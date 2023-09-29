郭雪芙踩夯鞋當淺紫控飛巴黎　楊冪看秀前奪LOEWE品牌大使露腿沒露臉

記者林明瑋／綜合報導

各大品牌在巴黎時裝周輪番上陣發表2024春夏系列，明星們也陸續開始看秀之旅，郭雪芙為LOEWE飛巴黎，在機場變身「淺紫控」，腳上的LOEWE X On球鞋、RIMOWA行李箱都是淺紫色，搭配粉紅襯衫既少女又夢幻，帶貨力很強的大陸女星楊冪也是LOEWE看秀嘉賓，就在大秀前夕，官方宣布她成為品牌大使，現身機場時她戴著毛帽、口罩遮住大半臉，但大方露出一雙筆直細腿，光環加持超風光。

▲郭雪芙在桃園機場搭機前往巴黎，一身LOEWE服裝與薰衣草紫的RIMOWA登機箱相當吸睛。（圖／品牌提供，以下同）





▲楊冪出發至巴黎，雖然戴著毛帽與口罩只露出眉眼，但沒忘記露出美腿。

LOEWE 2024春夏大秀將在台灣時間9月29日傍晚5點半登場，郭雪芙在IG秀出巴黎之旅第一天的生活，旅館房間內有LOEWE送上的花束、香氛，氣氛滿滿，從台灣出發時，她的搭機造型簡單卻很搶眼，以白色背心外罩粉紅短版襯衫，搭配牛仔裙顯得輕鬆自在，曾透露購物會「一陣子特別喜歡某一類東西」的她，看來有成為淺紫控的跡象，淺紫球鞋是LOEWE與瑞士運動品牌On的聯名款，兼具設計感與機能性，RIMOWA薰衣草紫登機箱是去年推出的色調，一上市就備受矚目，帶著旅行回頭率破表。

▲郭雪芙穿LOEWE與On合作推出的跑鞋，16,000元。





▲楊冪拿的Puzzle Fold橄欖綠羊毛肩背托特包，77,000元。

LOEWE Anagram白背心是權威時尚電商平台LYST 2023年第二季的最熱門商品，衣櫃裡沒這件好像少了什麼，郭雪芙、楊冪、泰國女星平采娜樂維瑟派布恩（Baifern）與男星林陽（Tawan Vihokratana）竟通通穿上登機，更讓人見識到這件低調logo白背心的力量。楊冪才前往巴黎就被LOEWE宣布升格為品牌大使，她以Anagram白背心搭配西裝外套、皮短裙，腳上的白襪與樂福鞋不但大展美腿，還逆齡成學生妹

▲LOEWE Anagram白背心近期超級熱門，14,000元。





▲泰星平采娜樂維瑟派布恩（Baifern）與林陽（Tawan Vihokratana）出發前往巴黎。

對於楊冪成為品牌大使，LOEWE創意總監Jonathan Anderson表示很高興能與當代文化代表人物合作，也希望雙方的合作注入更多嶄新創意，楊冪則透露：「LOEWE一直是我最喜歡的品牌，尤其欣賞Jonathan Anderson對於弘揚傳統手工藝的堅持，期望與品牌一起創作及交流前衛的時裝意念。」

▲楊冪成為LOEWE最新的品牌大使。