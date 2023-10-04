fb ig video ETtoday search mobile

新光三越首波週年慶10／5六店齊發　6千個品牌這波最優惠！寶可夢贈品必收

>

▲新光三越周年慶首波6店10／5登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越週年慶首波6店10／5起登場，祭出滿滿回饋。（圖／記者蔡惠如攝）

時尚中心／綜合報導

百貨週年慶重頭戲要來了！全台最大連鎖百貨新光三越，首波6店優惠將從10／5正式開跑，打響週年慶優惠第一炮，挟著6000家合作品牌的巨大優勢，讓不同類型消費者，都能在新光三越買到想要的，加上週年慶滿千送千點、首7日加碼滿萬送萬點、銀行卡友禮、首7日加碼與滿額禮層層優惠，讓你真心買好、回饋賺滿，還能走在時代尖端。

▲▼（業配）新光三越南西周年慶記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年卡友禮推出時尚演繹的寶可夢，馬上潮翻了啦。（圖／記者周宸亘攝）

滿額千元送千點，銀行滿額加碼直接賺
新光三越首波週年慶6店包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店熱烈登場！會員化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點之外，更首度納入海外觀光客，憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享回饋活動，刷VISA信用卡滿萬再贈獨家禮！  今年週慶期間新推11大指定銀行首度消費滿額加碼送skm points，直接換成點數用法更多，換獨家卡友禮、商品優惠、機票抽獎隨你選。

▲▼（業配）新光三越南西周年慶記者會。（圖／記者周宸亘攝）

新光三越skm points宇宙超好用，比抵現金更划算
內行的都知道新光三越skm points超好用，今年週慶也推扣skm points兌換寶可夢集點送，眼罩頭套枕、毛毯、泡腳桶、小夜燈加濕器等共12款通通手到擒來；扣13萬點還能以市價81折起入手Dyson六大精品家電；超過千項的APP點數專區，2900點起就能免費換冰淇淋、扣11,390點歐羅有機特級初榨橄欖油6入28折起就買到，扣100點再抽價值87,000元的法國巴黎雙人來回機票，絕對比現金抵用還划算。10/5起當月首次加入會員，免消費即贈skm points 300點。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢好夢生活集點送「天亮都不醒 眼罩頭套枕」。（圖／業者提供，以下同）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢好夢生活集點送「水腫byebye 泡腳桶」。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲精品家電Dyson集點送，扣135,000點換SupersonicTM吹風機HD08托柏石橙紅。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲扣100點skm points抽國泰航空法國巴黎單人來回機票。（圖／

排隊夯品，實實在在買到手
以前總有民眾搶不到限量美妝扼腕，今年新光三越超貼心首度聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌，推出「首日不限量熱銷排隊夯品」，包括首賣新品BOBBI BROWN流雲防水眼影筆組、歐舒丹櫻花大容量護手霜和歡聚乳油木碧綠大全套、Clé de Peau Beauté璀璨繆思系列幻妍餅，與高人氣彩妝shu uemura JOJO奇妙冒險聯名底妝組、BOBBI BROWN 柔霧唇膏；Kiehl’s超進化無抗老霜、SKII全新全新致臻肌活能量活膚霜等，免排隊隨時來都有貨。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲10/5(四)首日不限量！LANCOME 肌因年輕晶透組，特價6,980元，價值12,392元，打56折。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲10/5(四)首日不限量！ESTEE LAUDER小棕安瓶修護奇肌組，特價5,850元，價值8,785元，打67折。

30大百貨最狂超級品牌日！150款明星夯品天天搶
一直超有口碑的新光三越「超級品牌日」，今年則以COACH、LOEWE、LONCHAMP、ESTEE LAUDER、LANCOME、SKII、[i]Store、法雅客、小米等30大品牌，推出超過150個明星商品，連續14天於首波六店、APP精選優惠、電商平台skm onlin線上線下同步開搶，其中TORY BURCH、BEAMS、Brooks Brothers、VICTORINOX更是首度加入，紛絲千萬別錯過！

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲10/6（五） COACH IDOL 經典SIGNATURE 帆布蛇皮細節手袋 特價25,920元 原價28,800元，打9折。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲10/7（六） 法雅客 ECOVACS DEEBOT T20 OMNI 掃拖機器人 特價24,888元 原價36,900元，打67折。

此外，別忘了首七日skm pay限定加碼，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送10,000點，還有名品跟家電想入手，快趁這波好好犒賞自己，年末背新包去跑趴，或舒舒服服在家追劇絕對要趁這波。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲BURBERRY Burberry 小型 Knight 包，價格店洽。

▲▼ 。（圖／業者提供）
▲LG 83吋OLED 4K電視（OLED83G3PSA）推薦價299,000元→12/31前完成安裝，獨家贈「10,000元品牌旅遊金」。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲（新光三越獨家）Dyson V12s Detect Slim Submarine 乾濕全能洗地吸塵器 特價23,888元 原價29,900元（8折）→買即贈「專用收納架+洗地滾筒」（價值4,980元）。

360家新櫃快閃等你逛，每次來都有新貨
新光三越全台共引進超過360家新櫃與快閃店，CELINE、BALENCIAGA概念大店、全台唯一獨立男裝店LOEWE、精品彩妝VALENTINO BEAUTY、法國頂奢香氛Kilian、Frédéric Malle以及CASTELBAJAC、and per se、FAIR LIAR等五家高爾夫品牌，全數進駐台中中港！桃園站前店APM MONACO、Allsaints、SABON、10/10 APOTHECARY都買得到，台南中山店則有潮流服飾CHAMPION、CACO、NAVY、le coq Sportif、DEUS等，就是要你走在時尚最前面。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲化妝品獨家首賣新品，Clé de Peau Beauté肌膚之鑰璀璨謬思幻妍餅，推薦價3,100元；獨家BOBBI BROWN 流雲防水眼影筆組，特價4,230元，價值8,150元，打52折。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲Valentino Beauty高訂輕透氣墊粉餅，推薦價2,900元。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲and per se女款抗UV滿版經典元素設計立領衫，特價4,712元，原價5,890元，打8折。

新光三越聯手寶可夢，地表最強週年慶好禮只有這裡！
今年週年慶新光三越再與寶可夢聯手，網路上討論熱度爆表啦！皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等超過20種寶可夢角色，以像素風格現身週年慶卡友禮，包括行李秤、隨行包、證件套、過夜包、折傘、底片相機等旅行主題商品，只要刷卡滿額就能換！還有首度登台的和日式和風風格，包括，、眼罩頭套枕、泡腳桶、珪藻土軟地墊、藍牙喇叭、拍拍燈等，只要扣2,000點起就能換得到。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「託運守護神 行李秤」。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「哪裡都能拍 防水底片相機」台北南西店限定。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「手機再大都不怕 環保纱證件套」。（圖／業者提供）

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲寶可夢旅遊假期卡友禮「按一下就開 自動三折傘」。（圖／業者提供）

週慶期間新光三越全台各分店更將舉辦12場寶可夢見面會，皮卡丘和全新初始夥伴新葉喵、呆火鱷、潤水鴨都將現身，讓你邊買邊玩、邊玩邊買！

❤️新光三越週年慶滿仟送仟點一次秒懂
https://www.skm.com.tw/s/C2UVvgHA
❤️搶買限量組合！就先拜讀週年慶EDM
https://www.skm.com.tw/s/WDXBHyV0
❤️ 超級品牌日登場！30大品牌線上線下同步開搶
https://www.skm.com.tw/s/PsgmG4gC
❤️粉絲們準備好！全台推出26款寶可夢精美好禮
https://www.skm.com.tw/s/jz13Uqqq
❤️10/5至10/31首次申辦新會員立馬贈300點skm points
https://www.skm.com.tw/s/XBO1sr6d
❤️逛百貨就要一身輕！最強購物神器先下載
https://www.skm.com.tw/s/pHlBIj0u
 

關鍵字：

新光三越, 周年慶, 週年慶, 首波

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

安格斯12星座一周運勢10／2－10／8　水瓶桃花不斷、射手別宅在家了

安格斯12星座一周運勢10／2－10／8　水瓶桃花不斷、射手別宅在家了

「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人

「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人

眼睛出現疲態？細數讓「眼周變老」原因　現在預防來得及 到新光三越DIAMOND TOWERS逛香水！5個全台首發香氛品牌一次網羅 范少勳穿桌巾挺台北時裝周直呼「有家的味道」　林予晞將獻伸展台首秀 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍 皮膚科醫師傳授「抗初老技巧」 「多功能精華液」打開保養通關 48歲關穎「快狠準」養出凍齡少女肌！愛吃甜食靠「2天斷食法」瘦身 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面