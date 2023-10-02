路易莎10／2起連兩天「免黑卡」咖啡75折　星巴克今限時買一送一

▲路易莎推出單杯75折的少見優惠，記得要11點前去買喔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連假後的首個上班日，想上班的心情還沒回來嗎？因應國際咖啡日，路易莎今（10／2）、明兩天都推出上午11點前咖啡飲品75折優惠，不用揪同事或喝兩杯，只要1杯就打折，此外還免出示黑卡，想睡覺的話快去路易莎找回精神吧！星巴克今天也在11點後推出買一送一優惠，要喝特大杯的各位記得午餐時順便來一杯。

路易莎則因應國際咖啡日到來，在10／3前推出優惠活動，消費者在上午11點前至店購買咖啡，可享單杯75折優惠，限時3天而且不限黑卡會員喔，且黑卡會員也可集點，不用狂灌兩杯或是揪同事，一個人也能好好享受喝咖啡小確幸，請注意75折飲品不包括不含手沖、超越精品咖啡及冰沙品項。

星巴克針對10月首個上班日，推出「上班加油 週一 一起喝咖啡 好友分享日」優惠，10／2當天上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而不提供優惠飲品品項為星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請見文後列表。

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在10月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克不提供買一送一優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、花蓮理想。