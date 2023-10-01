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巴黎時裝周／凱特王妃白紗設計師告別秀　超模「黑珍珠」含淚壓軸

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▲▼設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／達志影像/美聯社）

▲凱特王妃的Alexander McQueen婚紗由Sarah Burton精心打造，讓她一炮而紅。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

天下沒有不散的筵席，英國品牌Alexander McQueen創意總監Sarah Burton掌舵13年後的告別秀，昨於巴黎時裝周登場，吸引奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）捧場，在大秀走壓軸的英國超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）最終流下不捨的眼淚，氣氛感人。

▲▼設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／達志影像/美聯社）
▲Sarah Burton卸下Alexander McQueen創意總監一職，此為她2010年10月首挑大樑發表2011春夏作品。（圖／美聯社）

Sarah Burton自1996年畢業於倫敦聖馬丁學院後，便加入Alexander McQueen實習，與創辦人Alexander McQueen合作無間，2010年2月Alexander McQueen自殺震驚時尚圈，Sarah Burton接下品牌重任擔任創意總監，2011年為英國凱特王妃操刀設計婚紗一炮而紅，此後凱特王妃不少套裝、禮服都出自她之手，巨星名流也指定她設計，獲得大英帝國勳章（OBE）榮耀。

▲▼ 設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／翻攝IG）
▲英國超模娜歐咪坎貝兒在Alexander McQueen壓軸登場，最終她留下捨不得Sarah Burton的眼淚。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）

▲▼ 設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／翻攝IG）
▲模特兒展演立體紅玫瑰設計的Alexander McQueen裙裝。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）

▲▼ 設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／翻攝IG）
▲大陸超模劉雯展演Alexander McQueen氣勢十足的墊肩套裝。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）

▲▼ 設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／翻攝IG）
▲Alexander McQueen 2024春夏系列有不少大膽的胸部尖錐造型設計。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）

昨在Alexander McQueen秀上，在詩意設計中不乏優雅、力量又有些暗黑氣息，Sarah Burton的告別作有充滿女人味的玫瑰圖騰或立體紅玫瑰剪裁禮服，也有大陸超模劉雯示範的俐落剪裁墊肩褲裝，亦有大膽呈現尖錐胸部設計並強調腰部線條的前衛之作，再度贏得滿堂彩，一直忍著淚走秀的娜歐蜜坎貝兒最終流下眼淚，代表許多時尚迷的不捨。

▲▼ ▲▼設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／CFP）
▲凱特布蘭琪穿2018年穿過褲裝現身Alexander McQueen大秀。（圖／CFP）

▲▼ ▲▼設計凱特王妃婚紗的Alexander McQueen創意總監Sarah Burton告別秀 。（圖／CFP）
▲艾兒芬妮也是Alexander McQueen擁護者。（圖／CFP）

另一英國品牌Vivienne Westwood也在巴黎上秀，設計師Andreas Kronthaler致敬已故老婆Vivienne Westwood生前的招牌作品，創作一系列彰顯龐克魂，同時融入英國元素的新裝，模特兒踩著時尚迷熟悉的超高厚底鞋，演繹不對稱剪裁格紋裝、馬甲線條或花朵裝飾鏤空禮服，象徵經典不朽。

▲▼ Vivienne Westwood 。（圖／路透社）
▲Vivienne Westwood設計師Andreas Kronthaler（中）領著模特兒謝幕，作品致敬已故老婆Vivienne Westwood經典之作。（圖／路透社）

▲▼ Vivienne Westwood 。（圖／路透社）
▲模特兒展示Vivienne Westwood花朵裝飾透視禮服。（圖／路透社）

關鍵字：

巴黎時裝周, Alexander McQueen, Sarah Burton, 凱特王妃, 凱特布蘭琪, 艾兒芬妮, 娜歐咪坎貝兒, Vivienne Westwood

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