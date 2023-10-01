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巴黎時裝周／穿上LOEWE長褲胸部以下都是腿　郭雪芙、林智妍看秀各自美

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▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2024春夏女裝。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝，看似基本的線條輪廓下，藏著誇張的比例變化，例如長褲的腰線高到胸腺下方，無論誰穿上都變三七身大長腿。看秀嘉賓郭雪芙穿黑色洋裝、梳起公主頭，韓星林智妍則選了拼接長洋裝，各自展現風情。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙首度赴巴黎時裝周看LOEWE秀。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）
▲韓星林智妍穿拼接長洋裝，現身LOEWE秀。

創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷，創意總是很狂但也很討喜，2024春夏系列有牛仔褲、西裝外套、針織衫等等，雖然都是日常生活中常見的服裝類型，但保證和衣櫃裡已經有的完全不一樣，開場的粗針織長斗蓬就是例子，整件斗篷貼合包覆著身體感覺又暖又舒服，別在意手沒往外伸出來。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲粗針織斗篷、超高腰褲，都是2024春夏的焦點。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）
▲從針織衫的低領口，可以看見高腰褲頭。

超高腰褲也是讓人過目不忘的焦點，輕鬆又完美地成就了「胸部以下都是腿，甚至從深V針織衫的領口，可以看見高腰褲頭露出來，胸下線有多高，腰就有多高。縫紉時固定用的絲針被放到巨大，別在褲頭像是還在製作中，同樣的效果也用在一件上身是正方形輪廓的洋裝，好似整塊布料初步固定，一切都未完成。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲巨大的絲針別在褲頭，也出現在洋裝上。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

LOEWE與藝術家 Lynda Benglis 合作，在秀場放置了6件她的大型青銅雕塑，她也參與飾品創作，耳飾、手環、戒指等，都像是縮小版的雕塑，獨具一格很有特色。品牌拿手的皮革工藝，讓包包更有精彩發揮，以柔軟手把為名的 Squeeze 包始於2023秋冬，柔軟的納帕皮革加上可調整長度的鍊帶，實用度不在話下，2024春夏在材質、包面上玩變化，有充滿度假風情的編織款，或是以珠飾做成了草莓、西瓜等水果意象，此外，巨型尺寸猶如小廢包的反撲，可以率性地把家當通通放進去。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2024春夏秀場放置了藝術家Lynda Benglis 的雕塑作品。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Lynda Benglis參與設計的飾品，猶如縮小版的雕塑，很有個性。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Squeeze 包有各種材質，甚至以珠飾做成水果模樣，還推出率性的巨大尺寸款式。

看秀嘉賓眾多，郭雪芙首度進軍巴黎時裝周，以LOEWE 2023秋冬的黑色洋裝、Squeeze 包出席，梳著公主頭可愛優雅，秀後並與Jonathan Anderson見面，剛升格成為品牌大使的楊冪穿的是黑色軛領洋裝，腳上的薄荷綠高跟鞋是亮點，韓星林智妍也是座上賓，為大秀帶來滿滿星光。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙與LOEWE創意總監Jonathan Anderson見面。（圖／翻攝aohsuehfu IG）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）
▲剛被宣布成為LOEWE品牌大使的楊冪，穿黑色軛領洋裝看秀。

更多巴黎時裝周
DIOR
DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，與藝術家Elena Bellantoni合作闡述女權，以鮮亮的桃紅與黃色交織出伸展台，大型的影像裝置、模擬機械翻頁的效果，運用普普風展現女性身影，醒目的「NOT HER」大字、「It’s not her, she’s no longer all that」等字句，藉由類性別歧視廣告的意象與反骨文字，回應主流對女性的刻板印象。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

女權是Maria Grazia Chiuri的中心思想，但反映在服裝上不是硬邦邦的議題，反而常有柔軟的一面，蕾絲以各種手法穿插，除了細膩的圖案，拉扯出鬚鬚的效果顯得個性，不對稱剪裁有許多發揮，露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套，都相當有趣，針織衫順著身體曲線，包覆又不過於束縛，也是系列中的重要角色。布料亦有來自藝術家的啟發，擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素，將撕裂、燃燒的痕跡運用其中。而包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等，都出現在布料或刺繡上，整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR，但透過場地與服裝、配件的每一分細節，讓2024春夏繼續精彩。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, LOEWE, 郭雪芙, 楊冪, 林智妍, Jonathan Anderson

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