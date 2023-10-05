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終於再等到麥卡倫與David Carson　全新Colour Collection臻彩系列限量上市

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▲▼麥卡倫 。（圖 / 公關照）

▲麥卡倫Colour Collection臻彩系列，於全球旅遊零售通路限量發行。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，近期以極度浪漫的威士忌光譜為靈感，推出全新「Colour Collection臻彩系列」，再度邀請設計大師David Carson，以其目光所見的獨特色調，打造藝術品等級的包裝酒款，識貨行家早已逐步入手，此系列僅在全球旅遊零售通路現身。

醇厚飽滿的新酒注入麥卡倫聞名的雪莉橡木桶中，歷經漫長的熟成階段，賦予酒液渾然天成的自然酒色，這樣美麗的特質，在臻彩系列發揚到最大，5款擁有不同威士忌光譜酒色的系列，讓藏家能用眼就能感受時光之味，更別說請來大師David Carson加持視覺，製酒工藝揉和藝術光影，你說能不迷人嗎？

▲麥卡倫Colour Collection臻彩系列。（圖／品牌提供）

▲享譽國際的平面設計師David Carson，與麥卡倫再次合作詮釋Colour Collection臻彩系列。（圖／品牌提供）

繼Concept No.3第三款作品之後，麥卡倫再次邀請風格前衛平面設計師David Carson，為臻彩系列譜出獨特的視覺饗宴。為此他親自踏入麥卡倫雪莉桶的製作地-西班牙赫雷斯地區，以自然中的絢爛色彩，結合當地風土地貌為靈感，採用大膽的拼貼設計，為臻彩系列每一年份酒款創造獨一無二的大型藝術作品。

而David Carson運用蘇格蘭斯佩河畔的麥卡倫酒廠周遭地形的五座山丘輪廓，畫出精緻細膩的幾何線條，巧妙融入麥卡倫經典字樣，在地自然風光躍於酒標間，搭配威士忌熟成時的自然光譜色調，為臻彩系列帶來活潑且充滿繽紛色彩的包裝設計，也為經歷兩百年歲月的麥卡倫，展現出不同風格的視覺概念。

針對這次與麥卡倫的合作，David Carson也表示：「赫雷斯帶給我的創作靈感與藝術體驗，在與麥卡倫的跨界合作中盡致表達，這種感覺真的很棒。」

▲麥卡倫Colour Collection臻彩系列。（圖／品牌提供）

臻彩系列在美國雪莉橡木桶中熟成，展現出富有光澤感的褐栗色澤，並巧妙融入歐洲橡木桶陳年酒液，打造出一系列風味和諧、平衡優美的威士忌風味，共有12、15、18、21、30年的時間餘韻，讓擁有者感受不同的時代風情。

12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的整體風味；15年散發出香草太妃糖糖漬柳橙皮和糖薑的香氣，融合了香草卡士達和烤桃子，伴隨著甜柑橘酥餅的口感；18年在整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的風味，口感宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力。

▲麥卡倫Colour Collection臻彩系列。（圖／品牌提供）

而精心包裝的21年威士忌，則烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳，同時融合了陳年橡木和微小荳蔻的風味，令人深感愉悅之氣。最引人注目的30年威士忌，散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來時光才能蘊釀出、充滿深度的口感。

▲麥卡倫Colour Collection臻彩系列。（圖／品牌提供）

麥卡倫臻彩系列已於台北桃園國際機場指定免稅店、麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售。針對想嚐鮮的消費者，桃園國際機場麥卡倫精品店內還有體驗臻彩系列心理測驗，可透過測試，找到最適合你的年份酒款。  

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

麥卡倫, 臻彩, Colour Collection, David Carson

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