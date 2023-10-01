巴黎時裝周／Rosé耍酷力拼凱特摩絲爆辣超低領！YSL打造性感工裝服帥翻

▲SAINT LAURENT 2024春夏女裝大秀打造全新型態狩獵裝，帥氣又性感。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

巴黎時裝周正如火如荼進行中，眾所矚目的SAINT LAURENT 2024春夏女裝大秀也在近日登場，這季服裝融入大量男裝元素，以狩獵裝及工裝連身衣褲為主角貫穿全系列，完美營造出隨性帥氣又性感的自信女性魅力。這次秀上當然也是眾星雲集，南韓天團BLACKPINK成員Rosé同框海莉比伯（Hailey Bieber）和美國男星奧斯汀巴特勒（Austin Butler），高顏值三人氣場強大，抓拍照也拍出時尚畫報之感；而超模凱特摩絲（Kate Moss）則以帥氣又性感的穿搭辣爆全場，讓現場閃光燈閃不停。

▲Rosé同框海莉比伯、奧斯汀巴特勒，超模凱特摩絲與黛咪摩爾合照兩人都被大讚凍齡。

身為SAINT LAURENT全球品牌大使的Rosé，這次穿上垂墜領設計格紋上衣搭配合身長褲，展現俐落帥氣風範；年近50歲的凱特摩絲則身穿超低U領上衣搭配寬肩西裝外套和窄裙，大方展現長年維持的好身材，超模風範一覽無遺。她還同框同樣保養得宜的好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore），超強合照讓眾多網友驚呼兩人太凍齡。

▲海莉比伯、古力娜扎、GOT7成員Mark、水原希子等人也到場看秀。



而小賈斯汀（Justin Bieber）的愛妻辣模海莉比伯，選穿一襲黑色貼身洋裝，勾勒出窈宨曲線，背後更有著大片挖背設計，大秀美背線條；此外包含韓團GOT7成員Mark、韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）、潮模水原希子、古力娜扎等眾多影視時尚名人全都現身秀場力挺SAINT LAURENT大秀。

這次大秀SAINT LAURENT再度打造超狂秀場，以氣勢磅礴的大型石磚建構出整體空間廊道，石磚上更有著猶如萬花筒般的繁複礦石紋理，在石牆間隔中還能遠眺艾菲爾鐵塔，極具現代感又奢華大氣的空間，更能凸顯出2024春夏女裝系列的柔美與優雅。

本季SAINT LAURENT顛覆前幾季「明顯外露」的性感氣息，以簡約美學及回歸基礎為主調，設計上更講求實用，服裝線條輪廓比起以往季別也顯得較為寬鬆。創意總監Anthony Vaccarello以Amelia Earhart及Adrienne Bolland等著名女性飛行員，及打破男性所主導的航空及賽車等領域的先驅傑出女性為靈感，在本季系列新裝中融入大量男裝元素，轉化為永不過時的女性美學，讓女性展現自信優雅的魅力，而這也是SAINT LAURENT多年來堅守的時尚精髓。

本季最大重點為重新詮釋的經典狩獵裝及連身褲，以披上橄欖綠、栗子紅、沙黃及粉白等大地色調的棉質與亞麻面料，打造各種狩獵夾克、連衣褲、工裝褲、工裝裙，並採用實用的版型，讓日常著用更加輕鬆自在。而在隨性帥氣的寬大輪廓下，Anthony Vaccarello也利用扣環腰帶自然勾勒出輪廓，還有隨性的開扣穿法、開衩設計或是透視感薄紗、輕薄垂墜材質等元素，完美融合男裝女裝元素，打造出帥氣與性感兼具的自信女性造型，再搭配上巨大金屬耳環、皮手套及錐形跟高跟鞋等精緻配飾，增添SAINT LAURENT的精鍊美感。

