營養師教你登革熱「自救攻略」 「 一日七蔬果」一定要學會

▲保持每日七蔬果原則，幫助增加體抗力。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

登革熱不僅在夏天容易傳染，雨季過後更是登革熱的高峰期，外出小心蚊子叮咬，營養師高敏敏教你每日健康7蔬果增加「體抗力」，若真的不幸確診，自救攻略一次教會你。

#每日健康七蔬果

營養師高敏敏建議日常實施健康七蔬果，簡單來說就是一天吃到7份蔬果，水果一份大約等於一個拳頭，相當於碗8分滿，蔬菜一份大約100克，碗約等於8分滿。

#穿淺色衣物

研究顯示蚊子比較喜歡紅橙色、黑色，建議穿淺色衣物像是白、米、淡藍和淺綠，也較容易察覺蚊蟲。

#使用防蚊產品

除了平常在家可以使用蚊帳、蚊香，外出更要注意防蚊，防蚊噴霧建議隨時攜帶，做好準備才能預防被蚊子咬。

#定期清理積水

大家都知道積水容易滋生蚊蟲，所以在倒水時 也別忘記要清洗、刷洗容器，才能根絕蚊蟲。

#多注意身體狀況

若被蚊子叮咬，需多注意身體是否不適，若出現症狀應及早治療，若真的確診也不要緊張，只要及時就醫、補充營養，再加上充足的休息，大約一周就可以康復。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

如果不小心確診登革熱，高敏敏也教你自救攻略，讓你加速恢復體力。

1.多補水

保持4~6小時解尿一次

2.補充電解質

嘔吐症狀會大量流失電解質，我們可以多補充電解質，維持體內電解質平衡、減緩噁心、頭痛等症狀。

3.選擇高蛋白食物

挑選含豐富蛋白質的食物，會有較多的飽足感，食慾不好的患者可以選擇吃高蛋白質食物，減緩反胃，也可以幫助修復人體組織加快恢復。

4.補充維生素

維持免疫力的同時，也可以加速恢復體力、舒緩不適，若胃口不好，可以吃保健食品或發泡錠。

5.少量多餐

食慾不好、有反胃症狀者 可改為少量多餐飲食。

6.避免吃深色食物

火龍果、藍莓、豬肝等等深色食物，容易造成黑色便便，反而不利於觀察消化道是否有出血症狀。