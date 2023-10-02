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髮縫越來越寬？3款「抗落髮推薦」，別被稀疏髮所困

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▲▼抗落髮盤點。（圖／Unsplash）

▲換季時落髮問題更為顯著。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人掉髮問題日益嚴重，「落髮」已成為熱搜關鍵字，頭皮長期不健康、缺乏營養素，容易導致毛囊萎縮、落髮機率大增。要想提早預防，維持好頭皮健康與豐盈秀髮，除了定期前往沙龍做頭皮SPA外，平日的居家頭皮護理也很重要，列出以下3點請注意。

#洗髮精天然至上

跟食物一樣，越多的人工化學添加物，越容易累積在人體中造成隱性傷害，用在頭皮上的洗髮精也是一樣。挑選成分天然、無有害物質、無環境賀爾蒙、非刺激性的洗髮品，長期下來能減少頭皮的負擔。

#確實洗淨頭皮

洗頭的第一步，其實是洗淨頭皮，才能將頭皮中積累的汗水、髒污、灰塵、皮屑帶走，以維持頭皮毛囊暢通呼吸。使用洗髮品時，務必先將頭髮完全沖濕，再沾取天然質的洗髮精均勻塗抹於頭皮，逐量加水乳化來清潔淨化，並可搭配輕柔按摩頭皮，讓泡沫帶走髒污，可分兩次進行。

#頭皮精華補充營養

隨著年齡與環境變化，頭皮若失去養分，可以補充營養精華來維持油水平衡和毛囊健康，延緩老化現象，像是頭皮精華或是頭皮安平都有很好的滋養效能，可依個人使用習慣來選擇。記得不要等到大量落髮時才來補救，把它們加入日常的保養元素，才能不被稀疏髮量所困。

▲▼抗落髮產品。（圖／品牌提供）

▲法國黎諾 金合歡複合能量精華，一組5ml*12支，3,950元。

蘊含豐富的天然萃取成分，如金合歡植物精華膠原蛋白、胺基酸、酵母精華、植物精華微量元素等，能全面對抗各種頭皮問題、啟動頭皮生機，嚴重落髮時期，可當密集急救使用

▲▼抗落髮產品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml，2,600元。

含有93%天然成分萃取，以有機認證薑黃、人蔘為主要成分，搭配按摩充分活絡頭皮環境，幫助髮絲健康生長。並添加柑橘皮、日本虎杖、專利酵母配方滋養髮根角蛋白，讓髮根更健康穩固。

▲▼抗落髮產品。（圖／品牌提供）

▲Yves Rocher 活力健髮頭皮精華，75ml，899元。

溫和無矽靈配方以及高達98%純天然成分；添加高濃度龍舌蘭萃取物及人蔘萃取物等活性成分，幫助平衡保濕、強化頭皮防禦力。
 

關鍵字：

養髮, 落髮, 盤點

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