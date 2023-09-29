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超準心測！「挑一盞燈」秒測你最近不快樂的原因

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記者曾怡嘉／台北報導

最近覺得工作很累，家裡又有一堆事情得忙，即便連假也讓人昏昏欲睡，開心不起來嗎？《小紅書》上有一個超準心測，只要挑一盞燈就能知道什麼事情讓你越來越不開心。

#從5盞燈中挑一盞你最想開的燈

▲▼「挑一盞燈」秒測你最近不快樂的原因 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

---------------------（下有解析）

#選擇1的你

外人都覺得你是好好先生，就算遇到不合理的事情，也是牙一咬就吞下去，不太喜歡與人為敵，也因為如此讓你越來越不快樂。其實一直以來，你都太壓抑自己的情緒了，無論是感情或是人際關係上，讓你失去自己越來越不快樂，有時候發脾氣不是低情商，而是清楚的讓對方知道你的原則底線。

#選擇2的你

你愛恨分明，喜歡和討厭都擺在臉上，很討厭去迎合或是假裝，光是想到就很累。但也是因為這樣，你的防衛心不知不覺變重，對身邊的人態度也跟著尖銳，不小心就會傷害到別人，有時候別都看別人的缺點，試著欣賞他人優點，你才會越來越快樂。

#選擇3的你

你看似活潑外向，但其實很享受獨處的生活，保持內心的平靜，不太想被大家打擾，但也是因為一個人的時間多，有時候容易想太多，想著想著就憂鬱了起來，陷入了自己「不夠好」的氛圍裡，但是請仔細回頭看看以前的自己，你會發現其實你已經很棒了，別對自己太嚴苛。

#選擇4的你

你容易過度解讀別人的行為，有時候簡單的一句話，你就會想去探究背後的意義，搞得自己也身心俱疲，因為放太多心力在別人身上，凌駕於自己的情緒之上，變得容易去猜、做得更多，其實你不需要為別人的情緒負責，有時候忽略也沒什麼大不了。

#選擇5的你

你是超級邊緣人，你的朋友不多，但卻都很了解你，對你而言就已經足夠，讓你越來越不快樂的原因，是因為你覺得自己看透很多事情，知道對方在玩什麼把戲，讓你覺得很無聊，有時候別把事情看得太透徹，裝傻會讓你更快樂。

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關鍵字：

心理測驗, 小紅書

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