「90年代AI畢業照」韓網爆紅　44歲李孝利根本舊照上傳

文／妞新聞

妞妞們，該換大頭貼囉！AI技術越來越神乎其技、以假亂真，現在已經不用真人上場拍攝，各種真實度、精緻度更升級的肖像照滑一滑手機就有，前陣子在SNS上洗版的韓系證件照，讓「Ai Profile」APP瞬間爆紅，從韓星到韓妞人人都把頭貼換上AI虛擬版本，不過最近已經開始接力換上新的大頭貼，這次不走清純初戀路線、改玩「美式校園復古風」！

90年代高中畢業照洗版？

韓星搶當校園美劇女主

▲AI高中畢業照爆紅。（圖／IG@sumigeem）



「Queencard～I'm hot～My boob and booty is hot～」先讓我們點播一首(G)I-DLE的〈Queencard〉吧！圓圈大耳環、粗框眼鏡、印花髮帶、高腰下半身、針織上衣或是棉質套裝，搭配高馬尾、吹出高高角度的瀏海或是分線蓬鬆的「復古捲度」，IG上追蹤的韓國女神彷彿都不小心穿越回90年代，變身成從《辣妹過招》校園美劇走出來的高校美少女啦！

https://www.instagram.com/p/CxomA2HhRsw



看看那顆粒大大的懷舊畫質、外加復古Highteen妝容，這些美國高中畢業照除了有各種90年代造型，還有青春啦啦隊女神、穿制服拿書的學霸、玩饒舌的社團組員、皮衣搖滾小姐姐以及體育系學姊等符合當時年代學生的情境式裝扮，讓大票韓妞瘋狂曬照，甚至連演員「金娜英」、饒舌歌手Gaeko身兼主持人的老婆Sumi都跟風上傳一系列的照片炫耀，現在，妞編輯就來教學，怎麼做出這些「AI高校畢業照」，快往下看。

90年代AI復古畢業照大頭貼步驟

1.下載APP

▲90年代AI復古畢業照。（圖／App Store截圖，下同）

這些還以為大家都跑去美國留學的復古畢業照，都是由「EPIK - AI 編輯照片」APP製作出來的成品！最新的「Highschool Yearbook」AI功能，標榜能夠讓使用者開啟回到90年代的時光之旅，只要至APP商店下載，打開後點入開始編輯模式，就等於坐上時光機啦！

2.上傳照片

按下男生、女生或是其它3選項之1後，可以選擇8到12張照片上傳，推薦選擇五官清晰、臉部佔比大的清楚照片，多種角度、表情、背景的照片為佳，注意得是「原始檔案」，截圖、修圖等二度製作過的照片會影響AI呈現效果喔！

3.付費制作＋獲得成品

EPIK跟先前的SNOW一樣，製作AI肖像照必須支付費用，分為express以及standard兩種方案，分別需要支付台幣190元以及台幣120元製作費，雖然都能獲得60張成品，express只要2小時就能收到，standard則需要耗費24小時，目前standard方案已經銷售一空，得等待一段時間才會開放購買，等收到照片後就能更換大頭貼囉！

▲李孝利的AI畢業照。（圖／IG@fronta_magazine）

韓網已經玩瘋啦！除了自己與親友的照片之外，在1998年以Fin.K.L.的隊長身分出道，成為韓國90年代代表女神之一的「李孝利」，也被網友強制以EPIK製作出一系列AI畢業照，可以看到國民妖精根本毫無違和，被網友笑稱：「就是李孝利本人的舊照上傳吧？」

【延伸閱讀】

WEBTOON韓漫AI變臉特效爆紅！《看臉時代》、《柔美的細胞小將》一鍵穿成角色

韓網瘋玩「AI大頭貼」這樣做！精緻簡歷照美顏App，一秒變身清新純慾感韓團成員

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！