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天天破5萬人次　新店裕隆城連假擠爆　即起接駁車增班2倍

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▲新店裕隆城開幕人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新店裕隆城開幕人潮，當天為平日，中午餐廳已經全滿、一位難求。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新店最新賣場「YES!LIFE裕隆城」在9／28正式對外開幕當天，就吸引大批人潮進場，開幕隔天就迎來中秋連假更是人氣爆棚，開店不到1小時周邊就湧現停車潮，每日入場人流均破5萬人次，指揮的義交人員筋疲力盡。裕隆城表示，現已啟動增加接駁車班次、提升載運量，也會針對雙十連假開啟一連串對應措施。

集結誠品生活新店、威秀影城與裕隆自家賣場的新店裕隆城，在中秋連假前風光開幕，成為新店在地最大商場，串連景美、木柵、新店在地消費者，提供電影娛樂、書店展覽、咖啡餐飲跟生活賣場的豐富內容，全台最大誠品進駐引進同信義店規格的書店，結合挑高特色空間，威秀則有IMAX巨型影廳坐鎮，讓附近民眾表示「看電影都不用跑台北了」。

▲新店裕隆城開幕人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品書店人潮也滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

開幕第二天就碰到中秋連假，果然人氣爆發，還沒開門就有數百名民眾準備等進場，開門不到1小時周邊湧現的人車就出現堵塞，場內也擠滿人，用餐要等上1小時，美食街也出現民眾找不到位子站著吃飯的情況，上廁所、網路更是大塞車，有民眾抱怨無法使用手機支付。

▲新店裕隆城開幕人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新店裕隆城開幕人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲不少民眾拍攝書店內的30米高天井。（圖／記者蔡惠如攝）

而開幕第四天非營運時間，地下室還出現火警，對此裕隆城表示10／1晚間22：20左右，B1員工休息室發生火警，在警消22：30抵達時已自行撲滅火勢。經消防局現場查察相關擺設皆符合規範，防火管理人及消防編組均依規定。現場無人員傷亡，無重大財產損失，不影響營運，未來會持續加強消防安全管理及人員教育訓練。

「YES!LIFE裕隆城」中秋連假人潮天天破5萬人、上看6萬人次，新北市交通義勇警察大隊表示，值勤的義交隊員第一次被這樣的人車數量嚇到，直言比跨年還要誇張。因應開幕期間壯觀的人車流，裕隆城表示目前已針對接駁車的部分再增強，在大坪林捷運站的接駁車，班次已從15分鐘增加到每5分鐘一班，也從中巴擴充到大巴來提升運量。希望民眾能搭乘大眾交通工具去逛街。

此外，裕隆城也表示除了目前加強接駁車服務濃度之外，也正針對雙十連假，規劃相關配套措施，包括義交人員數量再增加，周邊交通路線重新規劃引導等，期望讓即將到來的連假更順暢。

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關鍵字：

裕隆城, 誠品生活新店, 新店, 中秋連假, 雙十連假, 人潮

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