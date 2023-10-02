羅志祥破千萬「愛馬仕牆」曝光　愛犬當守衛婉拒參觀

▲愛馬仕柏金Hac 40包是羅志祥的登機包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

走在潮流尖端的羅志祥，曾揭露整面潮鞋牆，也曾亮過一只只千萬等級的RICHARD MILLE名錶，昨他透過愛犬Yuki的視角，揭露總值破千萬元的「愛馬仕（Hermès）牆」，至少25款愛馬仕包整齊排列，當中包括許多收藏家夢寐以求的喜馬拉雅包，「喜馬拉雅」並非指手袋的來源，而是形容鱷魚皮包身從岩石灰漸變成珍珠白色猶如喜馬拉雅山雄偉的雪峰，25公分的凱莉包曾在拍賣會飆到1260萬元天價。





▲羅志祥愛犬Yuki躺在廁所門口等他，揭露總值破千萬的愛馬仕牆。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）





▲Yuki 2021年12月站在同一面名牌包牆前，包包排列不若今日「緊密」。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）

羅志祥昨在替愛犬Yuki的IG帳號，分享Yuki躺在地上等他上完廁所的等門照，寫下「不管爸爸在家哪個角落，我都會守在門口保護爸爸的安全」，而背景就是他驚人的愛馬仕牆，有各種顏色、不同材質與尺寸的柏金包與凱莉包，網友笑稱「Yuki是保護愛馬仕吧」，也有粉絲希望羅志祥開放參觀宛如精品店的衣帽間，被Yuki口吻婉拒說：「不行，我會累死。」





▲RICHARD MILLE名錶、愛馬仕包是羅志祥日常的標準配備。（圖／翻攝showlo IG）

對照2021年12月同一面名牌包牆，當時除了有愛馬仕包，還有LV（Louis Vuitton，路易威登）行李袋、香奈兒（CHANEL）包，不若現在愛馬仕包排列「緊密」，洩露近來收藏規模更加壯大，他也發揮巧思，將10年前的愛馬仕舊包交給銀飾名牌Chrome Hearts進行改造，在包面加上霸氣銀飾、銀鍊，注入新意更時髦。





▲羅志祥將10年前的愛馬仕包交給銀飾名牌Chrome Hearts進行改造。（圖／翻攝showlo IG）