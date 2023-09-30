久坐一直胖肚子？營養師教3招「瘦肚秘訣」　飯後是關鍵時刻

▲現代人大多都是「坐式生活」，就算體態不胖也容易有大肚子。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

現代人生活型態改變，不少人都是「坐式生活」，長時間久坐，就算整體體態不胖，腰上也掛著一圈軟胖肥肉，少吃一點也減不掉大肚子。營養師Tun就在小紅書上分享3招簡單又實用的「瘦肚子」秘訣，尤其對久坐不動「養出來」的大肚子更有用，快來

＃控制精緻碳水的攝取量



營養師建議，尤其長時間久坐的人，一定要控制好精緻碳水的攝取量。很多上班族午餐都是吃外食，為了方便經常吃一些粥、麵條、丼飯等餐點，下午還經常與同事一起點手搖飲、喝奶茶，但這類食物不僅營養素單一、熱量高，還有個共同特點就是升糖指數特別高，這也是導致肚子肥胖很關鍵的一個原因。

營養師建議可選擇糙米、燕麥、全麥麵包或南瓜、芋頭等全穀物來取代部分精製碳水，購買餐點時也建議選擇配菜較多的食物，這樣能幫助減少精製碳水的攝入，同時多補充膳食纖維。

＃定時起身活動一下



營養師建議，經常久坐的人可以設定鬧鐘提醒自己，每隔一小時從座位上起來走一走，倒杯水、上個廁所或是站著工作一下子都好。

若是條件可以，建議久坐人群還可在起身活動時間，加入隨時隨地都能做的深蹲或伏地挺身，時間不用太長，能做個2～3分鐘也可以，重點是要收緊腹部。

＃吃飯後別馬上坐下



很多人吃完飯後就癱在沙發上或坐或躺，營養師提醒別吃完飯，馬上就坐著，這點很重要，也別中午吃完飯馬上就趴在辦公桌上睡覺，建議可以先出去走一走或是站立個20分鐘，避免用餐後馬上坐著。