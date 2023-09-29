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每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養疑惑」7大真相

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▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／記者張毓容攝）

▲保養做對才能真正養護肌膚。（圖／翻攝IG@skuukzky、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@goodal_official、@ahc.official

保養品天天擦，不代表你都做對了。知名皮膚科醫師廖苑利就盤點許多人都有的7大常見保養疑惑，像是「乳液、乳霜要全套用才好？」「每天都需卸妝？」等，從清潔、保濕到美白，一一解答真相，快來看看你的保養有沒有做錯。

＃用化妝水濕敷來保濕？

可以用於救急，但是不可以每天使用，容易導致肌膚更乾燥，甚至敏感、長痘。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／記者張毓容攝）

＃乳液和乳霜要全套一起用？

不需要，因為乳液和乳霜都有保濕作用，只要選擇一個適合的、覺得舒適的就可以了。

＃每天都需要卸妝？

其實不需要，如果日常只是使用不防水的防曬甚至粉底，沒有使用其餘化妝品，都可以通過一般洗面潔顏產品洗掉。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／記者張毓容攝）

＃洗面乳有美白、抗老的作用？

沒有，其實洗面乳最大功能還是清潔。

＃用美白藥膏效果更好？

美白藥膏一般用於治療是針對黃褐斑、雀斑、老年斑等皮膚損傷後留下的色素沈澱，效果很好，但是刺激性很大，不可自行用於護理。平時還是建議使用美白保養品，且日常做好防曬才是正確美白法。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／記者張毓容攝）

＃醫美面膜的效果比普通面膜更好？

醫美面膜理論上要求比化妝品面膜高一些，相對來說，醫用面膜成分會更簡單安全，若是敏感肌、皮膚炎、問題肌等在治療穩定階段，使用醫用面膜安全性會更高。

＃可口服保健品或藥品美白？

在保證健康情況下，可以口服維生素C、谷胱甘肽來美白提亮膚色，藥物的部分，可在專業醫師指導下口服傳明酸，不過口服傳明酸會到身體凝血功能有影響，切勿自行隨意使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 迷思, 疑惑, 真相, 清潔, 保濕, 美白, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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