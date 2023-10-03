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韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢

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文／美人圈

先別急著燙髮，近期韓國明星不約而同都換上直髮髮型！而韓劇的女主角們也多選用直髮造型，像是《氣象廳的人們》朴敏英、《Moving異能》韓孝周、《我的室友李斗娜》秀智等等，不僅顯瘦遮肉、同時更好整理，可以說是2023最強髮型範本，今天就一起看看2023直髮髮型圖鑑！

中長髮直髮適合哪種臉型？

近來長直髮再次成為流行，最簡單、基礎的長直髮反而能顯現出自然原生的美。而我們根據不同的臉型能做一些變化，像是瓜子臉、鵝蛋臉的朋友較不受髮型限制，哪種髮型都合適！圓臉、方圓臉、菱形臉的朋友可以做些層次修飾臉型，或是利用空氣瀏海、氧氣瀏海等碎髮，達到修飾臉型凹凸的效果。想要更加了解哪種髮型最適合你，就讓我們繼續看下去吧！

2023「中長髮直髮」造型15款名人親自示範

1：層次長直髮《氣象廳的人們》朴敏英

《氣象廳的人們》開播就因為主演朴敏英、宋江超強的化學反應引發話題，劇中朴敏英飾演氣象廳二組的科長，以俐落的長直髮帶出專業感，非常有職場高管的氣勢！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英俐落的長直髮帶出專業感。（圖／JTBC《氣象廳的人們》，下同）

這款中長髮髮尾層次偏高，幾乎沒有捲度，僅在髮尾的部位順順吹過帶出弧度感，顯得更加知性幹練，因為朴敏英是偏長臉的臉型，所以髮根的部分保留基本蓬鬆感，不刻意吹出太明顯的鬆度，看起來更加正式，非常適合職場人士。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

另外表層以圓梳梳順的吹整、加強表層光澤感，也可以在髮尾輕輕吹出一個C字帶出內彎感，搭配瀏海的線條，會更加有修飾臉型的效果。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲髮尾吹出C字內彎，搭配瀏海更修飾臉型。（圖／IG@yuif.dasom）

2：無層次長直髮《三十九》孫藝真

孫藝真在《三十九》劇中，飾演江南皮膚科院長「車美朝」，劇中也是以一頭長直髮帶出專業感，看上去非常有魅力！孫藝真這款髮型以無捲度為主，髮尾近乎沒有層次感、自然的外翹，搭配旁分瀏海顯得氣質又知性，有種大家閨秀感！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真。（圖／JTBC《三十九》）

如果是顴骨比較高或有稜角的臉型，也推薦搭配外翻的八字瀏海等，會更加修飾臉型，或搭配短瀏海無捲度的中長髮直髮，顯得相當有個性！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲無層次長直髮搭配短瀏海顯得有個性。（圖／IG@chahong_official）

3：一刀切中長髮《社內相親》薛仁雅

《社內相親》中薛仁雅飾演財閥獨生女「陳妍書」，同時也是女主角金世正的好友，這款短髮其實有點像是先前介紹過的Sleek Perm，是一款比較個性的短髮範本，齊平、沒有層次的髮尾，也沒有任何捲度，非常率性！強調頭髮表層的光澤感，在吹髮時將頭髮吹順，或是稍微用軟髮蠟抓出線條都很推薦。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲薛仁雅的一刀切中長髮相當亮眼。（圖／SBS《社內相親》）

吹整時除了用軟髮蠟抓出線條之外，也推薦吹出一點外翻的弧度會顯得更有隨性感！另外這款Sleek Perm除了中短髮之外，也非常推薦長度落在肩上的髮長，意外顯小臉之外，也沒有想像中難以駕馭，更加俐落帥氣！

而這種Sleek Perm在長髮上，則是相當有個性，再搭配齊瀏海有種可甜可鹽的氛圍。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Sleek Perm髮型搭配不同瀏海。（圖／IG@_imminnn、@yuif.dasom）

4：蓬鬆碎髮長直髮《Ghost Doctor》孫娜恩

孫娜恩在《Ghost Doctor》飾演急診室實習醫生「吳秀晶」，因為角色關係，劇中多半是直髮搭配綁髮造型，但是仔細注意小細節，娜恩的碎髮可以說是關鍵！在綁髮時注意後腦勺拉出圓弧感，搭配耳際的碎髮，其實可以最大限度的修飾臉型缺點，讓臉型線條更加飽滿。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲孫娜恩。（圖／tvN《Ghost Doctor》）

除了碎髮之外，後腦勺的圓潤感更是關鍵，可以修飾頭型及臉型之外，也可以讓綁髮看上去不垂、沒有老氣感，在綁完頭髮後，可以用一隻手抓著髮圈部位，另一隻手再拉鬆後腦勺部位，是比較不易變得太鬆垮的方法！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲綁髮後腦勺的圓潤感是顯嫩關鍵。（圖／IG@jung__sol）

5：公主切長直髮《我的室友李斗娜》秀智

還未播出的新劇《我的室友李斗娜》，就因為預告片中秀智的絕美造型而掀起討論，一頭烏黑的長髮配上可愛的公主切，甜美又靈動，重新將公主切帶回風潮！公主切適合寬臉、方臉、圓臉的朋友，有效遮擋在兩側的頭髮，能將臉型露出的部分修飾成小V臉，而下巴較短的人可以將公主切長度設計的較長，這樣可以延伸臉型。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智主演《我的室友李斗娜》日前釋出預告。（圖／IG@netflixkr）

公主切的風格也不僅僅只有可愛，透過不同的妝容和打扮，也能打造出帥氣性感的風格，可塑性很高，除了秀智外，宋慧喬、韓孝周等女神們也紛紛剪了公主切！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

6：高層次長直髮 Hanni

由女團New Jeans的成員Hanni示範的高層次長直髮，和上一個公主切有點相像，但瀏海的部分較公主切薄，打造由上而下的層次及打薄，在髮尾段也明顯的分層。比起平板的長直髮更多變化，不用燙髮就有髮尾上的變化，清純可愛又不失造型，近期也成為韓國女生們的熱門選擇！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni。（圖／IG@newjeans_official）

7：內扣直髮中長髮《Moving異能》高允貞

擁有「南韓整形範本」之稱的高允貞，在《Moving異能》中飾演著高中生，一頭簡單整齊的長直髮，配上甜美的空氣瀏海，初戀感滿滿！這款內扣直髮在髮尾處有剪出些許層次，不是特別明顯的高層次，卻能製造髮尾自然的內扣和捲度。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞在《Moving異能》中飾演著高中生。（圖／IG@jungha.km）

就算是綁起來變成馬尾也超好看，雖然這款是很基礎的髮型，但是加上不厚重又適合所有臉型的空氣瀏海，以及原生黑髮，就彷彿是清新的學生妹妹，超顯年輕！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

8：無瀏海長直髮《Moving異能》韓孝周

在《Moving異能》中以黑長直髮亮相的韓孝周，又直又長的烏黑長髮，配上無瀏海的成熟造型，不僅給人精銳、專業的氣息，也有充滿氣質的女人味。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲《Moving異能》以黑長直髮亮相的韓孝周。（圖／IG@hanhyojoo222）

長直髮較捲髮挑人，不像有弧度的捲髮能修飾臉型，方臉、菱形臉的朋友如果喜歡長直髮，可以搭配八字瀏海、法式瀏海等。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9：中分長直髮《20世紀少女》金裕貞

國民妹妹金裕貞是童星長大，從小就在演戲的她如今也成長為少女，出演電影《20世紀少女》中的高中生，同樣為長直髮卻帶來和韓孝周截然不同的風格，微微染成棕色的中分長直髮，在金裕貞身上更為少女可愛，選擇中分長瀏海也比短瀏海更為清秀成熟。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞。（圖／IG@you_r_love）

10：漫畫瀏海長直髮 Lisa

如洋娃娃般的Lisa帶起漫畫瀏海的熱潮，明明看起來可愛的漫畫瀏海，卻能被她駕馭成又帥又酷的風格！及腰的黑色長直髮和漫畫瀏海的搭配，擁有一種埃及豔后般神秘豔麗的氣息。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

較空氣瀏海更密更多的漫畫瀏海，比一般的齊瀏海輕盈，適合高額頭的朋友，可以有效遮擋，縮短額頭比例。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa漫畫瀏海。（圖／IG@lalalalisa_m）

11：空氣瀏海低層次中長髮 IU

IU這款空氣瀏海低層次中長髮有種凌亂、隨性的質感，低層次的剪髮使髮尾看起來是自然彎曲、外翹，形成有個性的風格。這款髮型輕盈肆意，適合髮質為細軟塌的朋友，可以讓頭髮變蓬，修飾頭型。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

12：空氣瀏海高層次中長髮《無法抗拒的他》韓韶禧

韓韶禧在《無法抗拒的他》中飾演女大學生，微過肩的深棕色中長髮和溫柔的空氣瀏海，沉穩又有氣質，高層次剪使造型不會太單調，擁有屬於女大學生的成熟、青春魅力。而這款瀏海也是非常標準的韓系空氣瀏海，適合各個臉型嘗試，記得剪出鬢角邊的碎髮，能有效修飾下頜角。

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧。（圖／IG@xeesoxee）

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／《無法抗拒的他》劇照）

13：髮尾微捲長直髮《愛情的理解》文佳煐

由《女神降臨》走紅的文佳煐，不僅長相漂亮貴氣，演技也十分不錯！她在《愛情的理解》中以黑髮亮相，造型以長直髮為主，偶爾髮尾處的微捲，打造更自然溫柔的氣息。而劇照中她將頭髮向後盤成優雅的公主頭，黑髮顯得她更加白皙，有如初戀般的白月光造型真的美翻了！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐在《愛情的理解》中以黑髮亮相。（圖／《愛情的理解》劇照）

14：層次鎖骨中長髮《我的出走日記》金智媛

韓國真的很流行層次剪啊！金智媛在《我的出走日記》中一頭深棕色的層次鎖骨中長髮，配上中分的短瀏海，來配合她在戲中較冷淡、成熟的角色。適中的長度跟髮尾的層次讓整個頭髮更加輕盈，成熟姊姊的風格好適合她！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛。（圖／Netflix《我的出走日記》）

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛。（圖／IG@geewonii）

15：褐棕色長直髮馬尾《浪漫醫生金師傅3》李聖經

長腿姊姊李聖經在《浪漫醫生金師傅3》染了褐棕色的超長直髮，戲中她經常將頭髮綁成馬尾，留下甜美的空氣瀏海，比起捲髮更加清純的長直髮，也顯得她年輕可愛。這款髮型十分好打理，只要將髮質照顧好，柔順發亮、女神氣息就來了！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經。（圖／IG@heybiblee，下同）

李聖經和安孝燮更是從戲中甜到戲外，連IG發文都滿是粉紅泡泡！

▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）▲韓劇髮型 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 髮型, 中長直髮, 2023中長髮

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