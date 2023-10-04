新光三越首波週年慶10／5六店齊發　6千個品牌這波最優惠！寶可夢贈品必收

▲新光三越週年慶首波6店10／5起登場，祭出滿滿回饋。（圖／記者蔡惠如攝）

時尚中心／綜合報導

百貨週年慶重頭戲要來了！全台最大連鎖百貨新光三越，首波6店優惠將從10／5正式開跑，打響週年慶優惠第一炮，挟著6000家合作品牌的巨大優勢，讓不同類型消費者，都能在新光三越買到想要的，加上週年慶滿千送千點、首7日加碼滿萬送萬點、銀行卡友禮、首7日加碼與滿額禮層層優惠，讓你真心買好、回饋賺滿，還能走在時代尖端。

▲今年卡友禮推出時尚演繹的寶可夢，馬上潮翻了啦。（圖／記者周宸亘攝）

滿額千元送千點，銀行滿額加碼直接賺

新光三越首波週年慶6店包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店熱烈登場！會員化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點之外，更首度納入海外觀光客，憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享回饋活動，刷VISA信用卡滿萬再贈獨家禮！ 今年週慶期間新推11大指定銀行首度消費滿額加碼送skm points，直接換成點數用法更多，換獨家卡友禮、商品優惠、機票抽獎隨你選。

新光三越skm points宇宙超好用，比抵現金更划算

內行的都知道新光三越skm points超好用，今年週慶也推扣skm points兌換寶可夢集點送，眼罩頭套枕、毛毯、泡腳桶、小夜燈加濕器等共12款通通手到擒來；扣13萬點還能以市價81折起入手Dyson六大精品家電；超過千項的APP點數專區，2900點起就能免費換冰淇淋、扣11,390點歐羅有機特級初榨橄欖油6入28折起就買到，扣100點再抽價值87,000元的法國巴黎雙人來回機票，絕對比現金抵用還划算。10/5起當月首次加入會員，免消費即贈skm points 300點。

▲寶可夢好夢生活集點送「天亮都不醒 眼罩頭套枕」。（圖／業者提供，以下同）

▲寶可夢好夢生活集點送「水腫byebye 泡腳桶」。（圖／業者提供）

▲精品家電Dyson集點送，扣135,000點換SupersonicTM吹風機HD08托柏石橙紅。（圖／業者提供）

▲扣100點skm points抽國泰航空法國巴黎單人來回機票。（圖／

排隊夯品，實實在在買到手

以前總有民眾搶不到限量美妝扼腕，今年新光三越超貼心首度聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌，推出「首日不限量熱銷排隊夯品」，包括首賣新品BOBBI BROWN流雲防水眼影筆組、歐舒丹櫻花大容量護手霜和歡聚乳油木碧綠大全套、Clé de Peau Beauté璀璨繆思系列幻妍餅，與高人氣彩妝shu uemura JOJO奇妙冒險聯名底妝組、BOBBI BROWN 柔霧唇膏；Kiehl’s超進化無抗老霜、SKII全新全新致臻肌活能量活膚霜等，免排隊隨時來都有貨。

▲10/5(四)首日不限量！LANCOME 肌因年輕晶透組，特價6,980元，價值12,392元，打56折。

▲10/5(四)首日不限量！ESTEE LAUDER小棕安瓶修護奇肌組，特價5,850元，價值8,785元，打67折。

30大百貨最狂超級品牌日！150款明星夯品天天搶

一直超有口碑的新光三越「超級品牌日」，今年則以COACH、LOEWE、LONCHAMP、ESTEE LAUDER、LANCOME、SKII、[i]Store、法雅客、小米等30大品牌，推出超過150個明星商品，連續14天於首波六店、APP精選優惠、電商平台skm onlin線上線下同步開搶，其中TORY BURCH、BEAMS、Brooks Brothers、VICTORINOX更是首度加入，紛絲千萬別錯過！





▲10/6（五） COACH IDOL 經典SIGNATURE 帆布蛇皮細節手袋 特價25,920元 原價28,800元，打9折。





▲10/7（六） 法雅客 ECOVACS DEEBOT T20 OMNI 掃拖機器人 特價24,888元 原價36,900元，打67折。



此外，別忘了首七日skm pay限定加碼，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點，還有名品跟家電想入手，快趁這波好好犒賞自己，年末背新包去跑趴，或舒舒服服在家追劇絕對要趁這波。

▲BURBERRY Burberry 小型 Knight 包，價格店洽。





▲LG 83吋OLED 4K電視（OLED83G3PSA）推薦價299,000元→12/31前完成安裝，獨家贈「10,000元品牌旅遊金」。

▲（新光三越獨家）Dyson V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵器 特價23,888元 原價29,900元（8折）→買即贈「專用收納架+洗地滾筒」（價值4,980元）。



360家新櫃快閃等你逛，每次來都有新貨

新光三越全台共引進超過360家新櫃與快閃店，CELINE、BALENCIAGA概念大店、全台唯一獨立男裝店LOEWE、精品彩妝VALENTINO BEAUTY、法國頂奢香氛Kilian、Frédéric Malle以及CASTELBAJAC、and per se、FAIR LIAR等五家高爾夫品牌，全數進駐台中中港！桃園站前店APM MONACO、Allsaints、SABON、10/10 APOTHECARY都買得到，台南中山店則有潮流服飾CHAMPION、CACO、NAVY、le coq Sportif、DEUS等，就是要你走在時尚最前面。

▲化妝品獨家首賣新品，Clé de Peau Beauté肌膚之鑰璀璨謬思幻妍餅，推薦價3,100元；獨家BOBBI BROWN 流雲防水眼影筆組，特價4,230元，價值8,150元，打52折。

▲Valentino Beauty高訂輕透氣墊粉餅，推薦價2,900元。





▲and per se女款抗UV滿版經典元素設計立領衫，特價4,712元，原價5,890元，打8折。

新光三越聯手寶可夢，地表最強週年慶好禮只有這裡！

今年週年慶新光三越再與寶可夢聯手，網路上討論熱度爆表啦！皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等超過20種寶可夢角色，以像素風格現身週年慶卡友禮，包括行李秤、隨行包、證件套、過夜包、折傘、底片相機等旅行主題商品，只要刷卡滿額就能換！還有首度登台的和日式和風風格，包括，、眼罩頭套枕、泡腳桶、珪藻土軟地墊、藍牙喇叭、拍拍燈等，只要扣2,000點起就能換得到。

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「託運守護神 行李秤」。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「哪裡都能拍 防水底片相機」台北南西店限定。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「手機再大都不怕 環保纱證件套」。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「按一下就開 自動三折傘」。（圖／業者提供）

週慶期間新光三越全台各分店更將舉辦12場寶可夢見面會，皮卡丘和全新初始夥伴新葉喵、呆火鱷、潤水鴨都將現身，讓你邊買邊玩、邊玩邊買！

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