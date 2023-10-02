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劉宇珊許願「獵奇婚紗照」點名穿Claudia Wang　姚愛寗辣挺台灣設計

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記者鮑璿安／台北報導

台灣新銳服裝設計師王子欣創立的同名品牌Claudia Wang，日前在倫敦時裝周上大放異彩，今(2日)在台舉行靜態展覽，邀請女星姚愛寗及劉宇珊搶先帶逛，兩人都是品牌愛好者，今年才剛升格準人妻的劉宇珊更說，「連婚紗都有考慮穿設計師（王子欣）的衣服！」她更想好婚紗照的情境，要選在夜晚的華西街，有獵奇又與眾不同的氛圍。

▲Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲（左起）劉宇珊、Claudia Wang 創辦人設計師王子欣以及姚愛寗。（圖／品牌提供）

劉宇珊、姚愛寗此次合體分別詮釋了Claudia Wang標誌性夢幻特質的新裝，分別是3D布料的雕花鏤空蓬蓬袖裙裝以及扭曲格紋的兩截式套裝，劉宇珊表示，「這是第三次看到王子欣設計師的作品，覺得每次都能進入一個全新的宇宙，我很喜歡身上服裝的剪裁，讓我很有氣勢。」她甚至現場邀約王子欣，打算婚紗照要穿著品牌的服飾，「我想要一套婚紗很乾淨，另一套很獵奇，在華西街夜晚拍照，有很特別的風格，之後可以來商討一下。」姚愛寗則說如此奇幻的風格，在第一眼就已經愛上，直言此次造型非常火辣。

▲Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲劉宇珊連拍攝婚紗照也想穿Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲姚愛寗演繹奇幻風格的扭曲格紋褲裝。（圖／品牌提供）

Claudia Wang本季「諾倫女神的玫瑰_第二象限」以東方文化生肖為概念的虛擬角色IP展現，觀秀者可以透過虛擬世界自由穿梭在本季作品故事中，標誌性元素包含格紋、花苞裙襬、泡泡袖、高墊肩等，讓人擁有超現實的幻想。王子欣親自解釋，格紋一般都是死板的，今季加入扭曲線條，象徵時間的扭曲概念，而品牌招牌絲巾品項也化作上衣，搭配彈簧型的環釦賦予穿搭多樣性。

▲Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲品牌獨創13生肖IP出發，靈感來自傳統紙娃娃玩具。（圖／品牌提供）

▲Claudia Wang 。（圖／品牌提供）

▲Claudia Wang 絲巾上衣 。（圖／品牌提供）

台灣設計於倫敦時裝周發光，JENN LEE自2013年成立以來一直以女性力量為品牌核心，2024春夏系列靈感源自設計師Jenn成為母親的經歷，投入無拘無束的創作氛圍，秀上的重點造型再度使用標誌性的解構手法，拼接帶有褶皺紋理的細膩布料，加上品牌特色暗黑、龐克風格，不規則的可活動拉鏈元素接連串起多套洋裝和連身褲裝，打造具有衝突效果的著裝感受，呈現品牌對愛和自由的嚮往。

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 2024春夏倫敦時裝周作品。（圖／品牌提供）

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

Claudia Wang, 王子欣, 姚愛寗, 劉宇珊

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