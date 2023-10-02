巴黎時裝周／Balenciaga最生活化的高級時裝！設計師丈夫披白紗、護照套掀話題

記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周上Balenciaga（巴黎世家）發表 24 夏季系列，近幾季展露回歸服裝本質決心的創意總監 Demna，本季邀請他的母親、丈夫擔任模特兒走上伸展台，演繹他所擅長的拼接解構手法造型，呈現親密感的同時不忘發揮怪誕精神，以Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款等出彩配件創造話題。





▲BALENCIAGA SUMMER 24第一套造型由設計師母親演繹 。（圖／品牌提供）

品牌大秀請來重量級超模擔任開場嘉賓已不稀奇，Balenciaga本季首套造型的主角是設計師 Demna的母親，寄予了最親密的互動，她穿著深藍色拼接黑色的流暢剪裁風衣，踏著內斂又沉穩的步伐登台，不難想像此系列是Demna從家人、親密好友中取得靈感，被譽為至今最個性化的創作。

▲扁平直肩剪裁多次出現。（圖／品牌提供）

▲（依序）熟面孔劉雯、劉昊然走秀。（圖／品牌提供）



▲BALENCIAGA 2024夏季系列搞怪配件單品 。（圖／品牌提供）

當中依然保留品牌的標誌性元素，應用 2D 效果打造無墊肩的扁平直肩，構建了一套套寬肩西裝外套，緊接著可外出穿著的浴袍外套、廢棄皮革面料機車夾克、復古花卉連身裙，以戲劇性的對比張力，加強日常著裝的可看性。就連日常不起眼的配件都能夠成為 Demna的靈感源泉，錢包打破既定廓形，變成了印有Balenciaga國度的護照；模特兒拎著滿是鑰匙和金屬掛件的Rodeo包，該全新包款採用造舊質感和柔軟廓形相互映襯。此外，風格怪誕的超市購物袋、高跟鞋手拿包一一時髦登場，都是 Demna本次大秀所埋下的驚喜環節。

▲Demna 丈夫BFRND演繹壓軸白紗造型。（圖／品牌提供）

大秀最後，第88套壓軸造型是Demna 丈夫BFRND演繹，他畫上浮誇眼妝、戴著頭紗神秘登場，身上的白紗則是由7 件 2000 年代婚紗混合而成，Demna在向服裝工藝致敬的同時，以最熟悉的臉孔表達他所認定的時尚。