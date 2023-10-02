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宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿洛杉磯品牌RE/DONE史努比T恤搭牛仔褲，被網友狂讚年輕。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《黑暗榮耀》獲封百想視后的宋慧喬，事業重返巔峰，狀態也好得不得了，日前到香港參加法國珠寶品牌CHAUMET高級珠寶展後，她卸下華服喚回可愛的史努比白T恤和牛仔褲席地而坐，41歲的她清新模樣宛如大學生，網友一面倒盛讚「好年輕」。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬疊戴2個CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬的長項鍊為CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 玫瑰金吊墜。

宋慧喬所穿的史努比圖案白T恤，出自2014年創立的洛杉磯服裝品牌RE/DONE的設計，其休閒T恤與丹寧設計深受時尚迷喜愛，宋慧喬同時疊搭代言品牌CHAUMET的Joséphine Aigrette 18K 玫瑰金吊墜長項鍊與Bee My Love 18K玫瑰金吊墜短項鍊，以及2個Bee My Love 18K玫瑰金手環與戒指，為青春穿搭注入些許奢華氣息。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬的短項鍊為CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金吊墜。

除了Po個人美照，宋慧喬也經常分享愛犬Ruby卡哇伊模樣，她特別將印有狗字樣的月餅放到Ruby面前合影，一臉萌的Ruby引來女星韓韶禧留言說：「姊姊我要吃飯。」

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬的愛犬Ruby與月餅合影，模樣逗趣。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET

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