巴黎時裝周／穿上LOEWE長褲胸部以下都是腿　郭雪芙、林智妍看秀各自美

LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝,看似基本的線條輪廓下,藏著誇張的比例變化,例如長褲的腰線高到胸腺下方,無論誰穿上都變三七身大長腿。看秀嘉賓郭雪芙穿黑色洋裝、梳起公主頭,韓星林智妍則選了拼接長洋裝,各自展現風情。

▲郭雪芙首度赴巴黎時裝周看LOEWE秀。



▲韓星林智妍穿拼接長洋裝,現身LOEWE秀。

創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷,創意總是很狂但也很討喜,2024春夏系列有牛仔褲、西裝外套、針織衫等等,雖然都是日常生活中常見的服裝類型,但保證和衣櫃裡已經有的完全不一樣,開場的粗針織長斗蓬就是例子,整件斗篷貼合包覆著身體感覺又暖又舒服,別在意手沒往外伸出來。

▲粗針織斗篷、超高腰褲,都是2024春夏的焦點。



▲從針織衫的低領口,可以看見高腰褲頭。

超高腰褲也是讓人過目不忘的焦點,輕鬆又完美地成就了「胸部以下都是腿,甚至從深V針織衫的領口,可以看見高腰褲頭露出來,胸下線有多高,腰就有多高。縫紉時固定用的絲針被放到巨大,別在褲頭像是還在製作中,同樣的效果也用在一件上身是正方形輪廓的洋裝,好似整塊布料初步固定,一切都未完成。

▲巨大的絲針別在褲頭,也出現在洋裝上。

LOEWE與藝術家 Lynda Benglis 合作,在秀場放置了6件她的大型青銅雕塑,她也參與飾品創作,耳飾、手環、戒指等,都像是縮小版的雕塑,獨具一格很有特色。品牌拿手的皮革工藝,讓包包更有精彩發揮,以柔軟手把為名的 Squeeze 包始於2023秋冬,柔軟的納帕皮革加上可調整長度的鍊帶,實用度不在話下,2024春夏在材質、包面上玩變化,有充滿度假風情的編織款,或是以珠飾做成了草莓、西瓜等水果意象,此外,巨型尺寸猶如小廢包的反撲,可以率性地把家當通通放進去。

▲LOEWE 2024春夏秀場放置了藝術家Lynda Benglis 的雕塑作品。





▲Lynda Benglis參與設計的飾品,猶如縮小版的雕塑,很有個性。





▲Squeeze 包有各種材質,甚至以珠飾做成水果模樣,還推出率性的巨大尺寸款式。

看秀嘉賓眾多,郭雪芙首度進軍巴黎時裝周,以LOEWE 2023秋冬的黑色洋裝、Squeeze 包出席,梳著公主頭可愛優雅,秀後並與Jonathan Anderson見面,剛升格成為品牌大使的楊冪穿的是黑色軛領洋裝,腳上的薄荷綠高跟鞋是亮點,韓星林智妍也是座上賓,為大秀帶來滿滿星光。

▲郭雪芙與LOEWE創意總監Jonathan Anderson見面。(圖/翻攝aohsuehfu IG)



▲剛被宣布成為LOEWE品牌大使的楊冪,穿黑色軛領洋裝看秀。

DIOR

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri,與藝術家Elena Bellantoni合作闡述女權,以鮮亮的桃紅與黃色交織出伸展台,大型的影像裝置、模擬機械翻頁的效果,運用普普風展現女性身影,醒目的「NOT HER」大字、「It’s not her, she’s no longer all that」等字句,藉由類性別歧視廣告的意象與反骨文字,回應主流對女性的刻板印象。

女權是Maria Grazia Chiuri的中心思想,但反映在服裝上不是硬邦邦的議題,反而常有柔軟的一面,蕾絲以各種手法穿插,除了細膩的圖案,拉扯出鬚鬚的效果顯得個性,不對稱剪裁有許多發揮,露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套,都相當有趣,針織衫順著身體曲線,包覆又不過於束縛,也是系列中的重要角色。布料亦有來自藝術家的啟發,擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素,將撕裂、燃燒的痕跡運用其中。而包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等,都出現在布料或刺繡上,整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR,但透過場地與服裝、配件的每一分細節,讓2024春夏繼續精彩。