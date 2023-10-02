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容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本大男人

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

現代夫妻大多都偏向兩性平權的生活型態，不僅妻子要外出工作，老公在家也會幫忙做家事，不過以下三大星座男性卻剛好相反，很容易一不小心就把另一半當作傭人，關鍵因素在於內建的思想比較傳統，當然也有特例，但結婚前要先了解一下。

▲星座,金牛座,摩羯座,牡羊座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：金牛座

金牛座一向在感情裡面是比較務實的，而且從婚前到婚後都很一致，他們心裡的想法始終覺得老婆漂不漂亮不是太重要，重要的是可以一起過踏實的日子，因為婚後生活就是要回歸樸實，婚後他們當然也不是不做家事，大部分只是因為比較懶，不說不做。

▲星座,金牛座,摩羯座,牡羊座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座在婚姻裡面嚮往穩定踏實，確實也會給人腳踏實地的可靠感，但其實他們骨子裡是比較有自己的想法的，不僅常常會在溝通中把想法灌輸給對方，甚至會有比較傳統的思維，如果有摩羯男認為自己不需要做家務，那就是真的一根手指也不會碰，因為男主外、女主內，當然他們在外面的表現跟對家庭經濟的付出也是不含糊。

▲星座,金牛座,摩羯座,牡羊座,占卜,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：牡羊座

牡羊座是一個個性風風火火的星座，他們內建大男人主義，他們認為，家事就是女人的事情，所以做這些也很理所當然，不僅不太會對女性做家務表示感謝，甚至還會表達各種不滿，雞蛋裡挑骨頭，而且堅持己見的固執個性真的讓人很難溝通，建議有時候需要轉換一下自己的想法，多設身處地為人著想，感情才會更長久。

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關鍵字：

星座, 金牛座, 摩羯座, 牡羊座, 占卜

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