李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星

▲Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶款SRPK39K1，16,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下Seiko 5 Sports系列問世55周年，特別推出武打巨星李小龍限量聯名錶款SRPK39K1，讓錶迷驚喜不已，因為據傳李小龍生前經常佩戴Seiko 5腕錶，於是特製延伸他熱血精神的錶款，在面盤飾以他所繪的龍紋圖騰，黑與金配色的時標與指針則讓人聯想到電影《死亡遊戲》中的標誌性連身運動服，而單向旋轉錶圈鐫刻「以無法為有法，以無限為有限」字樣，彰顯截拳道精神，每一個小細節設計都向他致敬。



▲Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶的錶圈鐫刻「以無法為有法，以無限為有限」字樣。



▲Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶透明底蓋飾有陰陽符號與十二字箴言。

Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶款SRPK39K1採用經典黑色塗層處理的不鏽鋼錶殼，不僅錶面有他生前親繪的龍紋圖案，透明底蓋還裝飾陰陽符號及十二字箴言象徵截拳道的中心思想，而粉絲最熟悉他的功夫服形象，則運用在錶帶設計上，搭配內側裝飾與面盤相同龍紋圖案的銀色縫線黑色皮革錶帶，另附贈他招牌黃黑運動服配色的尼龍錶帶，配上盒內側印有李小龍簽名圖案的錶盒，更添收藏價值。



▲Seiko 5 Sports李小龍限量聯名錶附源自李小龍經典黃黑運動服配色的尼龍錶帶，盒蓋內側印有李小龍的簽名圖案。

德國名品BOSS今年4月也以李小龍為靈感，推出BOSS x Bruce Lee系列服裝，包括黑、白、藍色短袖T恤與黑色連帽衫，均印有李小龍標誌性武打動作圖片，並以書法字樣呈現「李小龍」字樣，致敬這位永遠的武術傳奇巨星。



▲男模特兒穿BOSS x Bruce Lee黑色連帽運動衫7900元，女模特兒內搭黑色短袖T恤3900元。（圖／BOSS提供，以下同）



▲BOSS x Bruce Lee系列印有李小龍圖案短袖T恤。