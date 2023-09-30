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星．變美／43歲張柏芝傳授「養髮3招」 濃密秀髮是最佳配件

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▲▼張柏芝護髮。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝）

張柏芝擁有一頭烏黑濃密秀髮。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

43歲女星張柏芝，日前出席巴黎時裝周，美貌狀態更上一層樓，除了她的盛世美顏以外，她的一頭烏黑長髮更是讓人稱羨，聽聽她如何保養自己的秀髮。

▲▼張柏芝護髮。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝）

▲張柏芝時裝周造型又帥又颯。

張柏芝分享，保養頭髮和護理肌膚一樣重要，養護好頭皮髮絲，擁有濃密的髮量，這樣頭包臉可以修飾臉型，看起來也比較上鏡。

▲▼張柏芝護髮。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝）

▲濃密的長髮是她最佳配件。

她也不藏私分享自己的護髮3招，首先第一步就是用柔軟的梳子梳理頭髮，同時幫助頭皮血液循環，洗髮時不要用太高的水溫，這樣容易傷害頭髮，定期更換洗髮精和護髮產品，因為不同階段頭髮的需求不同，就像保養品需要換季一樣。

▲▼張柏芝護髮。（圖／翻攝自小紅書/張柏芝）

▲她強調頭皮養護持續做，效果能感受到。

她也強調自己洗髮後一定會使用頭皮精華，因為把毛囊養好，頭髮自然就會牢牢的，她提到很多女生在產後都有脫髮問題，善用頭皮精華，也能夠抑制過度脫髮。像她自己會將頭皮精華點髮縫處，用打圈方式按摩頭皮，堅持使用能發現冒出小細毛，對待頭皮就像對待肌膚一樣，千萬不要偷懶。

最後也提醒大家，除了做好以上養護，戶外的大太陽也很傷頭皮頭髮，外出頭髮也要做好防曬，像是戴帽子、或是撐傘都是不錯的方式。

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關鍵字：

張柏芝, 養髮

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