最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

另一半外遇是多數人都不能忍受的事，但「精神出軌」卻很難被發現，尤其有些人雖然不一定敢真的付出行動，但卻特別容易在精神上外遇，讓另一半很難防。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最容易精神出軌的3大星座，尤其Top 1很需要新鮮感，容易受到周遭新事物誘惑。

Top 3：雙子座



有著強烈好奇心的雙子座，喜歡新奇的事物、喜歡富於變化的生活，任何未知的領域都能引起他們的興趣，而這種特性同樣出現在感情的部分。雙子一開始對於另一半的任何事都會感到非常有興趣，總能天南地北聊個不停，因為可以從戀人身上得到很多不知道的事物，這會讓他們感到很開心。但時間一久，和另一半之間就沒有以前那麼多話題，或是當另一半無法理解他們的想法，雙子就會感到心靈非常空虛，這時他們就會開始往外拓展，找尋能讓他們繼續探索話題的對象，彌補他們在另一半身上找不到的新奇感。

Top 2水瓶座



水瓶很容易被心靈的契合所吸引，對於博愛的水瓶來說，本來就容易處處留情，因此精神外遇發生在他們身上可說是一點都不讓人吃驚。因為水瓶是很標新立異的星座，很多看法都跟別人不同，精神外遇在他們看來可能就像是洗澡、喝水這樣稀鬆平常的事，尤其他們很重視心靈契合這件事，若他們發現另一半已無法再跟自己心靈相通時，就會開始尋找另外的精神支柱。但水瓶不會真的陷入那段感情中，因為他們只是喜歡享受那種若有似無的戀愛感而已。

Top 1：射手座



性格熱情開朗的射手座，天生愛刺激、愛冒險，對於任何事物都容易缺乏耐心、感到厭煩，也容易失去新鮮感，而且對他們來說，人生就應該多嘗試多看看，所以當周遭出現了很有吸引力的美好事物時，他們就很容易受到影響。尤其當另一半在面前，但自己心裡卻偷偷想著別人，更能滿足他們愛新鮮刺激的天性，精神外遇可說是他們心靈的調劑品，但這不代表他們真的就會付出行動搞外遇，因為一方面他們也很怕麻煩，要小心翼翼的隱藏，還要收拾殘局，對他們來說是件很累很煩人的事。