fb ig video ETtoday search mobile

久坐一直胖肚子？營養師教3招「瘦肚秘訣」　飯後是關鍵時刻

>

▲▼ 營養師教3招瘦肚子秘訣 。（圖／達志示意圖）

▲現代人大多都是「坐式生活」，就算體態不胖也容易有大肚子。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

現代人生活型態改變，不少人都是「坐式生活」，長時間久坐，就算整體體態不胖，腰上也掛著一圈軟胖肥肉，少吃一點也減不掉大肚子。營養師Tun就在小紅書上分享3招簡單又實用的「瘦肚子」秘訣，尤其對久坐不動「養出來」的大肚子更有用，快來

▲▼ 營養師教3招瘦肚子秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃控制精緻碳水的攝取量

營養師建議，尤其長時間久坐的人，一定要控制好精緻碳水的攝取量。很多上班族午餐都是吃外食，為了方便經常吃一些粥、麵條、丼飯等餐點，下午還經常與同事一起點手搖飲、喝奶茶，但這類食物不僅營養素單一、熱量高，還有個共同特點就是升糖指數特別高，這也是導致肚子肥胖很關鍵的一個原因。

營養師建議可選擇糙米、燕麥、全麥麵包或南瓜、芋頭等全穀物來取代部分精製碳水，購買餐點時也建議選擇配菜較多的食物，這樣能幫助減少精製碳水的攝入，同時多補充膳食纖維。

＃定時起身活動一下

營養師建議，經常久坐的人可以設定鬧鐘提醒自己，每隔一小時從座位上起來走一走，倒杯水、上個廁所或是站著工作一下子都好。

若是條件可以，建議久坐人群還可在起身活動時間，加入隨時隨地都能做的深蹲或伏地挺身，時間不用太長，能做個2～3分鐘也可以，重點是要收緊腹部。

▲▼ 營養師教3招瘦肚子秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃吃飯後別馬上坐下

很多人吃完飯後就癱在沙發上或坐或躺，營養師提醒別吃完飯，馬上就坐著，這點很重要，也別中午吃完飯馬上就趴在辦公桌上睡覺，建議可以先出去走一走或是站立個20分鐘，避免用餐後馬上坐著。

►減肥快避開！營養師曝9種讓人想不到的「高脂食物」　濃湯要小心

►營養師教「改善易胖體質」5大關鍵！身體慢性發炎別忽略

►營養師曝「容易養成易胖體質」的5種食物！還會加重慢性發炎

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 大肚子, 肥肚, 久坐, 瘦肚, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑

最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

能躺絕不坐「史上最懶惰」3大星座！Top 2外表光鮮亮麗　讓人猜不出

能躺絕不坐「史上最懶惰」3大星座！Top 2外表光鮮亮麗　讓人猜不出

「年紀輕輕就有老靈魂」星座Top 3！　第一名思想超成熟總愛照顧人 Ralph Lauren免費LINE貼圖快下載！「16款超萌Polo熊」穿西裝說早安 NIKE無預警換季特惠剩3天！熱門Dunk、AJ1全降價了　近對折入手 超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀 久坐一直胖肚子？營養師教3招「瘦肚秘訣」　飯後是關鍵時刻 觀點／大葉高島屋重回天母第一　2大優勢擺脫老味　2年人潮成長100% 趙露思超會選包！CHANEL斜紋軟呢夢幻吸睛、愛馬仕奶油小包超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面