這才是奢華的奧義不是？

▲相當豐富又美味的雙人晚餐。

▲讓我留下深刻印象的客房晚餐。

餐桌窗外皆大景的沖繩西西里套餐

這頓在虹夕諾雅 沖繩的晚餐，從窗外到餐桌，都讓我鼓掌叫好！原諒我拿起相機頻頻起立，因今兒個老天爺出大景，身為攝影師哪裏忍得住。美的，不只窗景，送上桌的一道道料理也是精緻又可口！結合在地沖繩食材與西西里烹調技法的「沖繩西西里」料理，很適合造訪時的烤暑盛夏！

▲準備前往餐廳品嚐特色晚餐。

▲窗外出大景，讓我興奮的拍個不停。

▲餐廳相當優美雅緻，在這樣的環境享用美食再開心不過。

▲容器的蓋子，特別請當地藝術家把在地元素手繪燒製，非常用心。

為何會稱為沖繩西西里呢？那是因為義大利南端的西西里島與沖繩有不少相似之處，例如這兩地都有以鮪魚為主的傳統菜餚，另外西西里島盛產檸檬，當地人喜愛在料理中加入檸檬汁，而沖繩則也有香檸，因此料理長便用來增添料理清爽酸甜的風味！這餐料理有水準，每位13,000日圓折合台幣約2,875元（稅金、10%服務費另計），相當值得，若有入住、推薦預約品嚐！

▲仔細看，上頭幾個器皿還有寫到藝術家的名字。

▲經典的一道，多款鹹食，像是打開琉球王國的珠寶盒。

▲開胃菜，沖繩海葡萄是一定要的。

▲菲力牛佐南瓜，不管是選用的肉質或烹調火候都很優！

▲當令的芒果塔，賞心悅目。

池畔的The Library

每間虹夕諾雅都有個名為The Library的lounge空間，若沒意外，都是24小時開放，隨時去都會備有飲料與簡單但富在地風味的零食，像是自家客廳那樣。隨著所在的不同地方，每間The Library都會長出各自的特色與風貌，是一很吸引我的空間所在。

▲充滿海洋風情的The Library。

▲選物不僅在地也都很有質感。

▲薄暮中的The Library。

虹夕諾雅 沖繩的The Library，座落在泳池區旁的獨棟建築裡，呼應緊鄰的無邊際泳池，室內也漆上深邃而尊貴的藍，很酷的是，當我下午前來，外頭的水面波光會粼粼映照在藍色天花板上，猶如潛水時向水面望去的感覺，好美。

▲外頭波光映在天花板上。

▲櫃檯的木頭跟飯店大廳裡的一樣，都是來自玻利維亞。

▲飲料可拿到水池區喝，泡泡水消消暑氣。

傳統表演：琉球空手道

The Library這邊，每日傍晚18:30－18:50會有免費的琉球傳統演出，平日是傳統音樂，我很幸運的遇上周末限定的琉球空手道表演。天氣很棒、光線正好，這日是在Lounge戶外屋簷下的木板上進行，夏日的斜逆光照耀，多棒的天然舞台燈光。若喜小酌，Lounge在18:00－19:00提供泡盛，可讓房客免費一邊欣賞一邊飲用。

▲周末安排琉球空手道表演。

▲傍晚提供泡盛免費飲用。

我很慶幸欣賞這時有大相機在手，能讓我盡情捕捉。不過表演的節奏極快，加上我又不知道流程，真多虧手上的這台Canon EOS R3有優異的「眼部自動追焦」功能，加上我同時啟動高速連拍，得以順利把過招的兩位高手帥氣英姿都給紀錄下來，每當拍到滿意照片，總忍不住會在心中大喊YES，那份滿足可想而知。

▲高手過招，精彩不在話下。

▲西斜的太陽，是這場演出最好的打光。

▲Canon EOS R3的先進功能讓我捕捉精彩瞬間，更加輕鬆。

全年溫水24小時開放的第一名無邊際泳池

不愧是剛獲得2023 《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎「飯店泳池」的項目首獎，這座讓我留下非常深刻印象的無邊際泳池，是由數個水池構成，不規則分布在臨海崖邊的庭園裡。說實在，有些飯店泳池只有美而已，拍照好看但不會讓人想要下水，虹夕諾雅 沖繩的這座泳池不光美，一年四季溫水、最高可升溫至40度，即便是冬季也能游，重點是24小時開放，任何時間都能聽著海潮聲泡水消暑。

▲虹夕諾雅 沖繩獲得2023 《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎「飯店泳池」項目的No.1，實至名歸！

▲泳池區由多個不規則池子組成。

▲就算不下水，也能讓腳泡泡水。

▲泳池面西，能在此欣賞日落美景。

▲泳池的夜間照明也十分出色。

這日午後，我在房間喝完咖啡，決定去泳池泡泡水。下水時風雲變色，小島的天氣變化得快，沒多久豆大的雨珠落下，在無邊際水面上激起一朵朵的漣漪，我樂了，除了下點雨好、能消消暑氣外，也讓我體驗到下雨天的沖繩，確實，一切都是最好的安排。

▲下午在房間手沖咖啡，不亦快哉！

▲雨滴落在池面成漣漪，有趣的體驗。

▲這座泳池水溫控制的相當宜人，就算冬天也能下水。

可至餐廳也可選擇在客房內享用的早餐

入住虹夕諾雅 沖繩，跟在其他間虹夕諾雅一樣，早餐一般是沒包含在房費中，需要另外訂與付費。早餐可在餐廳吃或也能在客房裡吃，這回入住兩晚，正好都能體驗到。餐廳的早餐有「琉球早餐」與「西西里早餐」兩種選擇。琉球早餐是以小盤盛裝，聽說琉球同時融合了中國與日本兩種文化，我自己覺得這點似乎蠻能從料理上感受到，甚至，還有那麼一點點台味。而另一種西式的則是提供柳橙沙拉等西西里當地風味的美食，包含了蔬菜與蛋料理。此外吧台上還放了一排各種果汁，好喝之餘，整個擺放陳列也都非常好看，美感充滿，讓眼睛看了就開心。

▲藍色海洋佐餐，幸福！

▲早餐Menu也很有設計感。

▲琉球早餐，我自己覺得有種台式的熟悉感。

▲西式的西西里早餐，顏色繽紛讓人看了胃口大開。

▲使用真實花果的飲料區陳設佈置。

▲客房早餐，就連餐盒的擺放都是一絲不苟。

▲在房間吃早餐，多了些輕鬆自在。

又是一次讓我感動又心生佩服的旅宿開箱，有時頂級旅宿就是非得親身體驗過，才能理解付出房費的價值所在，價格是否高，很多時候都是相對，不過若能提早預訂或連泊，就有機會享有相當大的折扣。像是星野集團日前宣布在今年（2023）10月底推出「虹夕諾雅 沖繩」連住2晚享65折、連住3晚享5折的超值優惠，消息一發佈我立馬實際手動查詢，發現若雙人入住3晚，在10月份甚至還讓我找到平均一人只要台幣6,200元的超佛甜甜價。另外，星宇航空也與星野集團合作推出「奢華之旅 – 虹夕諾雅 沖繩4天3夜自由行」的双星頂級假期，即日起至2023年10月28日，搭乘星宇航空入住虹夕諾雅 沖繩3晚，兩人成行、每人台幣38,900元起，若有心動想體驗奢華的沖繩假期，這兩種優惠方案都很值得手刀把握！

▲飯店緊鄰沙灘，海水正藍。

▲入夜後的泳池區也很有氣氛。

▲暖黃的燈配上絕美的天空色溫，太美了！

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虹夕諾雅 沖繩

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