超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

記者曾怡嘉／台北報導

距離年末只剩兩個多月，想知道你最近的財運如何嗎？《小紅書》有個圖片心理測驗，一張圖就能看出你有多少財氣和福氣。



#以下這張圖，第一眼看到的是什麼呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.兩個人/夫妻



B.天空/星空



C.鴿子/飛鳥



D.手勢/手

---------------------（下有解析）

選擇A的你

你很盡責，無論做什麼事情都會全心投入，即便知道付出不一定有收穫，仍會默默地耕耘，你屬於先苦後甘型，未來你會遇到你的貴人，他懂得欣賞你的優點，也會盡可能地幫助你，讓你在金錢方面沒有後顧之憂。

選擇B的你

對於未來你有很清晰的計畫和目標，總是一步一腳印的逐步完成，若是有閒暇時間更是會努力充實自己，雖然你想要的成果沒辦法立刻實現，但你不需灰心，你的努力總會有回報的那一天。

選擇C的你

現在的你背負不小壓力，在公司沒辦法一展長才，在家中也很難得到家人的理解，生活中充滿著各種挑戰，現在放棄你會一無所有，但努力撐下去就是你的，再給自己一點機會，成功已在不遠處。

選擇D的你

好運即將上門，最近讓你棘手困惑的事情都會逆風翻盤，苦盡甘來就是你最佳寫照，現在的困難，未來都會變成大把金錢砸向你，衣食無憂真的指日可待。