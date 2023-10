周年慶買最划算！Jisoo美炸護手霜、Rose愛用乳霜　隨便抹都有嬰兒肌

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

周年慶已經開跑,還沒想好要買什麼的你,這篇幫你盤點多款實用超值的特惠組,買得實惠又寵肌,養出細緻好膚質不是問題。

#雪花秀 極致臻秀乳霜組,原價19795元、優惠價15000元

雪花秀除了經典的潤燥精華一定是必買之外,其實乳霜真的也是寶藏神器,才剛剛推出的極致臻秀乳霜甫上市就進入周年慶組合,裡面一組擁有60ml乳霜正貨加上眼霜、精華、安瓶,可以說是抗老極致的體現,連BLACKPINK成員Rose也愛用,當然是粉絲必GET。

#FANCL MCO 速淨卸妝油4送1組,原價4150元,優惠價3150元

用過FANCL的卸妝油具有豐盈的質地,但使用起來又不會過於油膩的質感,一沖即淨的速效卸妝,不需喲分區卸也可以擁有清爽的臉部呼吸感受,真的用過的人都會不斷回購,這次周年慶再度推出限定組合,超珍貴的50組手刀搶才能擁有。

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕絕對完美底妝組,原價4755元,特價3222元

MAKE UP FOR EVER一直以來都是專業彩妝的底妝界霸主,每次推出新的粉底產品,上市即完售的狀態,加上以專櫃來說相對親民的價格,難怪很多人用過都會愛上,這次推出超佛系的HD SKIN系列粉底液與粉餅組合,搭配完美舒緩旅行5件組,超實用卸妝、補妝一套完成。

#RéVive 活膚雙星組(預購限定/全台限量500組),售價21180元,優惠價12,240元

RéVive經典的活膚霜緊緻拉提的效果特別有感,在夜間使用宛如穿上隱形的拉提網,全方位深夜幫助肌膚往上塑提,這次更是在預購會就有限定組合,買活膚霜+活膚日霜,直接再送活膚霜15ml 2份,搭配激光活膚晶露14ml、4D水光真精華5ml、極緻抗皺眼霜3ml,周年慶買最划算。

#迪奧 美唇護手雙件組,售價3280元

迪奧在今年剛剛推出的「老花護手霜」緹花全能修護霜,才上市就被秒殺,人人都想擁有一顆Jisoo御用款,這次周年慶更是推出與經典癮誘粉漾潤唇膏#001搭配的組合,不需要上妝天天都可以使用的搭配,再贈送絕美的化妝包,真的質感滿分。

#Odile 絲蛋白精華組,售價14490元、優惠價9680元

Odile絲蛋白撫紋精華清爽的質地,一抹就很好吸收進肌膚底層,可以打造出澎潤的肌膚效果,很多人用過都覺得讚,這次推出50ml*3、10ml*3的組合,完全沒有一瓶是難以用到或是不符合使用習慣的單品,一次可以買到超大組合,當然最划算。

#ilapothecary英草社 快樂曙光組,價值5810元、優惠價4050元

英草社超經典的香氣No. 27藍鬱晚香,甜美的香味使用起來讓人覺得很療癒,用過就會愛上,這次再度推出同香氣的組合,非常適合每天心情不好、需要心情放鬆的人,透過空間感的舒壓以及肌膚的呵護,打造完美的狀態。

#ORBIS 芯生悠進化三步驟組,原價2600元、優惠價2080元

ORBIS的芯生悠系列可以幫助肌膚迅速補充能量,非常適合第一次踏入專櫃或是初開始保養的年輕肌膚使用,只要簡單水乳與清潔,就可以帶給肌膚很好的保濕效果,這次套組也是加入三步驟,直接就可以完成整套保養。

#香緹卡 鑽光緊緻禮盒,原價24700元、優惠價19250元

香緹卡可以說是「精華天后宮」從鑽石精華、黃金精華等,每每推出力作都是深受貴婦歡迎,想入主對生態地球友善的品牌,鑽光緊緻禮盒絕對不能錯過,鑽石級乳霜升級版搭配鑽石級精華液升級版,可以說是把經典保養通通集齊了,當然入手最是超值。

#伊麗莎白雅頓 艾地苯奢華肌密組,原價14252元、特價10000元

伊麗莎白雅頓一直以來都以很實惠的價格以及有感的功效,行家都會知道它的好,甚至用過就回不去,被譽為「地表最強抗老」的艾地苯奢華肌密精粹,搭配晚霜、洗面乳、還有日霜、精華,一套就可以完成全部的保養,同系列用起來最有感。

#嬌蘭 皇家蜂王乳黑白乳霜修護組,原價18017元,優惠價11610元

保養就跟3C產品一樣,要用就要用最新科技,才能提前全方位抗老,今年才剛剛上市的皇家蜂王乳黑白乳霜,緊緻拉提的效果簡直就如同為肌膚穿上專屬的隱形塑身衣,可以帶給肌膚完整的抵抗下垂鬆垮,一次黑白乳霜都要收,一年四季就搞定,再拿整套旅行組,真的周年慶入手超划算。

#Kiehl’s 早C晚A最強換膚組,原價11219元、特價6390元

紐約最受年輕人歡迎的潮牌契爾氏這次主攻時下最夯早C晚A,更是直接推出無腦入手組合,完全不需要想怎麼搭配、怎麼用,就可以直接擁有最受歡迎的A醇全能新生抗痕精華、新嫩皮精華,直接兩瓶50ml再拿整組保養旅行組,全臉保養一次搞定。

#鉑翡斯 鑽光逆時嫩顏組,原價12050元、優惠價9500元

西班牙頂級油保養專家鉑翡斯憑藉仙人掌油在美容市場上擁有不敗地位,想要嘗試看看頂級的油保養,當然不能錯過,這次組合從經典的仙人掌籽超能量金萃油,搭配2瓶不同功效的超能前導精華露,只要簡單一水一油,肌膚立刻穩定平衡。

#THREE 粉晶水雙瓶組,原價5600元、優惠價4500元

THREE植物精華療癒的保養,連壓力都會被舒緩,這次推出極致活顏水凝露R雙瓶組合,濕敷起來更優惠,裡面添加大馬士革玫瑰3段精萃與日本溫泉美湯精華,使用起來真的有感肌膚變好,細嫩與澎潤感都立刻擁有。

#DR.CINK 全域抗老組,原價4140元、特價2688元

台灣品牌DR.CINK的花蜜系列質地潤澤有感,這次推出組合單品,從經典的黃金胜肽花蜜賦活霜、逆齡抗痕花蜜賦活眼霜、花蜜酵母賦活原生精華露,幾乎是整套抗老保養一次完成,再贈逆齡亮眼導入按摩棒,自用或是送媽媽CP值都有夠高。