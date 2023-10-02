腸胃炎只能吃粥？營養師曝「飲食清單」 蘋果、蒸蛋都OK！





▲腸胃炎可選擇含果膠的蘋果。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

腸胃炎除了是吃到不乾淨的食物，營養師高敏敏分享，暴飲暴食或是吃太油，甚至是腸胃型感冒，都可能導致腸胃不適，若確診腸胃炎，飲食務必掌握清淡原則，少量多餐，「腸胃炎飲食清單」一次看明白，高糖高油食物絕對不要碰！

營養師高敏敏分享，確診腸胃炎不只是要補充水分，若擔心拉到電解質失衡，也可以喝運動飲料補充，飲食掌握清淡原則，盡量少量多餐，能幫助減少腸胃刺激，可以把一天3餐分成6餐。

腸胃炎只能吃粥嗎？這是很多人的疑問，為此高敏敏表示，只要掌握「好消化的清淡飲食」即可，除了白粥以外，以下食物都可以嘗試。

▲腸胃炎飲食選擇以好消化為主。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1.含果膠、可止瀉的水果：蘋果、香蕉



2.水煮清湯類：蛋花湯、清湯麵、粥品



3.好消化的：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾



4.少粗纖維的菜：蔬菜的嫩葉部分



▲腸胃炎應避免吃甜食。（圖／Unsplash）

除了以上，營養師也建議以下食物則須避免食用：

1.高糖飲料，高糖分飲料會影響滲透壓，容易拉肚子

2.甜食：蛋糕、甜甜圈等

3.辛辣刺激食物

4.油煎油炸食物