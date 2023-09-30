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日網心測「應對同事謊報請假」看隱藏個性　這類人小動作特別多

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文／Workworks職場人

職場人們有過類似經驗嗎？當你早上進公司時，臨時收到同事因為感冒生病要請假，內心回想起在某次閒聊時，同事剛好提到請假當天要去看偶像的演唱會，這時候職場人們的會有什麼反應呢？本篇心理測驗將揭開你的「隱藏性格」，快跟著編輯一起測驗看看吧！

問題：工作中臨時收到同事請假訊息，職場人們會怎麼做呢？

A.檢查同事所有社交媒體

B.傳訊息給對方

C.什麼都不做

D.告訴其他同事你去看演唱會

------------------------------------------

選好了嗎？往下看解答吧！

選「A」的你：檢查同事所有社交媒體

選「檢查同事所有社交媒體」的人，代表著你「天生對於細節非常敏感」！職場人們會選擇貼心提醒同事，建議刪除有關偶像演唱會的社群訊息，否則被其他同事發現後，容易成為他人閒話家常的對象，甚至引來主管上層的不滿。

選「B」的你：傳訊息給對方

選「發訊息給對方」的人，代表著你私下「喜歡做壞事」！當職場人們毫不猶豫發出類似訊息時，正是暗地裡討厭一個人的特徵，比起坦承哪裡對他不滿，往往更喜歡沉溺於利用同事的弱點而產生的優越感。

選「C」的你：什麼都不做

選「什麼都不做」的人，代表著你是個「非常容易理解」的人！職場上和同事們只是保持工作夥伴的關係，不會像好閨蜜般相處這麼密切，因此無論同事是去看演唱會或是感冒躺在床上都不在意，只會選擇做好份內工作。

選「D」的你：告訴其他同事你去看演唱會

選「告訴其他同事你去看演唱會」的人，代表著你是「八卦者」！平時喜歡散播一些不確定的資訊，因為謠言會自動擴散傳播，或許選擇和其他同事打小報告，是想讓你的同事受苦，不過也要擔心謠言的源頭最終會被找出來唷！

職場人們測驗的結果準確嗎？歡迎跟編輯分享唷！

Source：shinri 

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 職場, 運勢

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