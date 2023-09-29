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亮・珠寶／Tiffany竟有銀製帽、迷你裙！　訂製款把碧昂絲寵上天

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▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲戴著Tiffany特別訂製的Lock 18K白金鑲嵌鑽石與藍色銅鋰碧璽手環。（圖／翻攝Tiffany IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）世界巡迴演唱會造型百變，給予最大力支持的非美國珠寶Tiffany & Co.莫屬，為她創作不少特別版珠寶，讓她在舞台上盡顯巨星氣勢，最新力作是為她設計Tiffany Lock 18K白金鑲嵌鑽石與藍色銅鋰碧璽手環，恰好呼應品牌經典Tiffany Blue色調；除了珠寶，Tiffany還替她打造舞台裝、墨鏡與銀製帽子，創意無極限。

▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Lock訂製手環鑲藍色銅鋰碧璽呼應品牌經典的色調Tiffany Blue。

碧昂絲最新曝光的Tiffany訂製珠寶，為近期主打的Tiffany Lock系列手環，品牌才剛以代言人韓星ROSÉ之名推出聯名限定膠囊系列Tiffany Lock ROSÉ鑲嵌粉紅剛玉珠寶，又為碧昂絲設計鑲嵌近似Tiffany Blue色調的藍色銅鋰碧璽Lock手環，此外，也為她訂製尺寸加大的長耳環，包括鑲滿美鑽的鍊結造型HardWear耳環、已故設計師Elsa Peretti招牌之作Mesh長耳環等，舞台效果絕佳。

▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲戴著訂製款Tiffany HardWear鑽石耳環以及Tiffany與Stephen Jones聯手打造訂製銀製帽演唱。

▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲另一頂銀製寬邊圓帽也是Tiffany與Stephen Jones聯手之作，她同時搭配Victoria訂製眼鏡。

除了擅長的珠寶設計，Tiffany也大膽跨界，與英國知名帽飾設計師Stephen Jones合作，替碧昂絲製作2款銀製帽子，一款是寬邊圓帽、另一款為飾有綠松石寶石呼應Tiffany Blue色調的牛仔帽，令人好奇戴上的實際感受，搶眼、華麗是碧昂絲舞台造型的宗旨，因此Tiffany也以Victoria系列為靈感設計訂製眼鏡，從頭到腳都閃亮亮。

▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲在加拿大多倫多羅傑斯中心舉行的世界巡迴演唱會期間穿著Tiffany & Co.特別訂製洋裝。

演唱會上名牌華服一套套，包括FENDI、Alexander McQueen等名牌都傾力助天后漂亮登場，當中一件讓身材曲線畢露的金屬迷你裙裝，由長約150英尺金屬網布製成，並手工編織超過300,000個金屬戒環，於網布上呈現立體效果，遠看彷彿鑲滿美鑽，也是出自Tiffany之手，巧妙結合珠寶系列Diamonds by the Yard和Mesh元素，歷經200小時製作成就此璀璨舞台裝。

▲▼ 碧昂絲Tiffany行頭 。（圖／翻攝IG）

▲碧昂絲戴Tiffany Elsa Peretti Mesh純銀金屬網設計耳環搭Fendi 2021春夏的蜂巢圖騰蕾絲禮服。

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關鍵字：

碧昂絲, Tiffany, 亮珠寶

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