巴黎時裝周／DIOR不對稱剪裁耍小性感　48歲莎莉賽隆下半身辣透氣勢超強

▲DIOR 2024春夏秀，在巴黎時裝周登場。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏巴黎時裝周開跑，DIOR大秀在首日登場，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的中心思想鮮明，持續探討女權，並與藝術家合作，讓場地、服裝都更有意義，不對稱剪裁在多套作品中都能看到，結合長袖與露肩，能小露性感又具個性。品牌大使Jisoo穿上熱騰騰的2024春夏洋裝看秀，48歲的奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）則選了2023秋冬高級訂製服，透視感十足，辣度與氣勢也不凡。

▲莎莉賽隆以2023秋冬高級訂製服展顯好身材。

▲Jisoo穿2024春夏系列外套式洋裝看秀。

▲DIOR 2024春夏秀場，與藝術家Elena Bellanton合作打造。

DIOR以鮮亮的桃紅與黃色交織出長長的伸展台，Maria Grazia Chiuri此次與藝術家Elena Bellantoni合作闡述女權，大型的影像裝置布滿牆面，以模擬機械翻頁的效果，運用普普風展現女性身影，醒目的「NOT HER」大字貫穿整場秀，還可見到「It’s not her, she’s no longer all that」等字句，藉由類性別歧視廣告的意象與反骨文字，回應主流對女性的刻板印象。

伸展台現代感十足，服裝卻洋溢著中世紀風格，彷彿不同時空交錯，呼應了Maria Grazia Chiuri深度反思「現在」的意義之後，認為現代就是過去與未來的並存，「女巫」是2024女裝系列的概念之一，與女權連結，Maria Grazia Chiuri對於挑戰體制、帶有叛逆精神的女性很感興趣，女巫正是這樣的角色，她們不但是母系神祇知識的守護者，也與自然界的時序、植物相關。

女權是中心思想，但反映在服裝上，不是硬邦邦的議題，反而常有柔軟的一面，蕾絲經常在DIOR手中展現優雅，這次也以各種手法穿插著，除了細膩的圖案，拉扯出鬚鬚的效果顯得個性，不對稱剪裁有許多發揮，露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套，都相當有趣，針織衫順著身體曲線，包覆又不過於束縛，也是系列中的重要角色。

除了秀場舞台，布料也有來自藝術家的啟發，擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素，將撕裂、燃燒的痕跡運用其中，另外，包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等，也出現在布料或刺繡上，整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR，但透過場地與服裝、配件的每一分細節，讓2024春夏繼續精彩。

DIOR大秀總是眾星雲集，品牌大使Jisoo以2024春夏，也就是與伸展台上同季的最新外套式洋裝，搭配綁帶長靴與Lady D-Joy 包，從頭到腳全都是黑色，身高只有155公分的Jenna Ortega雖然嬌小，但透視上衣外罩西裝，裙子腰線稍高，加上高跟靴，都有助拉長比例，性感得超有態度的當數莎莉賽隆，她穿著2023秋冬高級訂製服，將襯衫塞進珍珠網狀裙，讓下半身更透視，辣度超標的同時也展現完美風範。

▲Jenna Ortega是DIOR看秀嘉賓。

同場加映

莎莉賽隆日前在紐約參加Global Citizen Festival 2023音樂節，選穿Alexander McQueen象牙白色外套與皮裙，側邊打結垂墜而下長至腳踝，搭配綁帶靴，輪廓簡潔俐落，很有個性。