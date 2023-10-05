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新一代「神級身體乳液」狠甩皮膚乾癢症狀！為何「一天有感」背後原因曝光

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▲▼BIODERMA,皮膚乾癢,乳液,身體乳液,ETtoday市調,貝膚黛瑪,輕乳霜,菸鹼醯胺,B3。（圖／品牌提供）

▲致力為各種敏感肌膚找出解決方案的「貝膚黛瑪」，推出全新舒益B3彈潤修護輕乳霜。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣居於亞熱帶地區，秋冬時室內外溫度忽冷忽熱的變化，常引發許多肌膚問題，不是乾成有顆粒或起屑的火雞皮，就是擦了乳液也抵擋不住皮膚乾癢而抓得滿身通紅，家中若有肌膚嬌嫩的孩童，一條條血痕更讓爸媽心急如焚想要尖叫！對於乾癢敏弱肌來說，反覆龜裂受損的肌膚，甚至會形成久久不易褪去的色素沉澱，除了生理上的乾癢緊繃，外觀與自信也會大受影響。因此許多民眾每到秋冬就會不斷嘗試各種身體乳液，除了想緩解乾癢問題，也希望能增加肌膚保濕度，養成細緻彈潤的膚況。

為此，皮膚專科醫師翁子玉提醒，「乾癢患者如果不及時修護，很有可能進一步引發長期乾癢、皮膚濕疹，甚至形成龜裂與傷口易受損的問題！」但是對於肌膚敏感族群來說，一瓶好用又不怕浪費的乾癢乳液，應該要怎麼選？翁子玉醫師認為，第一要點就是「質地要潤澤」，而且吸收後要能清爽不黏膩，才適合台灣容易悶濕的氣候環境。再者，成分最好要含有菸鹼醯胺，也就是大家熟知的維他命B3等保養成分，才能帶來更快舒緩乾癢的效果。對於乾癢肌或是異位性皮膚炎反覆發作的族群來說，乾癢乳液不僅要挑選強調為其量身打造的保濕效果，最好也要具備修復肌膚屏障、平衡肌膚微生態、提升肌膚自主防禦力等效果，才能在保濕之餘同步再降低日後過敏發生機率。最後，為了不讓原本就脆弱的肌膚再添負擔，最好也要選擇0防腐劑的產品，以免引起肌膚不適。

不過，市面上強調具抗敏特性的身體乳液有百百種，要想一次就使用到兼具保濕、舒緩、修護有感以及清爽好吸收的品牌，不能只靠人品！經ETtoday民調雲市調發現，致力為各種敏感肌膚找出解決方案的「貝膚黛瑪」，旗下特別為一般及敏感肌研發的「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」，在使用過的消費者心中，因為「一天舒緩肌膚乾癢問題**」的有感回饋，已然成為新一代的「神級修護乳霜」。

▲▼ BIODERMA,皮膚乾癢,乳液,身體乳液,ETtoday市調,貝膚黛瑪,輕乳霜,菸鹼醯胺,B3。（圖／品牌提供）

▲ETtoday民調雲市調實測以「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」塗抹肌膚後，柔嫩潤澤的效果「一天就有感」**。

來自全球15萬以上醫學中心及診所推薦的法國專業醫美品牌貝膚黛瑪，近期全新推出「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」，7大功效經ETtoday民調雲市調後發現**，使用B3全效修護霜1天後，100%消費者表示肌膚「乾癢問題被舒緩」、肌膚更柔嫩，97%消費者實證1天後肌膚屏障被修護、肌膚更強健，且能持續72小時高保濕，3天後也可有感幫助肌膚恢復細緻彈潤！而「感受到膚色更均勻」、「感受到肌膚更緊實」也獲得8、9成民眾的讚聲。貝膚黛瑪掛保證的7大功效包括能有助於保濕、舒緩、修護、彈潤、細緻、透亮以及柔嫩，以全方位的呵護幫助使用者重新找回肌膚的健康。

擺脫乳霜、乳液產品在台灣往往會造成過於厚重、悶住肌膚的尷尬表現，專為乾敏肌而生的新一代神級身體乳液「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」，研發團隊堅守專業的醫學背景，不僅滿足台灣消費者過去對於乳霜、乳液保養的需求，也強調能讓難解的乾癢問題一天有感、長期舒緩。受訪者實測後的回饋，也印證了法國貝膚黛瑪強調可有效提升肌膚狀態、解決肌膚問題，B3全效修護霜一擦秒速滲入肌膚底層的質地，也是讓曾經使用過他牌身體乳液乳霜的受訪者，比較過後印象深刻、毫不猶豫力推的關鍵。潤澤不黏膩也不留負擔的「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」，保養的同時也為肌膚建構防護屏障，讓肌膚從失控的乾癢問題，恢復到原本的細緻平滑狀態。

▲▼ BIODERMA,皮膚乾癢,乳液,身體乳液,ETtoday市調,貝膚黛瑪,輕乳霜,菸鹼醯胺,B3。（圖／品牌提供）

▲為了避免敏感肌承受不必要的負擔，「舒益B3彈潤修護輕乳霜」強調0防腐劑，讓0～99歲的全家人也能放心享受貝膚黛瑪帶來的保濕潤澤呵護。

如果肌膚此時搭上的是「乾癢失速列車」，貝膚黛瑪更派出了特別針對極乾肌、乾癢肌和異位性皮膚炎等族群加強醫級照護的「舒益修護精華乳 #AD醫護精華乳」，幫種種的肌膚問題緊急煞車！採用與「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」一樣溫和且有效的成分，不僅敏感肌適用，也主打7大無添加（無矽靈、無酒精、無防腐劑、無香料、無助滲劑、無化學合成脂、無色素等成分）連寶寶都能安心用！不管是肌膚的日常保養還是潤澤急救，想要一瓶保養0～99歲全家人也沒問題。

隨著聖嬰現象到了，氣象專家紛紛預估今年「暖秋＋暖冬」的機率破七成，不想讓敏感肌膚飽受忽冷忽熱又悶濕的氣候摧殘，為自己與全家人備妥ETtoday民調雲市調受訪民眾實證舒緩有感的「舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜」，另外再加上「舒益修護精華乳」做好最極致的準備，讓「乾燥火雞皮」及「搔癢紅敏肌」的駭人狀況不再重現。

此外，為了肌膚健康著想，不少民眾也提醒避免在市面上購入仿品的方法就是——鎖定官方通路購買，包含全台屈臣氏、康是美、寶雅、好市多實體門市與線上平台，想在網路購買也可以到貝膚黛瑪官方購物網站、momo購物網以及蝦皮商城官方直營等選購，跟上「和皮膚乾癢說掰掰」的行列。

了解更多B3全效修護霜神級乳液細節https://reurl.cc/9RRL9X

**第三方公正單位功效性實測：34位身體肌膚為乾性敏感肌的女性受試者，使用貝膚黛瑪舒益B3彈潤修護輕乳霜後的使用感受

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BIODERMA, 皮膚乾癢, 乳液, 身體乳液, ETtoday市調, 貝膚黛瑪, 輕乳霜, 菸鹼醯胺, B3

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