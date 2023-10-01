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貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身

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▲▼貝克漢女兒哈珀 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲貝克漢（右起）牽著女兒哈珀，與三子克魯茲一同前往維多利亞貝克漢的2024春夏服裝秀。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

時尚圈指標人物「貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）日前在巴黎時裝周，舉辦同名品牌Victoria Beckham 2024春夏大秀，焦點不再是她與老公大衛貝克漢（David Beckham）曬恩愛，或者是她與百億媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）修補關係成功，而是他們夫婦倆有女初長成，12歲的么女哈珀（Harper Beckham）亭亭玉立，身穿Victoria Beckham緞面細肩帶長洋裝搭手拿包，配上Prada高跟鞋現身媽媽的大秀，完美承襲「貝嫂」時尚品味。

▲▼貝克漢女兒哈珀 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲哈珀承襲媽媽維多利亞貝克漢的時尚品味，穿媽媽設計的白色長洋裝搭Prada高跟拖鞋，疊戴2條梵克雅寶項鍊。（圖／CFP）

從小在鎂光燈下長大的哈珀，過往曾穿維多利亞貝克漢設計的服裝被嫌老氣，但現在穿起媽媽的作品不再過分超齡，反而展現少女青春氣息，而出身富貴的她擁有的飾品可不一般，她疊搭2條法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）項鍊，分別為經典的Alhambra幸運草珍珠母貝項鍊與蝴蝶造型款；此外，她也是化妝好手，出門前熟練的替爸爸上粉，貝克漢顯然很滿意女兒的服務。

▲▼ 維多利亞貝克漢大秀 。（圖／翻攝IG）

▲哈珀架式十足替爸爸貝克漢上裝。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲▼ 維多利亞貝克漢大秀 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢在秀後給老婆維多利亞愛的抱抱。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲▼ 維多利亞貝克漢大秀 。（圖／翻攝IG）
▲美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏是Victoria Beckham秀上嘉賓。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

Victoria Beckham 2024春夏服裝秀上，貝克漢一家除了次子羅密歐缺席外，連同媳婦全員到齊，美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）也坐在頭排捧場，春夏系列少不了標誌性的緞面長洋裝，還有不少剪裁俐落、風格中性的長版背心或五分褲套裝，讓女性在日間裝搭或晚裝之間能轉換自如。

▲▼ 維多利亞貝克漢大秀 。（圖／翻攝IG）▲Victoria Beckham標誌性的緞面長洋裝流露優雅女人味。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼ 維多利亞貝克漢大秀 。（圖／翻攝IG）
▲Victoria Beckham推出中性風格的五分褲裝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 豐臀金, 金卡達夏, 哈珀

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