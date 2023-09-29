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中秋節烤肉要注意！營養師教你「一招辨別」天然肉還是注脂肉？

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▲▼營養師教你「一招辨別」天然肉還是注脂肉？ 。（圖／Unsplash）

▲營養師教你分辨真肉還是假肉。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋節當然要烤肉，但是你知道你吃的是什麼肉嗎？營養師高敏敏教你一招辨別，你吃的是真正的天然肉，還是重組肉或是注脂肉呢？別再傻傻分不清，烤肉前務必搞清楚才是。

營養師高敏敏提醒，要分辨是真肉還是假肉，其中你必須了解肉類的成分，其次可以使用湯匙刮一刮，就能輕鬆辨識。

#天然肉
成分：是100%原肉 成分單純自然
特徵：用湯匙刮可以出血水

#重組肉
成分：碎肉塊+黏著劑+各種食品添加物
特徵：每片大小與外型相當一致
原料：牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等

#注脂肉
成分：原肉+飽和脂肪+各種食品添加物
特徵：油花像是蜘蛛網狀 均勻但不自然，用湯匙刮可以刮出油脂
原料：牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉

▲▼營養師教你「一招辨別」天然肉還是注脂肉？ （圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏提醒，大家應該常聽過重組肉，不過目前法令規定這是要標示的，而注脂肉物如其名，就是將脂肪注射在瘦肉中，以提高肉品口感及賣相，最常見以牛肉為注脂大宗。

建議平時飲食無肉不歡的你，吃肉前要先了解自己吃下的食物，盡量減少注脂肉的攝取，若是長期大量吃多，恐危害身體健康 像是腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔。

中秋節吃烤肉，盡量以全熟為主，也可以多吃其他蛋白質食物，來替代高油脂的肉品，建議豆魚蛋肉均衡攝取，或是購買肉品前可多觀察，挑選有食品標示的最安心。

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關鍵字：

中秋節, 烤肉, 重組肉, 注脂肉, 營養師

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