fb ig video ETtoday search mobile

賈靜雯美腿全都露飛巴黎賞LV秀　楊冪看秀鞋太大超窘

>

▲LV 2024春夏秀，於台灣時間10月2日晚間8時30分在巴黎時裝周登場。（影／LV提供） 

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2024春夏巴黎女裝秀將於台灣時間10月2日晚間8時30分揭幕，女星賈靜雯受品牌之邀，已啟程前往巴黎準備參與盛會，她在機場的裝扮已從頭到腳都是LV新鮮貨，尤其是穿上牛仔迷你短褲露出美腿，48歲的她絕對是辣媽界的代表人物。

▲▼ 賈靜雯前往巴黎參加LV秀 。（圖／公關照）

▲賈靜雯出發前往巴黎，準備欣賞LV於台灣時間10月2日晚間8時30分登場的大秀。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ 賈靜雯前往巴黎參加LV秀 。（圖／公關照）
▲賈靜雯身穿LV 103,000元復古風Monogram短版外套搭43,500元牛仔短褲露美腿。

賈靜雯的登機裝洋溢活潑氣息，她穿白色短版背心外罩粉色復古Monogram短版外套、牛仔迷你褲與老爹鞋，同時配上LV Edge金色鍊環太陽眼鏡，以及Monogram與Monogram Reverse圖案的Camera Box金色鍊帶包款，顯得輕鬆俏麗，她表示：「雖然只是短暫停留，但充滿期待！」

▲▼ 賈靜雯前往巴黎參加LV秀 。（圖／公關照）
▲賈靜雯背LV 108,000元Camera Box包並戴32,000元墨鏡。

巴黎時裝周全球名流、明星共襄盛舉，大陸女星楊冪以LOEWE最新全球代言人身分出席品牌大秀，身穿黑色洋裝展現優雅風格，未料配了一雙39號大尺寸的綠色秀鞋，雖然是對她的禮遇能穿上最新款式，但不合腳讓她舉步維艱，只能扶著工作人員故作鎮定向前邁進，官方發出的照片只有一張她的正面全身照，其他都是半身照，但已被網友捕捉到側面看來鞋子過大的糗樣了。

▲▼楊冪Loewe大秀 。（圖／翻攝微博）

▲楊冪以全球代言人身分出席LOEWE巴黎大秀，卻穿了一雙超大尺寸的綠色秀鞋。（圖／翻攝楊冪微博）

▲▼楊冪Loewe大秀 。（圖／翻攝微博）
▲楊冪舉步維艱，小心翼翼扶著工作人員行走。（圖／翻攝楊冪微博）

►貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身

► 巴黎時裝周／凱特王妃白紗設計師告別秀　超模「黑珍珠」含淚壓軸

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 賈靜雯, LOEWE, 楊冪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身

貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身

巴黎時裝周／凱特王妃白紗設計師告別秀　超模「黑珍珠」含淚壓軸

巴黎時裝周／凱特王妃白紗設計師告別秀　超模「黑珍珠」含淚壓軸

到信義區喝免費咖啡！　積家錶請客還供限量愛玉特調

到信義區喝免費咖啡！　積家錶請客還供限量愛玉特調

最容易精神出軌的3大星座！Top 1愛刺激、新鮮感，還當成心靈調劑 星巴克10／2周一上班日買1送1　路易莎「免黑卡」咖啡飲品75折 久坐一直胖肚子？營養師教3招「瘦肚秘訣」　飯後是關鍵時刻 許光漢進軍韓劇！　《想見你》到《鬼家人》6部作品許太太必回顧 趙露思超會選包！CHANEL斜紋軟呢夢幻吸睛、愛馬仕奶油小包超可愛 最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太 超準心測！憑直覺找出「壞人」　秒測誰會在身後捅你一刀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面