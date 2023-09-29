小心越吃越餓！營養師點名「9類食物」容易上癮

▲泡麵等加工食物讓人吃了容易上癮，發胖率大增。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋連假不吃東西要幹嘛？但小心吃著吃著就上癮，營養師朱瑞君分享，食物上癮不僅是心理因素，以下9類食物會讓你身體越吃越餓，一定要留意。

你總是想著高熱量食物，很能控制飲食嗎？想要吃得健康，首要就是得避免吃加工食物，因為它們所含身體需要的微量營養素低，另外還可能添加色素、調味料和人工香料等等。

營養師朱瑞君提醒，只要是成分表上看到越多不知道它外觀長什麼樣的食物、聽不懂的化學成分就該少吃。化學調味料是在這近百年才開始出現，而身體還沒有發展出高效率代謝這些化學物質的能力，而這些化學成分停留在身體越長的時間，會使得神經系統影響大腦，渴求吃進更多這些物質，甚至這些食物會造成身體新陳代謝變差，讓你的體重直直上升。

她也點名9類食物最容易造成食物上癮，分別為：

#批量生產的麵包、蛋糕、點心、



#洋芋片、餅乾、包裝零食



#人造奶油、各種加工抹醬



#泡麵、即食沖泡飲



#超商便當、微波食品或是預製好只要加熱的冷藏冷凍食品



#各種糖果、硬糖、軟糖



#碳酸飲料、可樂、汽水、能量飲料



#含糖霜的早餐麥片、玉米片



▲（圖／翻攝自FB/療癒飲食營養師朱瑞君）

#含糖的調味乳、調味優格、優酪乳等等