巴黎時裝周／DIOR不對稱剪裁耍小性感　48歲莎莉賽隆下半身辣透氣勢超強

▲DIOR 2024春夏秀,在巴黎時裝周登場。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏巴黎時裝周開跑,DIOR大秀在首日登場,女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的中心思想鮮明,持續探討女權,並與藝術家合作,讓場地、服裝都更有意義,不對稱剪裁在多套作品中都能看到,結合長袖與露肩,能小露性感又具個性。品牌大使Jisoo穿上熱騰騰的2024春夏洋裝看秀,48歲的奧斯卡影后莎莉賽隆(Charlize Theron)則選了2023秋冬高級訂製服,透視感十足,辣度與氣勢也不凡。

▲莎莉賽隆以2023秋冬高級訂製服展顯好身材。

▲Jisoo穿2024春夏系列外套式洋裝看秀。

▲DIOR 2024春夏秀場,與藝術家Elena Bellanton合作打造。

DIOR以鮮亮的桃紅與黃色交織出長長的伸展台,Maria Grazia Chiuri此次與藝術家Elena Bellantoni合作闡述女權,大型的影像裝置布滿牆面,以模擬機械翻頁的效果,運用普普風展現女性身影,醒目的「NOT HER」大字貫穿整場秀,還可見到「It’s not her, she’s no longer all that」等字句,藉由類性別歧視廣告的意象與反骨文字,回應主流對女性的刻板印象。

伸展台現代感十足,服裝卻洋溢著中世紀風格,彷彿不同時空交錯,呼應了Maria Grazia Chiuri深度反思「現在」的意義之後,認為現代就是過去與未來的並存,「女巫」是2024女裝系列的概念之一,與女權連結,Maria Grazia Chiuri對於挑戰體制、帶有叛逆精神的女性很感興趣,女巫正是這樣的角色,她們不但是母系神祇知識的守護者,也與自然界的時序、植物相關。

女權是中心思想,但反映在服裝上,不是硬邦邦的議題,反而常有柔軟的一面,蕾絲經常在DIOR手中展現優雅,這次也以各種手法穿插著,除了細膩的圖案,拉扯出鬚鬚的效果顯得個性,不對稱剪裁有許多發揮,露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套,都相當有趣,針織衫順著身體曲線,包覆又不過於束縛,也是系列中的重要角色。

除了秀場舞台,布料也有來自藝術家的啟發,擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素,將撕裂、燃燒的痕跡運用其中,另外,包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等,也出現在布料或刺繡上,整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR,但透過場地與服裝、配件的每一分細節,讓2024春夏繼續精彩。

DIOR大秀總是眾星雲集,品牌大使Jisoo以2024春夏,也就是與伸展台上同季的最新外套式洋裝,搭配綁帶長靴與Lady D-Joy 包,從頭到腳全都是黑色,身高只有155公分的Jenna Ortega雖然嬌小,但透視上衣外罩西裝,裙子腰線稍高,加上高跟靴,都有助拉長比例,性感得超有態度的當數莎莉賽隆,她穿著2023秋冬高級訂製服,將襯衫塞進珍珠網狀裙,讓下半身更透視,辣度超標的同時也展現完美風範。

▲Jenna Ortega是DIOR看秀嘉賓。

同場加映

莎莉賽隆日前在紐約參加Global Citizen Festival 2023音樂節,選穿Alexander McQueen象牙白色外套與皮裙,側邊打結垂墜而下長至腳踝,搭配綁帶靴,輪廓簡潔俐落,很有個性。