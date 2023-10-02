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王柏傑荷包失血「裝備一定要最帥」　被雷達網球錶迷倒

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▲▼王柏傑 。（圖／公關照）

▲王柏傑第3度為雷達表站台，替品牌位在板橋大遠百旗艦店剪綵。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）全台第2家旗艦店，今於板橋大遠百正式揭幕，台北電影節影帝王柏傑第3度為品牌站台，透露已入手最熱賣的Captain Cook庫克船長腕錶，快拆錶帶設計讓他讚不絕口，可自在轉換風格；而近期讓他荷包大失血是自行車裝備，因為生日時收到朋友合送的自行車，讓深信「工欲善其事，必先利其器」的他入坑，笑稱：「雖然騎不贏人家，裝備一定要最帥！」

▲▼王柏傑 。（圖／公關照）

▲王柏傑出門裝扮迅速，選配腕錶也毫不費力。

▲▼Rado,Rolex 。（圖／公關照）
▲全台第二家雷達表旗艦店座落於板橋大遠百。

日前王柏傑才被修杰楷「騙」去陽明山騎車，他說：「差點累死在山上，連罵人的力氣都沒有！」而與「男團」騎車少了約會時間，女友謝欣穎是否會抱怨？他說：「完全不會，女友很支持，她也很享受一個人獨處的時光，我們也會一起去健身房運動。」小倆口的默契也反映在出門穿搭上，都屬於動作迅速型，沒有誰等誰的煩惱。

▲▼Rado,Rolex 。（圖／公關照）

▲英國球員卡梅隆諾里親自演繹雷達表為他設計的聯名錶。

今王柏傑所戴的錶款，為雷達表與英國網球球員卡梅隆諾里（Cameron Norrie）聯手設計的限量錶，42 毫米拋光不鏽鋼錶殼和綠色高科技陶瓷旋轉錶圈，搭配綠白色漸變色面盤，並配備白色Super-LumiNova®夜光塗層的數字和時標，最有趣的是3、6、8、12時位置點綴深黃色Super-LumiNova®夜光塗層圓點，象徵網球賽的「15／30／40／game」計分方式，與秒針尖端的深黃色也呼應網球顏色，限量823只，均附贈卡梅隆諾里簽名綠色皮革收納袋，讓王柏傑被迷倒直呼可愛。

▲▼Rado,Rolex 。（圖／公關照）

▲雷達表庫克船長卡梅隆諾里限量版腕錶，86,500元。

▲▼Rado,Rolex 。（圖／公關照）
▲雷達表庫克船長卡梅隆諾里限量版腕錶限量823只，隨錶附贈卡梅隆諾里簽名綠色皮革收納袋。

勞力士（Rolex）也與網球運動緊密連結，不僅是大滿貫賽事的指定時計，也鼎力支持頂尖球員，代言人陣容一字排開都是戰績輝煌的網球員，最有名的是合作十多年的退役瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），而新星球員則是剛以青少年球員之姿勇奪2023美國網球公開賽女單冠軍的19歲美國好手高芙（Coco Gauff），她高捧人生首座大滿貫冠軍獎盃時，正是戴著勞力士錶吸睛。

▲▼Rado,Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士代言人高芙於2023年美國公開賽首奪冠軍，戴著勞力士錶領獎。（圖／勞力士提供）

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關鍵字：

王柏傑, Rado, 雷達表, 勞力士, Rolex

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