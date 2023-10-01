賈靜雯美腿全都露飛巴黎賞LV秀　楊冪看秀鞋太大超窘

▲LV 2024春夏秀，於台灣時間10月2日晚間8時30分在巴黎時裝周登場。（影／LV提供）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2024春夏巴黎女裝秀將於台灣時間10月2日晚間8時30分揭幕，女星賈靜雯受品牌之邀，已啟程前往巴黎準備參與盛會，她在機場的裝扮已從頭到腳都是LV新鮮貨，尤其是穿上牛仔迷你短褲露出美腿，48歲的她絕對是辣媽界的代表人物。

▲賈靜雯出發前往巴黎，準備欣賞LV於台灣時間10月2日晚間8時30分登場的大秀。（圖／LV提供，以下同）



▲賈靜雯身穿LV 103,000元復古風Monogram短版外套搭43,500元牛仔短褲露美腿。

賈靜雯的登機裝洋溢活潑氣息，她穿白色短版背心外罩粉色復古Monogram短版外套、牛仔迷你褲與老爹鞋，同時配上LV Edge金色鍊環太陽眼鏡，以及Monogram與Monogram Reverse圖案的Camera Box金色鍊帶包款，顯得輕鬆俏麗，她表示：「雖然只是短暫停留，但充滿期待！」



▲賈靜雯背LV 108,000元Camera Box包並戴32,000元墨鏡。

巴黎時裝周全球名流、明星共襄盛舉，大陸女星楊冪以LOEWE最新全球代言人身分出席品牌大秀，身穿黑色洋裝展現優雅風格，未料配了一雙39號大尺寸的綠色秀鞋，雖然是對她的禮遇能穿上最新款式，但不合腳讓她舉步維艱，只能扶著工作人員故作鎮定向前邁進，官方發出的照片只有一張她的正面全身照，其他都是半身照，但已被網友捕捉到側面看來鞋子過大的糗樣了。

▲楊冪以全球代言人身分出席LOEWE巴黎大秀，卻穿了一雙超大尺寸的綠色秀鞋。（圖／翻攝楊冪微博）



▲楊冪舉步維艱，小心翼翼扶著工作人員行走。（圖／翻攝楊冪微博）