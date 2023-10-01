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到信義區喝免費咖啡！　積家錶請客還供限量愛玉特調

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▲▼積家Cafe 。（圖／公關照）

▲積家Nomadic 1931 Café即起至10月22日止，在台北信義區香堤廣場提供免費限量美式咖啡與愛玉特調。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

中秋連假最後一天，不想塞在觀光區車陣之中，不妨到台北信義區逛街、看街頭藝人表演，還可到瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）在新光三越A9、A11與A8之間香堤廣場開設的Nomadic 1931 Café（1931行動咖啡館），喝一杯免費的限量美式咖啡，享受悠閒時光。

▲▼積家Cafe 。（圖／公關照）
▲積家運用Art Deco裝飾藝術與黃金比例兩大元素設計Nomadic 1931 Café。

繼台北101、台中大遠百後的1931行動咖啡館，積家擴大規模升級為「藝術聚落」，在香堤廣場設置咖啡車與座位區，運用品牌兩大重要元素：Art Deco裝飾藝術與黃金比例，讓民眾品嘗限量美式咖啡或台灣在地食材製成「黃金比例檸檬愛玉特調」的同時，也能感受積家的「黃金比例」腕錶設計美學，每日營業時間從下午1時至8時30分，周五、周六延長至晚間9時，活動至10月22日止。

▲▼積家Cafe 。（圖／公關照）
▲積家藉由Nomadic 1931 Café拉近與民眾的距離。

而備受精品迷期待的台灣首間Tiffany & Co.咖啡店「The Tiffany Blue Box Cafe」，即將在信義區的新光三越A9二樓登場，新光三越表示預計將在聖誕節前與大眾見面，屆時將可在夢幻空間使用Tiffany漂亮餐瓷，享受美味餐點，肯定會掀起一波打卡熱潮。

▲▼Tiffany Cafe 。（圖／翻攝Tiffany官網）
▲The Tiffany Blue Box Café將在台灣登場，此為美國的空間設計。（圖／翻攝The Tiffany Blue Box Cafe美國官網）

關鍵字：

積家, Jaeger-LeCoultre, Tiffany & Co.

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